Karantina Günlerini Nasıl Fırsata Çevirebiliriz?

İlk bakışta yapabileceğimiz pek fazla şey yok gibi görünse de bu sürecin bizlere katabileceği yenilikler olabilir. Kendimizi, sevdiklerimizi ve insanlığı korumak için madem bunu yapmak zorundayız, süreci en sağlıklı, keyifli ve yararımıza nasıl çevirebiliriz, bu altın değerindeki zamanı en verimli şekilde nasıl değerlendirebiliriz onu düşünmekte ve harekete geçmekte fayda var.

Devamlı yemek yapmak ve yemek, internette boş boş takılmak, birbirimize sarıp itişip kakışmak ve negatif konuşmalarla sadece hastalık muhabbeti yapmak yerine kendimize ileriye dönük bir katkı sağlama konusunda farkındalığımızı yükseltebiliriz. Yeni bir hobi edinebilir (örneğin dans), yıllardır hayal ettiğimiz müzik aletini çalmayı öğrenebilir, farklı bir dil öğrenmeye başlayabilir, genel kültürümüzü arttırmak için bilgi gelişimi konusunda hem eğlenip hem birbirimizle farklı aktiviteler içinde bulunabiliriz.

İnternet elimizin altında. Online sipariş sistemi muhteşem bir şekilde işliyor. Zaman zaten an itibari ile bol. Yapmamız gereken şey ne yapmak istediğimize, neyi gerçekten merak ettiğimize, kendimize ne katmak istediğimize karar verebilmek. Kararı verdikten sonra yapılması gereken düşlediğimiz şeye odaklanmak ve her gün düzenli bir şekilde efor sarf etmek.

Sakince oturun ve düşünün. Hayatınızın geri kalanında yapmaya devam etmek istediğiniz ya da kalıcı bilgi olarak kendinize katmak istediğiniz neler var. Öyle bir şey bulun ki normal hayata geri döndüğünüzde geçiriyor olduğumuz bu zorlu sürecin size neler kattığını ve her olumsuz gibi görünen durumun olumlu katkılarının da olabileceğini yaşam boyu anımsayın.

Bükre İkizer