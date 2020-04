Karantina Anıları

Ailelerimizle baş başa kaldığımız bu günler hayatımız boyunca unutamayacağımız tarihi bir sürece dönüştü. Hem de bütün dünya olarak. Hiçbirimiz bu dönemin ne kadar devam edeceği konusunda ön görüde bulunamıyoruz. Bildiğimiz tek şey bir gün olan biten her şeyin geride kalacağı ve yeni rutin hayatlarımızın tamamen farklı olacağı. İyi mi kötü mü bilinmez ancak farklı olacağını tahmin etmek çok ta zor değil.

Mevcut durumdan kaynaklı manevi değişimlerimizin yanı sıra, ileride her baktığımızda bu sürecin bize kattığı duygu ve düşünceleri anımsayacağımız elle tutulur gözle görülür bir nesne üretme fikrine ne dersiniz? Hem de hep birlikte. Yani bu süreci birlikte geçirdiğiniz herkesle. Hatta yalnız geçiriyorsanız bile ruh halinizi yansıtan ve ileride bu günleri size hatırlatacak ufacık bir şiir hikaye ya da resim bırakmak ilerisi için çok anlamlı olabilir.

Para ya da özel bir çaba harcamadan düz beyaz bir kağıda resim yapıp kuru boyalarla boyamak, yeterli malzemeniz varsa ya da temin etmekte güçlük çekmiyorsanız yağlı boya bir tablo yapmak hem sizleri kaynaştıracağı gibi hem de hep birlikte bir şey üretebiliyor olmanın mucizevi gücünü görmenize olanak sağlayacaktır. Ailece yapılabilecek en eğlenceli faaliyetlerden biri resim yapmak olabileceği gibi, günlük tutup her gün birinizin bakış açısından yazıya dökebileceğiniz karantina günleri ileride enteresan senaryolara taban oluşturabilir. Uzun zamandır yazmak istediğiniz kitabı yazmaya başlayabilir aileniz ya da sevdiklerinizle bu konu hakkında konuşabilirsiniz. Bu konuşmaları kağıda dökebilir, yazılı olarak saklayabilirsiniz. Her ne yapıyorsanız yapın, duvara asabileceğiniz ve her baktığınızda bu negatif görünen ancak özünde çok önemli mesajlar barındıran tarihi zamanı sıcak bir gülümseme ile anımsayacağınız bir şey olmasına özen gösterin. Bu günlerin anısına yan yana, eğlenerek ve gülerek muhteşem bir anı bırakın.