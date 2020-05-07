Kafalar Karışık

Biliyoruz ki bu süreç içe dönme açısından insanlığa eşsiz bir zaman aralığı sağladı. Kendimizi yakından gözlemleme, yeme alışkanlıklarımızın farkına varma, sabır, sessizlik, kendimizle kalma gibi olumlu farkındalıkların yanı sıra aslında ne kadar da tahammülsüz ya da öfkeli olduğumuzu, nasıl kendimize zaman ayırmadığımızı, vücudumuza iyi bakmadığımızı ve ne istemediğimizin de farkına varmamıza vesile oldu.

Sosyal medyadan paylaşılan video ve fotoğraflardan görülüyor ki kadın erkek neredeyse herkes önce kendisini mutfaklara attı. Spora başlayanlar olduğu gibi, düzenli spor yaptığı halde motivasyonu düşüp hareket etmeye uzunca ara verenler, kendi kendine değişik hobiler edinenler ya da hali hazırda aktif sürdürdükleri hobilerini geliştirenler kadar, kaygıya düşüp etraflarına negatif saçanlar, bir köşeye yayılıp hiçbir şey yapmayanlar da bu çerçevenin içinde yerlerini aldı.

Eski sevgililere yazılan mesajlar, dilenen özürler ya da biten arkadaşlıklar da bolca gündemde. Bu enteresan günler uzadıkça kafalar da iyice karıştı. Hiç görüşmeyi bile düşünmediği kişilerle yazışmaya ya da görüntülü konuşmaya başlayanlar, yeni bir aşka düştüklerini sananlar, sevdiklerinden ya da aşık olduklarından soğuyanlar, durduk yere tartışanlar derken ilişkiler bambaşka yönlere doğru ilerliyor.

Böylesine zor ve sıkıcı günlerden geçerken sadece yalnızlık hissinizi tatmin etmek için birileri ile ilişkiye girmeyin. Aslında hiç ilginizi çekmeyen kişilerle boşluktan flört etmeyin. Daha sonra ‘keşke yapmasaydım’ deme ihtimaliniz olan davranışlardan kaçının. Karantina olayını ‘hep birlikte evde oturalım’ şeklinde yanlış yorumlayıp eve arkadaşlarınızı toplamayın. Başta kendinize sonra sevdiklerinize biraz zaman verin ve daha anlayışlı olun. Sizin ne kadar tahammül sınırınız zorlanıyorsa, onların da zorlanıyor. Mümkün olduğunca kendinize zaman ayırıp, özellikle gergin zamanlarınızda kendi kendinize sakinleşene kadar kimseyle konuşmayın. Dayanın artık az kaldı. Evet belki bir günde hayatlarımız eskiye dönmeyecek ama kademeli olarak hayata start vermemize az kaldı. Biraz sabır…