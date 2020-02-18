İyi Olan Kazansın!

Yoğunluktan ve çoğu zaman odak noktamızın farklı olmasından dolayı çok şükür ki bu insanların birçoğunu fark edemiyoruz. Ancak ne kadar yoğun olursak olalım, odağımız ne kadar başka yerde olursa olsun, hiç farkındalığımız olmasa dahi bazı insanların nasıl da sanki özellikle diğer insanların hayatlarını zorlaştırmak için doğmuş olduklarını birden görüveriyoruz. Nasıl da muazzam bir çaba ile negatif ve kötü ürettiklerine hayretle şahit oluyoruz.

Mesela şöyle bir bakın bakalım hayatınızın içinde bu şekilde davranan ne kadar çok insan var. Durun korkmayın. Biliyorum. Çok var. Sakin olun. Onlar hep vardı ve hep var olacaklar. Biz kendimizi bu insanlardan nasıl koruyacağız ve onların zararlı davranışlarını sürdürmelerine bir katkımız var mı yok mu nasıl anlayacağız ve durumu değiştireceğiz? İşte odaklanmamız gereken konular bunlar.

Önce ufak bir bilgilendirme yapıp sonra nasıl önlemler alabileceğimiz konusunda birkaç fikir paylaşımında bulunacağım.

Kötü ya da kötülük yapıyor diye bildiğiniz birçok insan aslında hiç düşündüğünüz gibi planlı ve programlı bir şekilde başkalarına kötülük yapmıyordur. Planlı ve bilerek kötülük yapan birini bulmak sandığınız kadar kolay değildir. Bir insanın bilerek isteyerek birine zarar vermesi onun merhamet ve niyeti ile doğru orantılıdır. Ki zaten bilerek ve isteyerek kötülük yaptığından emin olduğunuz biri varsa, hemen koşarak yanından uzaklaşın çünkü merhametsiz ve kötü niyetli insanlar dünyadaki en korkutucu varlıklardır. Kötülük yapmak planlama ister, zaman ister, efor ister ve daha da önemlisi planlama, uygulama ve planı sürdürebilmek için zeka ister. Dolayısı ile rahat bir nefes alabilirsiniz. Sizi rahatsız eden şeyler yaptığını düşündüğünüz birçok kişi bunları sadece size yapmadıkları gibi yaptıklarının farkında bile değildirler.

Peki bu insanlardan kendimizi nasıl koruyacağız?

Mesela belli tecrübeleri yaşadığımız ve bizi her zaman sıkıntıya sokan ve hayal kırıklığına uğratmaya devam eden insanlara tekrar bir şans vermenin iyilik değil, kendini tehlikeye atma eğilimi olduğunu anlayacağız.

Karşımızdaki kişiye ne kadar bilgi verirsek o kadar yorum yapma hakkı verdiğimizi bilerek kimseyle gerektiğinden fazla bilgi paylaşımında bulunmayacağız.

Zarar veren insanlardan kibarca ve açıkça uzak kalacağız. Yardım ya da önerilerine kulak vermeyip iş başa düşse bile onlardan yardım almamayı öğreneceğiz.

Vicdanımızı kullanarak bizden çıkar sağlamalarına izin vermeyeceğiz. Daha önce yaptıklarını hatırlayacağız ve bunun oyun olduğunu fark edeceğiz.

Onlara yeri ve zamanı geldiğinde (ki bazen hemen orada o anda) ne yaptıklarını gördüğümüzü ve bunu yapmalarına izin vermeyeceğimizi söyleyerek bunu başkalarına yapmamalarını sağlamak için çaba sarf edeceğiz.

Hayat negatif ve mutsuz insanların bilerek ya da bilmeyerek yaptıklarının hayatlarımıza etki eden olumsuz sonuçları ile uğraşmak için fazlası ile değerli bir süreç. Hayatımızın kıymetini bilmeyi öğrenip, her anın kıymetini çıkartırken biri siyah biri beyaz olan iki taraftan birini seçme sorumluluğunu alacağız. Bu şekilde davranan insanları kendimizden, ailemizden, sevdiklerimizden uzak tutacağız. Hep diyorum ve diyeceğim; dünyayı iyilik, sevgi ve mutluluk kurtaracak.

İYİLİK HER ZAMAN KAZANIR!