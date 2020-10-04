İstanbul’da Sonbahar

Hava tam limonata tadında ne üşüyor ne terliyorsun. Güneşin parıltısından tam göremediğimiz muhteşem tonların ahenginde şehir gezintiye çıkıyor. Deniz, yapraklar, gökyüzü, çiçekler, binalar bütün güzellikleri ile ortalarda salınmaya başlıyor. Yazlıklardan dönen mahalle sakinleri şehri doldururken, hayat sanki yeniden başlıyor.

Diğer taraftan sonbahar bana hep yeni bir yılın başlangıcı gibi de gelir. Yeni düşler, umutlar, taşınmalar, iş değişiklikleri, düğünler, okul telaşı… Sanat ve etkinlik sezonunun başlamasıyla hareketlenen şehrin ahengine günlük hayatın trafiği ve koşuşturması karışırken, hayat muhteşem bir ivmeyle yeniden şekillenir. Niyet edilen diyet ve egzersiz planlarını hayata geçirmek için kayıt telaşları, rahat ve sıcak evlerde planlanan dost sohbetleri, yeni sezon için yapılan alışverişler… Yani gelecek yaza kadar yapılacak her şey toparlanır ve hayat yenilikleriyle bambaşka bir rutine oturur.

Bir yıl önceki biz aynı biz değilizdir. Oturup düşündüğümüz, eksiklerimizi fark ettiğimiz, kendimize katmak istediklerimizi belirlediğimiz bir sorgulama sürecidir aynı zamanda sonbahar. Hem hüzün verir hem umut verir. Evlerimizi, rutinimizi, yaz telaşında göremediğimiz yakınlarımızı yeniden bulduğumuz, kendimizle tekrar buluştuğumuz en şahane farkındalıktır sonbahar.

Gelin bu sonbaharda kendinize bir yenilik yapın. Öncelikle durmayı, gözlemlemeyi, düşlemeyi, anlamayı ve kaygılarınızdan kurtulmayı deneyimlemeye niyet edin. Anda kalıp şehrin tadını çıkartmayı, üşenmeden etkinliklere katılmayı, devamlı ertelediğiniz ve zaman bulamadığınız işlerinizi tamamlamayı, şöyle sakince sahilde yürümeyi ve şehrin değişik yerlerinde görmek istediğiniz mekanları belirlemeyi amaçlayın. Şehrin insanlar gibi bir ruhu ve kendine has bir hayat şekli vardır. Siz onunla iyi geçinirseniz o da sizinle iyi geçinir. Yaşadığınız yeri sevdirecek bütün güzellikleri bir arada görebileceğiniz en güzel zamandır sonbahar.

Öyle bir mevsimdir ki; sade, gösterişsiz, samimi ve sihirlidir.

Ve herkes bilir ki; İstanbul’da sonbahar eşsizdir.

Bükre İkizer