Hoşça Kal Çiçekleri…

Bugün hala güzel şeyler olabiliyor, insanlar evlenip yuva kurabiliyor, birbirlerinden bebek sahibi olabiliyor, çocukları için yaşamlarından vazgeçebiliyor, hayvanları için tatile gitmeden evde oturabiliyor, işleri için başka ülkelere göç edebiliyorsa bunların hepsi aşktan. Aşkın farklı hallerinden. Heyecanla, tutkuyla, uykusuz gecelerle, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle, yemeden içmeden kesildiğimiz aşk hele bir de karşılıklıysa dünyanın en ama en muhteşem duygusu.

Özellikle ikili ilişkilerde her an yanında olabilmek için iki dakika bile olsa işi gücü bırakıp aşık olduğumuz kişinin yanına koşar, ona çiçekler alır, sağa sola notlar bırakır, hayatımızın sonuna kadar birlikte olacağımıza inandıkça inandığımız aşkımız için her şeyi yapmaya çalışırız. Kendimizi, sevdiklerimizi, hayatımızı ve aslında o zamana kadar kim olduğumuzu unutur aşka tutunuruz. Her geçen gün büyüyen, büyüdükçe güçlenen, güçlendikçe her tarafı mucizevi enerjisiyle saran aşk bazen şahane bir paylaşıma dönüşüp sonsuza kadar devam ettirebileceklerin elinde ışıldadıkça ışıldarken, bazen de aşkı tanımayıp onunla ne yapacağını bilmeyenlerin elinde ölüp gider. Uzun zamandır bu ölüp giden tarafıyla biz insanlık olarak çok daha iyi tanır olduk aşkı. Ama sürdürülebilir ve asla bitmeyen aşklar hala var ve her zaman olmaya devam edecek. Varlığından ve sizi bulacağından şüphe etmediğiniz sürece de gelip sizi bulacak.

Ta ki işte o muhteşem aşkı bulana kadar farklı deneyimlerden geçiyor olmamız bizi inanmaktan alı koymamalı. Olan biten her şeyin bizi çok daha iyisine hazırladığına inanmaya devam etmeli ve aşka küsmemeliyiz. Aşkı yaşarken olup biten her şeyin farkına vararak, sorumluluğu alarak, anda kalarak ve elimizden gelen her şeyi yaparak yaşamaya odaklanmalı, insan olma yolunda adım atmaktan vazgeçmemeliyiz. Bazen sebepli, bazen sebepsiz sürdüremediğimiz ilişkilere son vermeye de cesaret edebiliyor olmamız çok önemli. Pozitiften negatife dönen, sizden alıp götüren, sizi siz olmaktan çıkartan, karmaşada yorulan benliğinizi yerden yere vuran kaostan kurtarmak için bazen aşktan yana yana, severek, özleyerek ve sevginizin karşı tarafın davranışlarından bağımsız devam edebileceğine inanarak gitmeniz gerekebilir. Aşk sürdürülebilirlikten çıktığında en acılı, en hızlı ve en anlamlı tekamüldür. Başınıza geldiği için şükredip, sevdiğinize onu ne kadar sevdiğinizi söyleyerek, sarılıp öperek ve size kattıkları için teşekkür ederek sevgi ve saygıyla yolunuza devam etmeniz muhteşem bir deneyim ve kalbinizin güzelliğinin yansımasıdır. İlişki başlarken alınan o muhteşem çiçeklerden bir demet ile aşka veda etmek iki tarafın da aşklarının ne denli değerli olduğunun kanıtıdır. Her iki taraf o güzel çiçeklerin renginde, kokusunda ve gölgesinde geleceğe yelken açıp birbirlerine veda edip, sürdürülebilen aşkı bulmaya inanarak ayrı yönlere giderlerken arkalarında samimiyet, iyi niyet ve sevgi bırakırlar. Öyle anlamlıdır ki o son görüşme, bir daha birbirinizi görmeyeceğinizi bilir, yaşanan her şey için içinizden sonsuz teşekkür eder, aşkınıza sevginize sahip çıkarak çiçeklerinizle yola devam edersiniz ve dünyanın en muhteşem çiçek bahçesine artık çok yaklaştığınızı bilmenin mutluluğu ile ışıldamaya başlarsınız…

Aşka inanın…

Bükre İkizer