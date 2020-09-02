Gözden Uzak Olan Gönülden de Uzak Olur mu?

Tabii ki değil. Atasözünün söylendiği zamanla günümüz arasında oldukça büyük bir değişim ve gelişim olduğundan gözden uzak kalmak özellikle hedeflenmediğinde artık pek de mümkün değil. Biliyorsunuz ki telefonla konuşmanın bile neredeyse demode olduğu günümüzde görüntülü konuşma, video konferansları, ses mesajları, video kaydı gibi birçok seçenekle sevdiklerimize doğrudan bağlanabildiğimiz gibi hem görüntülü hem sesli büyük gruplar halinde bile görüşmeler sağlayabiliyoruz. Durum böyle olunca atasözünün gözden uzak kalma kısmını elediğimizde aniden gönülden ırak kalma kısmıyla burun buruna geliyoruz.

Evet zaman değişti. Beklentiler genişledi. Alternatifler çoğaldı. Yalnızlık havalı, birliktelikler klişe oldu. Tek parmağımızla kaydırdığımız hayatlarımız mutsuzluk ve yalnızlıkla doldu. Üzülecek bu halimizle attığımız havalar da gaz bulutuna dönüşüp yok oldu. Hayat paylaşmakla, sevmekle, birbirine değer vermekle, zaman geçirmekle, keyifle muhteşem anları eşsiz insanlarla yaşamakla hayat çünkü.

Bunu anlamamız uzunca bir zaman aldı ama büyük bir kitlenin sevgi, arkadaşlık, eş, dost gibi kavramların değerini özellikle de pandemi dolayısı ile evde kalma süreçlerinde çok daha iyi anladıklarına tanık olduk. Durum böyle olunca, biri sizi aramıyor sormuyorsa, her şeye zaman ayırıp size bir türlü zaman bulamıyorsa, seviyorum dediği halde gidiyor ve geri gelmiyorsa, bir bahane üretip ortadan kayboluyorsa bilin ki bunun gözden uzak olmanızla uzaktan yakından alakası yok.

Bu tamamen o kişinin gönlünde bir başkasının, diğer arkadaşının, farklı bir dostunun ya da sizden daha fazla değer verdiği birinin olması anlamına geliyor. Ve hatta bu kişilerin çoktan sizden birkaç adım öteye geçtiğini de anlamak için orada öylece bakakalmanıza gerek yok.

İnsanlar yaşlarına başlarına bakmadan birbirlerine tutamayacakları sözler, hayal kırıklıklarına yol açacak vaatler veriyor, deliler gibi ilgi gösterip heyecandan ölürlerken aniden geri çekilip, kendilerince önemsiz ama gayet önemli sırları kolayca saklayabiliyorlar. Bu ve benzeri davranışlar onları rahatsız etmediği gibi bir de çok dürüstlermiş gibi yaptıklarını size itiraf edip açık ve düzgün biri gibi görünmeye çalışıyorlar.

Evet maalesef davranış şekilleri değişiyor ve normal diye adlandırmaya alıştırıldığımız onlarca tuhaf davranışa maruz kalmamıza ses etmiyoruz ama sessizliğimiz durumu anlamadığımız ya da yapılanları görmediğimiz anlamına gelmiyor. Birçok kişi nezaketten bu davranışları görmezden geliyor ya da sadece seslerini çıkartmıyorlar, o kadar. Sonuç olarak bu davranışları sergileyen kişiler maalesef ki gerçekten gönülden ırak olanların ta kendisi olarak hikayedeki yerlerini değiştirilmemek üzere belirliyorlar.

Her ne sıklıkla bu tip insanlarla karşılaşıyor olsanız da sakın sevgiye inancınızı kaybetmeyin. Siz varsanız, sizin gibi birileri de vardır. Belki rastlaması çok kolay değildir ve ender bulunan insanlardır ama varlar ve onlarla karşılaşacağınıza kalpten inanırsanız mutlaka karşılıklı denk düşersiniz.

Sevgi var ve hayattaki en önemli duygu. Bizleri birbirine bağlayan, dünyanın hala dönmesine neden olan sevgi bu kadar acı, kötülük ve haksızlığa rağmen uğruna dünyanın döndüğü tek gerçeklik. İstediğiniz kadar uzaklara gidin, istediğiniz kadar az görüşün, istediğiniz kadar kızın ya da bazı özelliklerini beğenmeyin, eğer birini seviyorsanız aranızda gönül bağı varsa mesafelerin hepsi anlamsızlaşır. Gözden uzak olan gönülden ırak olmaz, ‘gönülde olmayanı gözler görmezler’ desek sanırım çok daha yerinde olur. Sizi gönülden görenlerle sevgi dolu günler yaşayın, diğerlerini bırakın gitsinler.

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