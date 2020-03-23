Evde Günler Nasıl Geçer?

Hani derler ya bu devran hep böyle dönmez. İşte bunun tam karşılığını yansıtan şu günler devranın başka yöne de dönebileceğini açıkça hepimize gösterirken aslında insanlığa içe bakış, manevi değerler, sevgi, aile ve inanç konularında ciddi bir hatırlatma yaparak bizleri birbirimize bakmaya davet etti. Bu şekilde negatif bir etki sonucunda bu tekamülü yaşıyor olmamız üzücü olsa da belli ki gidişatın gerektirdiği bu sürece teslim olmaktan başka bir çaremiz yok. Tabii ki üzerimize düşen her şeyi tam anlamıyla yapmak kaydıyla bu teslimiyet sürecine odaklanmamız gerektiğini söylememe gerek yok sanırım. Bu süreçte ne gibi önlemler almamız gerektiği konusunda yeterince bilgiye sahibiz. Peki bu tedbirleri aldıktan sonra bu süreci nerede ve nasıl geçireceğiz?

Tabii ki önemli ve gerçekten gerekli bir durum olmadığı sürece evimizde oturup kalabalıktan mümkün olduğunca uzak duracağız.

‘Ay nasıl olsa evdeyiz, yakın arkadaşları çağırıp hep birlikte oturalım’ demeyeceğiz, tatilde olmadığımızın bilincinde olacağız.

‘Ama onlar da biz de hasta değiliz ne olabilir ki?’ gibi cahilce yaklaşımlarda bulunmayacağız. Hastalığı kimin taşıyıp kimin taşımadığını bilemeyeceğimiz gibi kimde kaçıncı gün ortaya çıkacağını da bilemiyor olduğumuzu unutmayacağız.

Ailemizle daha yakından ilgilenme fırsatı bulmuşken, onlara zaman ayırıp iyi vakit geçirmeye odaklanacağız.

Yapmak için sıraya koyduğumuz ama bir türlü zaman ayıramadığımız işlerimizi tamamlayacağız.

Nasıl olsa evdeyiz diye kendimizi yemeğe vermeden beslenmemize dikkat edeceğiz. Ama diyet yapmayacağız. Bağışıklığımızın kuvvetli olması için sağlıklı ve iyi besleneceğiz.

Spor salonları kapandı diye spora ara vermeyeceğiz. Evde yapılabilecek birçok egzersiz arasından kendimize en uygununu bularak harekete devam edeceğiz.

Canımız sıkıldığı için ona buna sarmayacağız. Uslu uslu herkesle iyi geçineceğiz.

Eski zamanlarda olduğu gibi kitap okumaya geri döneceğiz.

Müzik dinleyip biraz ruhumuzu dinlendireceğiz.

Televizyona ya da dizilere sarıp hayattan kopmayacağız.

Ama en önemlisi de bunun bir süreç olduğunun bilincinde olup, negatif konuşmalardan ve öngörülerden uzak kalacağız, korkmayacağız. Bu sürecin bizlere ne anlatmak istediğine odaklanıp, almamız gereken dersleri alacağız.

Merak etmeyin, bu sadece bir süreç. En az hasar ve kayıpla bu günleri atlatıp çok daha iyi günlere kucak açacağız.

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