Eeeee Çocuk Ne Zaman Geliyor?

İnsanların tercihen çocuk yapmama ihtimali olduğuna kesinlikle inanmayan bu çok bilmiş topluluk insanların özel alanlarına rahatlıkla girip, üzerlerine vazife olmayan sorularla rahatsızlık vermeyi kendilerine hak görüyorlar.

Özel alana girme ile ilgili daha önce de yazılarımda farkındalık yaratmaya yönelik bilgiler paylaştığım halde, çevremde hemen hemen her gün görmeye devam ettiğim sınırsız davranışlar dolayısı ile aynı konu hakkında yazmayı sürdüreceğim.

Yaşadığımız zamanda, çocuk yapmayı tercih etmeyen birçok çift olduğu gibi, çocuğu olmayan insanların da sayısı git gide artıyor. Dolayısı ile çocuk istediği halde yapamayan ya da yapabilmek için çaba harcayan kişiler için oldukça zorlayıcı bu süreçte, kendini bilmezin biri herkesin içinde ‘eeee evleneli ne kadar oldu, hala çocuk yok mu?’ gibi kendilerini hiç ilgilendirmeyen ve bu derece özel olan bir konuda hem iyi niyetliymiş hem de sormaları bir işe yarıyormuş gibi soruyu patlatıp sevimli bir surat ifadesi ile cevabı beklemeye koyuluyorlar.

İnsanların yaşları, işleri, ev kiraları ya da ev ya da arabalarını ne kadara aldıkları, ne zaman evlenecekleri, neden boşandıkları ya da ne zaman çocuk yapacakları gibi konular maalesef Türkiye’de çok normalmiş gibi her an her yerde soruluyor olsa da çok özel ve kişisel alana müdahale edilen mevzular. İnsanların alanlarına girerken biraz dikkatli ve özenli olun. Size yapılmasını istemediğiniz bir şeyi başkasına yapmayın. Başkalarının da sizin alanınıza girmesine izin vermeyin. İnsanları evleri, arabaları, meslekleri için değil sizinle kurdukları bağlar için sevin ya da sevmeyin. İnsanlara rahat verin.