Düşünceleri Seçebilmek

Ne istemediğimizi net bildiğimiz ve istemediğimiz için yapmadığımız birçok davranış da var. İstemediğimiz bir yere gitmediğimiz, sevmediğimiz bir şeyi yiyip içmediğimiz, istemediğimiz bir şeyi almadığımız gibi. Basit günlük gibi görünen bu ufak tercihler bizi biz yapan ve aslında kaderimizi oluşturan tercihleri bazen sadece etkiliyor bazen de çok büyük anlamda değiştiriyor. Dolayısı ile tercihlerimiz bizleri biz yapıyor. İster büyük ister küçük olsunlar.

Düşüncelerimizi de kendimizin seçebileceğini biliyor muyuz? Düşlediklerimiz gerçek oluyor. Biz tam olarak neyi düşünmeye ve düşlemeye odaklanırsak hayatımız o yöne doğru yöneliyor ve yolumuz değişiyor. Bunu bilmeden bir ömür yaşayıp ölüp giden büyük bir topluluktan olmamak için bir an önce düşüncelerimizi seçmeyi öğrenmeliyiz. İnancımızı, umudumuzu, sevgimizi ve iyiliği hiçbir an unutmadan, aklımızdaki kaygı ve korkulardan arınmak, iyiye güzelliğe odaklanıp zihnimizdeki öfke, üzüntü, korku ve negatif her türlü düşünceden kurtulduğumuzda hayatımıza sadece olumluları çekebiliyoruz.

Her gün aklınıza kaygı, korku, endişe, üzüntü içeren negatif düşünceler geldiğinde hemen uyanın! Onları düşünmemeyi tercih edebileceğinizi, tıpkı kıyafetlerinizi seçebildiğiniz gibi düşündüklerinizi de seçebildiğinizi anımsayın. Bu düşünceleri derhal aklınızdan çıkartın ve yerine düşlerinizi koyun. Düşleyin. Gözlerinizi kapatın ve kendinizi yaşamak istediğiniz şekilde düşleyin. Zaten o şekilde yaşıyor olduğunuzu görün. Bunu her gün düzenli bir şekilde yaptığınızda, kısa süre sonra hem bunun kalıcı olduğunu hem de hayatınızın nasıl da muhteşem bir şekilde değiştiğini göreceksiniz.

Başkalarını suçlamayı bırakın ve düşüncelerinizi kontrole alın. Başınıza gelen hiçbir şey başkası size bir şey yaptığı için olmuyor. Korktuklarınız başınıza geliyor, hep aynı insanlar sizi buluyor, hep bir problem çıkıyor. Çünkü ya korkuyorsunuz ya problemleri çekiyor ve hayatınıza kabul ediyorsunuz ya da hep bir bahane buluyorsunuz. Sonuçta kurban rolü oynayarak kaostan besleniyor ve üzerine de söyleniyorsunuz. Düşüncelerinizi değiştirip hayatınızı değiştirmeye hemen başlayın ya da söylene söylene aynı kötü filmde başrol olarak oynamaya devam edin.