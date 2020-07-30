Bu Bayram Başka Bayram

Sevdiklerimizin kıymetini anladığımız, yalnızlıkla övünürken aslında nasıl da insanın insanla mutlu olduğunu gördüğümüz, birbirimize olan özlemin ne denli güçlü olabileceğini fark ettiğimiz ve sadece birbirimizi görüp sarılabilmenin bile ne kadar değerli olduğunu anladığımız o zorlu günlerin ardından bu bayram yasaksız bir şekilde aile ziyaretlerinin yapılabiliyor olması ve seyahat engelinin olmaması çok büyük bir lütuf.

Sevgi, mutluluk, eğlence gibi paylaştıkça oluşan ve geçirilen zaman arttıkça çoğalan, bizi insan yapan ve hayata bağlayan duygu ve durumların hayatın tek amacı ve anlamı olduğunu gayet net ve açık anlamamıza olanak sağlayan pandemi, bütün dünyaya kolay kolay anlayamayacağı şahane bir ders verdi. Bu dersin sonucu olarak hem hastalığa karşı kendimizi korumaya devam etmenin, hem sevdiklerimizi ihmal etmemenin, hem de yaşadığımız her anın kıymetini bilmenin önemini zor ama hızlandırılmış şekilde öğrendik.

Bu eşsiz deneyimlerin sonucu olarak bu bayramda, yakın zamanda yaşanan salgın hastalık sebebiyle aylardır göremediğiniz, gidemediğiniz aile büyüklerinizi önlemlerinizi almak sureti ile ziyaret edip hasret gidermeye her zamankinden daha çok hazırsınız.

Bayramların tatil değil, manevi açıdan oldukça önemli ritüeller ve aile olarak bir araya gelmenin değerinin anlaşıldığı eşsiz zamanlar olduğunu anımsamak geçtiğimiz bayramdan sonra herkes için sanırım daha kolay olacaktır. Bu bayram hayatınızda geriye dönük bütün negatif bağlarınızı pozitife çevirdiğiniz, zamansızlığı bahane ederek bir türlü görmeye gitmediğiniz aile büyüklerinizle zaman geçirdiğiniz, hayatın anlamsız ve gereksiz detaylarla ve küslüklerle boşa harcanmaması gerektiğini anladığınızdan iletişim problemlerinizi tamamen çözdüğünüz bir bayram olsun.

Hiçbir şey olmamış gibi hayatlarımıza devam etmeyelim artık. Anlamlı, mutlu, sade ve huzurlu hayatlar yaşayalım. Bayram gibi bayramlar geçirelim. İstediğimiz şeyleri yapıp istemediklerimizi yapmak zorunda kalmayalım. Kendimizi geliştirip, ruhlarımızı iyileştirelim ki birbirimize kenetlenelim. Hayat hep birlikte güzel. Nice bayramlarda hep birlikte şahane zamanlar geçirelim.

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