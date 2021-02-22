Bilgelik ‘Yapmak’tır…

Herkesin her şeyi çok iyi bildiği ve asla ‘bilmiyorum’ diyemediği günümüzde, kim kimin ne yaptığını, çoğu zaman yapılan işin iyi olmadığını ya da daha iyi yapılabilmesi için neler gerektiğini ne kadar iyi bildiklerini saatlerce anlattıklarını artık hepimiz biliyoruz. Bu tip konuşmalara denk geldiğimde ben her zaman insanlara, ‘başkalarının neleri yaptıklarını hatta yapamadıklarını bırakın da siz neler yaptınız onları anlatın’ diyorum. Bana yüzlerinde kocaman bir soru işareti ile bakakalıyorlar. Hayat nelerin olmasının konuşulduğu bir platform değil, hayata geçen eylemlerin sonuçlarının yaşandığı bir serüven.

Hepimizin birçok konu ile ilgili fikri, ön görüsü ya da planı olması çok güzel. Ancak bunları hayata geçiremeyen kişiler bu hayatı sadece izleyici olarak geçirip, tarihe gömülmekten başka bir şey yapmadan bu dünyadan ayrılıyorlar. Bu insanlardan olmamak, yaşadığımız hayata anlam katmak, inandıklarımızın peşinden gitmek için yapmamız gereken tek şey harekete geçmek.

Başkalarının söylediklerinden bağımsız, kafamızdaki ön görülerden arınmış, sevdiğimiz ve insanlığın faydası için yapmaya devam ettiğimiz şey için harekete geçmek bu hayatta yapmamız gereken en önemli şey. En sevdiğim cümlelerden biri olan ‘Bilgi, bilgelikle aynı şey değildir.’ Bilgi bir konu hakkında öğrenilen ya da öğretilen şeylerdir, bilgelik ise öğrenilen şeylerin hayata geçirilmesidir. Bilmek ve yapmak birbirinden çok farklı kavramlardır. Kimsenin bir şey yapmak istemediği, devamlı her konu hakkında fikir paylaşımında bulunduğu günümüzde bilge insanlara rastlamak gün geçtikçe zorlaşsa da hala çok denebilecek sayıda bilge insanın olduğuna inanıyorum ben.

Yaşadıklarından, şartlardan, kaygılarından ya da diğer insanların düşüncelerinden bağımsız, yapmak istediği şeye odaklanıp, anda kalarak bütün emeğini, zamanını, enerjisini, maddi manevi imkanlarını kullanarak bir şeyler yapan insanlar bu hayata en büyük katkıyı sağlayan insanlardır. Bilge olmak için farklı bir özelliğiniz olması ya da dışarıdan gelecek herhangi maddi manevi desteğe gereksiniminiz olması gerekmiyor. Elinizden gelenin en iyisini yaparak harekete geçmeniz bilgelikte atacağınız en önemli ve büyük adım.

Özellikle bu pandemi sonrasında tanık olduğumuz neredeyse bütün konuşmalar negatif ve felaket içerikli. Dünya toplumu olarak hepimizin başına gelen bu süreç gibi yaşadığımız hiçbir konu, durum ya da olayı bahane etmeden, isteklerimiz ve mutlu olduğumuz şeyi yapmaya olan inancımızın peşinden koşmaksa hayat yolunda emin adımlarla zaten nereye gittiğini bilmediğimiz yolculuklarımızda yapabileceğimiz tek şey. Bilgelik demek yapmak demek, hareket etmek demek, vaz geçmemek demek. Sakinlikle, anlayışla, hoşgörü ve sevgi ile bir yolda yürümek demek. İnsan olmaya yaklaşmak, küçüklere örnek olmak, geleceğe umut olmak demek. Edindiğiniz bilgileri bilgeliğe dönüştürün ki hayatınız değişsin. Niyet edin, emek verin, hareket edin ki dönüşüm başlasın.