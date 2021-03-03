‘Başladığım Kitabı Bitirmeli Miyim?’

Sosyal hayatın içinde özellikle metro, otobüs gibi toplu taşıma araçlarında daha sık görülmeye başlanan kitaplar hala tam olarak popüler olabildiler desek yalan olur. Kitaplar tarih boyunca gelişim, eğitim, değişim ve büyüme konularının temel taşları olmalarına rağmen, bazı toplumlarda çeşitli sebeplerden ötürü çok fazla benimsenememişlerdir. Biz de maalesef ki bu toplumlardan biriyiz.

Her ne kadar ailelerimizden ‘kitap okuyun’ öğretisi alarak büyümüş olsak da ‘dediğimi yap, yaptığımı yapma’ tabanlı bu öğretilerin hiçbir işe yaramadığını rahatlıkla görebildiğimiz bir toplum olmamıza kimse engel olamadı. Bu gerçeği en başta kabullenmemizin kitap okuma konusunda kat edeceğimiz yolda faydası tahmininizden çok daha fazla olacaktır.

Okur olmak dansçı ya da sporcu olmak gibi zamanla, emekle, özveri ve dikkatle dolup taşan zamanların sonucunda kendiliğinden şekillenen, tamamen içten gelen bir ihtiyacı karşılama gereksinimine verilen cevaptır. Okumak aynı zamanda özellikle zaman ayırılması gereken, gerçek dikkat gerektiren, düşündüren, geliştiren, odaklanılıp ve severek yapıldığında anlam kazanan bir eylemdir.

Severek okumak için öncelikle keyif aldığınız tarzda kitap ve makaleler seçmeniz bu serüvene katılabilmenizde son derece etkilidir. Dikkatinizi çeken, hakkında bilgi edinmeyi gerçekten arzuladığınız ve sizi zorlamayacak kitaplardan başlayın. Kitabı okumak için elinize aldığınızda zihninizde olumlu olumsuz hiçbir düşüncenin yer almadığına emin olun. Zihninizin temiz ve boş olması hikayenin içine girmenin ve orada kalabilmenin tek yoludur.

Başladığınız kitabı bitirme zorunluluğu kesinlikle hissetmeyin. Beğenmediğiniz, sıkıcı gelen, takip etmekte zorlandığınız ya da herhangi başka bir sebepten dolayı okumaya devam etmek istemediğiniz kitabı hemen bırakın ve merak ettiğiniz ya da dikkatinizi çeken bir başka kitaba başlayın. Böyle bir durum oluştuğunda kendinizi başarısız, kötü ya da negatif hissetmeyin. Bu kadar çok yazarın olduğu ve milyonlarca kitabın bulunduğu günümüzde istemediğimiz hiçbir şeyi okuyacak, sıkılacak ve zaman harcayacak lüksümüzün de olmadığını unutmayın. Siz yeter ki okumaya başlayın ve okumanın tadını alın. Kitap demek gelecek demektir unutmayın.