Eyvah, Çocuğum Porno mu İzliyor?

Buna karşın cinsellik, anne babaların çoğunun çocuklarıyla konuşmaktan çekindiği bir konudur. Ne var ki cinsellik konuşulmadıkça daha gizemli hale gelir ve bu gizem daha çok merak uyandırır. Çocukların ve ergenlerin internet ve sosyal medya aracılığıyla cinsel içeriğe maruz kalması da merak ve ilgiyi arttırır. Çocukların bu meraklarını gidermek için başvurdukları kaynaklardan alacakları yanlış ya da eksik bilgiler cinsellik konusunda birçok riski beraberinde getirecektir.

Pornografi bir halk sağlığı krizi ve çocuklarımızı korumamız gereken çok ciddi bir endüstri alanıdır. Üstelik bu endüstri, çocukların ve gençlerin travmatize olup, bağımlı olması üzerine kurulmuş bir endüstri modelidir.

Araştırmalar en çok izlenen 304 porno sahnesinin % 90 oranında kadına yönelik şiddeti içerdiğini ve ebeveynlerin, çocuklarının izledikleri pornonun yalnızca %10’una maruz kaldığını söylüyor.

Çocukları ve gençleri pornodan tamamen uzak tutmamız çok gerçekçi bir yaklaşım olmayacaktır. Bir şekilde maruz kalacaklardır. Bu yüzden çocukları eğitmek ve güçlendirmek zorundayız. İşte pornografinin çocuklar üzerindeki etkileri, pornografiye maruz kaldığının işaretleri ve ebeveynlere tavsiyeler…

Pornografinin Çocuklar Üzerindeki Etkileri

Çocuklar ne kadar erken pornoya ulaşırsa, yakın ilişki kurma kapasiteleri o kadar sınırlanıyor.

Zorlayıcı taktikleri daha fazla kullanıyorlar.

Risk içeren cinsel davranışta bulunma, cinsel taciz ve tecavüz etme ihtimalleri artıyor.

Daha kaygılı oluyor, depresyona giriyor ve bağımlı olma ihtimalleri artıyor.

Ereksiyon bozukluğu baş gösteriyor.

Çocuğumun Porno İzlediğini Nasıl Anlarım?

Ailesinden, yaşıtlarıyla olan ilişkilerden ve aktivitelerden uzaklaşıyorsa,

Odaya girdiğinizde telefonu, tableti kapatıyorsa,

Banyoda ya da tuvalette çok uzun zaman geçiriyorsa,

Çevrimiçi ve çevrim dışı arkadaşlarını saklıyorsa,

Yorgun görünüyorsa ve yeterince uyumuyorsa,

Yaşından büyük cinsel kelimeler kullanmaya başlarsa,

Cinsel davranışları gelişim seviyesine uymuyorsa,

Ekstra parası olunca pahalı ürünler alıyorsa, çünkü online ortamda biri hediye vererek onu hazırlıyor olabilir,

Ruh halinde depresyon, kaygı gibi bir değişiklik gözlemliyorsanız

Pornografiyle bir teması olup olmadığını düşünmeliyiz. Ancak unutulmamalıdır ki bu işaretler başka bir sorunun da işaretleri olabilir.

Çocuğunuzun arama geçmişlerini kontrol edin. Oynadığı oyunlara, izlediği çizgi filmlere ve videolara bakın. Çevrimiçi ve çevrimdışı arkadaşlarını tanıyın. Cep telefonu ile yatağa gitmesine izin vermeyin. Ama tüm bunları yaparken, her şeyden önce onları suçlamadan, utandırmadan, nasihat vermeden; açık, dürüst ve samimi konuşmalar yapın. Ona rol model olun ve aranızda güvenli bir bağın kurulmasına yatırım yapın.