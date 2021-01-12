Evlilikte Deprem: Aldatma ve Sadakatsizlik

Aldattınız… Hiçbir şeyin gizli kalmayacağını anladınız. Hiç ihtimal vermiyordunuz ama evet, gerçekten yakalandınız. İnkar ettiniz ilk önce… Suçlu aradınız sonra da bahaneler sıralamaya başladınız… Kulaklarınızdaki yoğun uğultu arasından bir ses yükseldi... “Peki şimdi ne yapacaksın?”

Aldatma, bazen de ilişkiye dair sorumluluk alamamak ya da acıdan kaçmak olarak mı gösteriyordu kendini bize? Her yerde aldatmanın, sadakatsizliğin tanımını yapmaya çalışmıyor muyuz? Ne önemi vardı ki kelimelerin, aldatılanın zihninin içinde değil miydi aldatmanın ne olduğu…

Hep korktunuz değil mi tartışmaktan, uzak durmaya çalıştınız… Ama tartışmamazlık, tartışmaların olmasından daha iyi değildi ki…

O konuşmak istemediğiniz meseleler, işte eninde sonunda yakanıza yapışmıştı… Halbuki tartışmak; temas etmek, bir şey için savaşmak, uzlaşmak ya da uzlaşmama konusunda uzlaşmak demekti… Çünkü tartışmama hali bayağı yalnızlık haliydi… Yalnızlık ise en derin bir çukur…

Aldatma, bir travmaydı. Hem de en yüksek stres düzeyine neden olan ikinci sırada yer alan bir olaydan bahsediyorum. İşte bu kadar yıkıcı bir etki… Çift arasındaki sözleşme çoktan ihlal edilmişti… Bitsindi o zaman…

Hiç mi devam edemezdi ya da yeni bir sözleşme yapsak, yeni bir sayfa açsak olmaz mıydı... Neden olmasındı… Ama elbette bazı şartları vardı… Mutlak şeffaf olabilecek miydiniz..? Telafi edip, güveni inşa edip, o bağı tekrar kurabilecek miydiniz? Artık duygularınızı ifade etmeye mi karar verdiniz yoksa? Ya da birbirinizi tanıdığınız yanılgısına kapılıp aşkta, sevgide, ilgide kalmadığınızı mı fark ettiniz?

Bazen de işler tam tersi ilerledi. İlişkide kurtarıcı olmayı denediniz, bağ kuracak güvenli ortamı yarattınız ama nafile mi? Çünkü bazen de sürekliliği olan bir ilişki varoluşuna bir tehdit gibi geliyordu partnerin ve içinden yükselen sesi duymayacağı kadar uzaktaydı ve size tek bir seçenek kalıyordu… İşte o an hayatın size söylediklerine kulak kabartın…

Yargısız bir “karar” ve bir “seçim”dir sadakatsizlik. Duygusal, bilişsel, fiziksel, sosyal ya da tinsel açılardan eşi kandırmaya yönelik eylemlerin “gizlice” ve “eşin bilgisi dışında” sürdürülmesidir, yani bu durum partnerin bilmediği sırların varlığını ifade etmektedir.

Sadakatsizliğin bir sonucu olarak bilinen aldatma ise, eşler arasındaki ilişkiyi ve evliliği tehdit edebilecek nitelikte “sırların partner tarafından öğrenilmesi durumunu” ifade etmektedir.

Aldatma eğilimini azaltan ve arttıran faktörlere bakacak olursak;

İlişki doyumu arttıkça, aldatma eğilimi azalmaktadır.

Cinsel problemler direkt aldatma eğilimini arttırmıyor ama evlilik doyumunu ciddi ölçüde etkilemektedir.

Aldatma eğilimi ile yoğun sosyal medya kullanımı arasında pozitif bir ilişki varlığından söz edilebilir.

Kendine güven arttıkça aldatma eğilimi azalmaktadır.

Kaçınmalı bağlanma stiline sahip erkeklerde aldatma oranının daha yüksek olduğu söylenebilir.

Duyguları ifade etme arttıkça aldatma oranı azalmaktadır.

İşte bu yüzden diyorum ki ilgiyle yönelin birbirinize. Mutlu çiftlerin en büyük sırlarından birini veriyorum size. Mutlu çiftlerin keşfedecek daha çok şeyleri vardır. Tartışmaktan korkmayın… Tartışmak nefes almaktır. Önemli olan tartışmaların ardından onarabilmeyi başarmaktır.