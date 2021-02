Cinsellikte Altın Kurallar Var mı?

Günümüzde, sanki cinsel yönden her şey istenebilirmiş, her şey serbestmiş gibi bir algı oluşturulmaktadır. Buna sosyal ve cinsel alandaki performans baskısı da eklenebilir. Günlük yaşantılarımızda hayatın her alanında başkalarından daha iyi, daha üstün olmamız gerektiği algısı oluşturuluyor, hatta yatakta bile. Çiftlere mekanik bir cinsellik modeli sunuluyor.

Hayatımızın çeşitli alanlarında olduğu gibi cinsellikte de hızla yargılanıp reddedilebileceğimiz düşüncesi ile hata yapma şansımızın olmadığına inanıyoruz. Bu nedenle cinsel performansının yetersiz olduğunu düşünen birçok kişi, belki de hiç gerekli olmadığı halde, cinsel performanslarını artıracağını düşünerek, birçok kişinin yaşadığı yanlış bir yanılgıya düşüyor ve performans sağladığı iddia edilen ilaçlara başvuruyor.

Günümüzde “özgürlük ve birey olma arzusu” ve buna paralel sunulan performans odaklı cinsel yaşam, insanlar üstünde baskı oluşturmakta ve bu performansı sağlamak için sayısız seçenekler sunmaktadır. Hatta sunulan çözüm önerileri bazen var olan sağlıklı cinsel yaşamı da olumsuz etkileyebilmektedir. Uyarıcı ilaçlar, kremler, hormon içeren maddeler gibi sağlık için zararlı olabilecek birçok ürün satılmaktadır.

Cinsel gücünü artıran ilaçlar, kremler veya diğer maddeler kullanan çiftlerde, cinsel uyum sorunları yaşanmakta ve cinsel ilişkilerde performans sorunları yaşanmasına sebebiyet vermektedir. Partneri tarafından beklentileri karşılanmayan çiftlerde, bu ihtiyacını gidermek için başka ilişkilere yönelmesi sonucu çift yaşantısı da bozulabilmektedir. Kısacası cinsel performansın yüceltilmesi, bir noktada insanların cinselliği nasıl yaşayacakları konusunda da belirleyici olabiliyor.

Cinsellikte eşlerin altın değerler paylaşımı

Sahip olunan değerler çiftlerin temelini oluşturur. Bir ilişkide, çiftlerin ilişkilerinin ömrü, cinsel yaşamlarındaki temel değerlerdeki uyuma bağlı olabilmektedir. Erkeğin “performans”, kadının “karşılıklılık” odaklı olduğu bir çift düşünün. Erkek performansını göstermek için olabildiğince ilişkiyi uzatmaya çalışırken, kadın, erkeğin bu çabasına karşılık vermek için kendini fazlasıyla yoracaktır.

Her ikisinin de cinsellikten farklı beklentileri olduğu için ilişkinin sonucunda hayal kırıklığı yaşanabilecek, partnerinin kendini anlamadığına inanacaktır. Bu nedenle çift arasında iletişimi kolaylaştıracak bir cinsel dilin oluşturulması ve her eşin kendi değerleriyle çatışmayan, bazı ortak kuralların bulunmasının önemli olduğuna vurgu yapmak istiyorum.

Çift ilişkisinde kurallar, gizli (üstü kapalı, söylenmemiş) veya açık (açık seçik konuşulmuş, karara bağlanmış) olabilir. Kuşaklar arası aktarımlarla gelen, doğru olduğuna ve herkes tarafından da böyle olacağına inanılan gizli kurallar, genelde yanlış anlaşılmaların kaynağıdır. Biri için açık ve net olan bir durum veya olay diğeri için tümüyle farklı anlaşılmış olabilir. Bu farklılıkların, hayal kırıklığı ve tartışmaların altta yatan nedeni olması kaçınılmaz olacaktır.

Cinsel yaşamda kurallar nasıl oluşturulmalı?

İlk başta her eş, bireysel olarak cinsellikten ne anladığı, ne beklediği ve değer yargılarını düşünmelidir. Eşler uzun süredir birlikteyse, cinsellik ile ilgili değer yargıları ve beklentilerinin birçoğunun ortak olduğunu görebilirsiniz. Bu şekilde, dile getirilmeyen gizli kuralların da açık kurallara dönüşmesini ve partner tarafından bilinmesini sağlamış olursunuz. Birbiriyle çatışan kurallarınız varsa, bunların bilinip konuşulabilir olması uzlaşarak çözmenin yolunu açmış olacaktır. Bununla birlikte değerlerinizin size ait olduğunu, vazgeçmek ya da hepsinde uzlaşmak zorunda olmadığınızı da unutmamalısınız. Her şeyin konuşarak ve karşılıklı saygı çerçevesinde anlaşarak oluyor olması oldukça önem taşımaktadır.

Kuralları oluştururken, istemediklerinizden oluşan negatif cümleler yerine, istediklerinizi ifade eden pozitif cümleler kurun, insan zihni pozitif düşünleri kabul etmeye ve gerçekleştirmeye daha yatkındır. Eğer cinsellikle ilgili değerlerinizi tanımlamakta güçlük çekiyorsanız, günlük yaşamdaki değerlerinize göz atın, yorgan altında da bundan çok farklı davranmıyorsunuzdur. Normal yaşamdaki kurallarımız bize yatakta da nasıl davranacağımızı dikte eder, dikkatli bakıldığında aradaki paralellikleri görebiliyor olacaksınızdır.

Cinsellikle ilgili kurallar, uyumlu ve sağlıklı cinselliğin vazgeçilmezlerinden biridir. Birlikte oluşturduğunuz bu kurallara uymak, birlikteliğinize verdiğiniz önemi gösterir ve ona ayrı bir değer katar.

Değerleriniz ve kurallarınız yaşam boyunca değişebilir, bazıları işlevsizleşirken bazıları daha önemli hale gelebilir ya da yenilerini oluşturmak gerekebilir. Zamanı geldiğinde listenizi güncelleyerek zamanla oluşan rutinden çıkarak cinsel hayatınızı her zaman canlı tutabilirsiniz.