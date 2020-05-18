Mahrum Bırakma Kendini, An'ı Yaşa!

Hastalıklar gelir geçer esas mesele hayattan geri ve sevdiklerinden mahrum kalmamaktır. Alkolden yakalanmış, ehliyetinden mahrumsundur, diyettesindir yemeden içmeden mahrumsundur, anlamadığın sebeplerle sevdiğinden mahrumsundur. Bir Türk filmi kıvamında, ‘’Nayır nolamaz’' kafasında yaşıyorsundur. Yaramazlık sebebiyle sokağa çıkmaktan,acımasız bir eş yüzünden çocuğunu yetiştirmekten, işlediğin suç yüzünden gökyüzünü görmekten, belki aşırı gururdan, belki bazen hırstan, kendine güvensizlikten, yenemediğin öfkenden belki de kim bilir kimseye söyleyemediğinden sen de bir şeylerden mahrumsundur. Hatta ve hatta belki de dünyayı saran bir pandemi sebebiyle dışarıya çıkmaktan mahrum, evine hapsolmuşsundur. Ama asıl kendi kendini boş yere bir şeylerden mahrum ediyorsan bu hayatına yaptığın en büyük komplodur. Hiçbir lafını sözünü anlamadan Fransızca bir şarkıyı sevmek gibi, çocukken İngilizce şarkıları ata tuta söylerken eğlenmek gibi, insanı mucizelere inandıran kutsal bir kitap gibi, bilmeden, görmeden, duymadan hissettiğimiz sezgiler gibi, koskoca dertlere, belalara, afetlere, musibetlere karşı sığındığımız minicik dualar gibi, hiç olmayan şeyleri hayal edebilmek gibi, elinden kaçıracağını bile bile o ufaklığa uçan balon alıp vermek gibi mantık dışı, tutarsız, yersiz, zamansız ve açıklamasız mutluluklar da var bu hayatta! Tıpkı en doğrusunu yaptığını hissederken en yanlışı, yanlış yaptığını zannederken en doğru olanı yapıyor olabileceğin gibi.. Bazen fazla ölçüp tartma, bırak akışına… Olması gereken olması gerektiği için öyle oluyordur sonuçta. Fazla takılma. Yık bendine ördüğün şu Çin Seddini, kendine engeller yaratma. Bırak içindeki okyanus aksin dünyana ait adacıklar olmayı bekleyen kara parçalarının etrafına. Sevgi gerçek, inanç sağlam, kendine güven tamsa, mahrumiyet hakimiyete dönüştürülmeli o saatten sonra! Yoksa yazık olur geçen her ana!

Anda yaşa. Mutlu Ol.

Şuan mutluysan geleceğini de mutluluğa çekersin frekansı yüksek tutmayı unutma…