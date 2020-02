Kuzey Işıkları Gezisi: Lapland - Rovaniemi - Finlandiya

Lapland şehirlerinin en ilgi çeken yanlarına gelince: Bu bölgenin karlarla kaplı masalsı görünümü, hayatınızda deneyimlememiş olduğunuz soğuğu (-33’ler), doğal hayvan parkları (vahşi yaşam parkları), kutup ayıları, Husky ve Ren Geyiği çiftlikleri, bu çiftliklerin sunduğu haskili ve ren geyikli kızak gezileri, üzeri cam tavanlı meşhur igloo otelleri, bir doğa harikası olan Kuzey ışıkları, Buz kıran gemisi ile buz tutmuş Baltık Denizi’nde yol alma ve Kutuplar’da denize girme deneyimidir. Oralara kadar gitmişken hepsini yaptık. Tümünü deneyimlemek için Rovaniemi’de üç gece kalmanız ve programlı olamanız yeterli bence.

Laponya’nın Finlandiya sınırları içinde kalan bölgesindeki Kakslauttanen ve Rovaniemi en çok rağbet gören yerler.

Biz bir gece Helsinki’de kaldık. Böylece Rovaniemi öncesi Finlandiya’nın bu güzel başkentini de gezme fırsatımız oldu.

Gelelim Kış Masalı Rovaniemi’ye…

ROVANIEMI

Rovaniemi Laponya Bölgesi’nin Finlandiya kısmında bulunuyor. Kuzey Kutup Dairesi’nde ve Kuzey Kutup Çizgisi altında kaldığı için Kuzey ışıklarını görebileceğiniz en güzel şehirlerden birisi.

Rovaniemi’nin merkezinde Finlandiya vatandaşları, köylerinde ise Türkler gibi Orta Asya’dan göç eden çekik gözlü Sami halkı yaşıyor.

Samiler; turizm, hayvancılık, ormancılık ve madencilik yapıyor ve Laponca konuşuyorlar.

Rovaniemi havaalanı şehir merkezine 10 km ve Santa Claus Village’e ise 3 km uzaklıkta bulunuyor. Havaalanından şehir merkezine, tren garına yada Santa Claus Village’a otobüsle 3.5 Euro karşılığında ulaşabiliyorsunuz. Bizi havaalanından kaldığımız otelin shuttle’ı aldı. Bu hizmeti otel müşterilerine ücretsiz olarak veriyorlar. (Bir hafta önceden otel ile iletişime geçmeniz gerekiyor).

Santa’s Igloos Hotel

Kaldığımız otel: Santa’s Igloos Hotel. Santa Claus Village’a yürüyerek beş dakika uzaklıkta bulunuyor. Cam tavanlı igloo odalarda (eskimo evleri) eğer şanslıysanız gece yattığınız yerden kuzey ışıklarını izleyebiliyorsunuz. Gerçekten masal gibi bir oteldi.

Kendiniz bir masalın içinde gibi hissedeceğiniz Rovaniemi’de yapılacaklar:

1- Rovaniemi’de Santa’nın (Noel Baba) evi olduğu söylenen 'Santa Clause Village' bulunuyor. Şehire iner inmez havaalanından on dakikalık güzel bir kar manzaralı yolculuktan sonra ilk olarak buraya gidebilir, bu çok renkli köyde bulunan postaneden dostlarınıza Santa pulu ile kart atabilir, her gün çocukları görmek için gelen Noel Baba ile hatıra fotoğrafı çektirebilir, Santa Park’ta bulunan kutup dairesi çizgisi üzerinden de geçebilirsiniz. (Yerin 50 metre aşağısına kurulmuş olan Kutup Dairesi Platformu’na temsili bir Kutup Çizgisi yapılmış, çizginin diğer tarafına geçtiğiniz zaman Kutup Çizgisi’ni geçtiğinize dair sertifika alabiliyorsunuz.)

Noel babanın zaman makinesi var böylece burda her gün noel tadında geçiyor. Noel Babaya dünyanın her yerinden her sene ağırlıkla çocuklardan en az beş milyon mektup geliyormuş ve hepsini okuyup cevaplıyormuş. Evde Tek Başına filmini hatırlayanlar varsa oradaki Kevin (Macaulay Culkin) de Noel Baba’ya mektup yazmıştı ve kendisine cevap vermişti. Bana öyle söyledi.. Sohbeti çok iyi. Noel Baba efsanesine uygun olarak dizayn edilen ve uzun kulaklı, sivri burunlu Elf karakterlerine bürünmüş asistanların çalıştığı mistik posta ofisinden sevdiklerinize Santa pulları kartpostal gönderebiliyorsunuz.

İçinde ayrıca hediyelik eşya mağazaları, restoranlar ve orman şurubu içebileceğiniz tadına kafeler de var. Bayan Claus’un kendi elleriyle yaptığı fırından taze çıkan zencefilli ekmeklerden yiyebilir, yanında sıcak şarap içebilirsiniz. Buzdan heykellerin yer aldığı buz galerisini gezebilir ve bu geziden sonra ‘’Ice Bar’’ içerisinde buzdan yapılmış kadehlerde birşeyler içebilirsiniz.

2- SantaPark: Santa Claus Village’ın biraz ötesinde bulunuyor. Mağara konseptine sahip olan ve oyularak yapılmış büyük bir eğlence parkı. İçinde Santa Claus Village’deki gibi bir Noel Baba ofisi var ve noel babayla yine fotoğraf çektirebiliyorsunuz. Noel Baba efsanesine uygun olarak dizayn edilen ve uzun kulaklı, sivri burunlu Elf karakterlerine bürünmüş asistanların çalıştığı mistik posta ofisinden sevdiklerinize Santa pulları kartpostal gönderebiliyorsunuz.

İçinde ayrıca hediyelik eşya mağazaları, restoranlar ve orman şurubu içebileceğiniz tadına kafeler de var. Bayan Claus’un kendi elleriyle yaptığı fırından taze çıkan zencefilli ekmeklerden yiyebilir, yanında sıcak şarap içebilirsiniz. Buzdan heykellerin yer aldığı buz galerisini gezebilir ve bu geziden sonra ‘’Ice Bar’’ içerisinde buzdan yapılmış kadehlerde birşeyler içebilirsiniz.

Santa Park’ın açık alanında Ren Geyiği Safarisi yapabiliyorsunuz. Biraz yakınında da husky çiftliği bulunuyor. Hem husky köpekleri sevebiliyor hem de kızaklarla husky safarisi yapabiliyorsunuz.

Santa Park’a şehir merkezinden otobüsle de ulaşılabiliyor.

3- Santa Claus Reindeer

Ren geyikleri Rovaniemi’ye gerçekten masalsı bir görüntü veriyor. Onlara dokunmak ve sevmek gerçekten insana çok değişik bir mutluluk veriyor.

Santa Claus Kasabası’nda Santa Park’ın içinde Ren Geyiği Safarisi yaparken kutup çizgisinden geçebiliyorsunuz.

Fiyatlar: 400m 18€, 1 km 29€

4- Arctic Circle Husky Park

Rovaniemi’ye gelince yapılması gereken en güzel aktivite Husky çiftliğinde gezmek, haskilerin çektiği kızaklarla kutup ormanlarında gezmek ve sonra onları sevip fotoğraflar çekilmek.

Arctic Circle Husky Park Santa Claus Kasabasında bulunuyor. Yaptığımız gezi 2 kilometreydi ve çok keyifli geçti.

5- Kar Motoru Safarisi

Lapland’de yapılması gereken en güzel aktivitelerden biri de kar motoruyla Arktik Ormanlarda gezinmek. Kullanmayı bilmeseniz de hemen öğrenebiliyorsunuz. Biz Aurora Emotion firmasıyla 3 saatlik keyifli bir tura katıldık. Servisle gelip bizi otelimizden aldılar ve safarinin yapılacağı yere getirdiler.. Burada kendi kıyafetlerimizin üzerine daha sıcak tutan kıyafetler giydik. Önce donmuş gölün üzerinde sonra da orman içinde kar motoruyla gezdik. Arada çok tatlı bir Lapon klubesinde (Kota diyorlar) mangal ateşinde yemek molası verildi.

Kar Motoru (Electrical Snow Mobile) Fiyatları:

2 kişi tek kar motoru kullandığınızda toplam: 139€

Tek başınıza kullandığınızda: 209€

6- Arctic Snow Hotel and Glass Igloos

Aurora Emotion Snow Mobile firması buzdan yapılmış bir otel olan ve aynı zamanda igloo odalara da sahip olan Arctic Snow Hotel’in hemen bitişiğinde yer alıyor. Kar motoru safarisinin bitiminde tamamen buzdan yapılmış olan bu oteli gezdik. Çok ilginç bir deneyimdi.

Daha sonra otelin restoranında harika bir ambiyansın için çok lezzetli bir somon yedik.

7- Polar Explorer Ice Breaker

Rovaniemi yakındaki Kemi isimli limandan Polar Explorer Icebreaker 'Buzkıran Gemisi'yle unutulmaz bir yolculuğa çıkıp verdikleri termal kıyafetlerle buz tutmuş Baltık Denizi’nde yüzebilirsiniz.

Turun fiyatı 350 Euro. Transferler ve İsveç Finlandiya sınırındaki Kukkola kasabasında yiyeceğiniz öğlen yemeği de bu fiyatın içinde.

Rovaniemi’de Santa Claus Village’da resepsiyonun önünden bir otobüs bizi aldı. Sabah 6:45’te Rivaniemi’den İsveç’e yola çıktık. Kemi limanından bindiğimiz buz kıran gemisiyle donmuş Baltık Denizi üzerinde buzları kıra kıra yol aldık. Baltık Denizi Arktik Ocean’ın bir parçası. Su geçirmez kıyafetlerimizi giyerek kutuplarda yüzme deneyimine sahip olduk...

Gemi hakkında:

Geminin makine odasından kaptan köprüsüne kadar yedi güvertesini sesli bir turla gezdiriyorlar.

Tur boyunca buzkıranın nasıl çalıştığını ve Arktik ve Antartik denizlerde buzlu sular arasında nasıl gezindiğini keşfediyorsunuz.

Buzkıran gemisinin buz basıncına karşı gelebilen özel tasarlanmış güçlü bir gövdesi, donmuş sularda kanal açmak için buz temizleyen bir bölümü ve deniz buzunu itmek için büyük bir gücü var.

1976’da Almanya’da inşa edilmiş. Demir taşıma, römorkör ve tedarik gemisi olarak yapılmış.

Gemi Norveç’ten Brezilya’ya kadar dünyanın dört bir yanındaki büyük mavnaları çekmek için kullanılıyor.

Aynı zamanda Arktik Okyanusu’ndaki petrol kuyuları için çapaları işliyor ve petrol kuyularındaki mürettebata yiyecek içecek tedarik ediyor.

78m uzunluğa 14m genişliğe, 22m yüksekliğe sahip ve 7 güvertesi bulunuyor.

Kukkola Kasabası İsveç

Turumuz bittikten sonra otobüse geri bindik yaklaşık bir buçuk saatlik bir yolculuğun ardından İsveç ve Finlandiya’yı ikiye ayıran bir nehirin kenarında harika bir restorana vardık. Burada hem İsveç köftesi hem de yanı başımızdaki nehirden avlanan beyaz somon balığından yeme fırsatımız oldu. Kukkola; Nehrin İsveç kısmında kalan çok şirin bir balıkçı kasabası. Karşı taraf başka bir ülke, başka para birimi ve başka saat dilimi. İşin ilginç yanı da bu.

8- Vahşi hayvanların dondurulmuş hallerini görebileceğiniz 'Arktikum Müzesi'

9- Rovaniemi’ye 80km uzaklıktaki ‘’Ranua Hayvanat Bahçesi’’ Arktik bölgenin en dip ormanlarında kurulmuş olan vahşi yaşam parkında bölgeye has kutup ayıları, vaşaklar, tilkiler, yaban domuzları, yaban geyikleri ve çok sayıda arktik kuş cinsi bulunuyor. Bu enteresan parkı geziyor ve muhteşem fotoğraflar çekme imkanına sahip oluyorsunuz. Buraya Rovaniemi tren garından trene binerek ya da tren garının hemen yanında bulunan otobüs terminalinden ‘’Kutilan’’ firmasına ait otobüslere binerek gidebilirsiniz.

Paket turlara katılmak istiyorsanız: Santa Claus Village’de bulunan bankolardan rezervasyon yaptırabilir ve resepsiyon binası önünden servise binerek gidebilirsiniz.

Rovaniemi merkezden giderseniz; rezervasyon yapacağınız tur şirketinin servisi sizi Rovaniemi merkezden alıyor, size özel tulumlardan veriyor ve hayvanat bahçesi içerisinde öğle yemeği için serbest zaman tanıyor. Tur toplam 6 saat sürüyor. 99 Euro.

10- 'Kutup safarisi' yaparak Kuzey ışıkları avına çıkabilirsiniz.

11- Buz kaplı göllerde Balık tutabilirsiniz

Bunu kar motoru safarisi içine de dahil edebilirsiniz. Snowmobile Park’tan hareket ediyorsunuz ve ormanın içerisinde kalan donmuş göle gidiyorsunuz, burada hem buz üzerinde kar motoru sürme tecrübesi ediniyor hem de özel güvenli alanlarda size verilen ekipmanlar ile donmuş gölden balık tutuyorsunuz. Toplam 5 saat. 150 Euro.

12- 'Snowman World Igloo Hotel' Santa Claus Village’de görmeniz gereken turistik bir nokta. Santa Claus Office’in hemen arkasında, otoparkın yanında yer alan otelin içini bilet alarak gezebiliyorsunuz. İçerisinde tamamen buzdan yapılan barı, restoranı ve yine buzdan yapılan hotel odalarını gezmek mümkün. Konaklamayacaksanız bile buz üzerindeki yataklara uzanarak nasıl bir tecrübe olduğunu öğrenebilirsiniz.

13- 'Nili Restaurant' buranın yerel yemeklerini sunan meşhur bir restoran. Geyik ve ayı etinin nasıl lezzetler olduğunu test edebiliyorsunuz.

14- 'Ice Karting' Go Kart’ın buz üzerinde yapılan versiyonu. Kullanılan araçlar yine aynı go kart aracı, tek fark lastiklerinin çivili olması. Bu etkinliğin rezervasyonunu yine bankolardan yapabilirsiniz, yaklaşık 20 dakika. 60 Euro.

15- Santa Claus Village’de 'Aurora Borealis Safarisi' ne katılmak istiyorsanız bu safarilerin birçok paketi var. Sadece Kuzey ışıklarını yakalamak için düzenlenen safarilerin yanı sıra Ren Geyiği safarisi, Husky safarisi ya da Snowmobile safarisi ile birleştirilen turları da seçebilirsiniz.

Bu birleşik paketlerden satın alırsanız; tur şirketine ait servis minibüsü sizi buluşma noktasından alıp çiftliğe götürüyor, burada size verdikleri üşütmeyen kıyafetleri giyip Ren Geyiği kızaklarına ya da Husky kızaklarına biniyorsunuz ve rehberiniz eşliğinde Kuzey ışıklarını bekleyeceğiniz alana gidiyorsunuz.

Snowmobile safarisi ile birleştirilen tur paketinden satın alırsanız, Snowmobile Park’tan rehberiniz ile birlikte hareket ediyor ve yine aynı şekilde Kuzey ışıklarını bekleyeceğiniz alana gidiyorsunuz.

Ren Geyiği safarisi ile birleştirilen turlar ortalama 130 Euro

8 saat süren ve Sami Evi’nde akşam yemeği yiyeceğiniz turlar 120 Euro civarında.

Yalnızca Aurora Borealis avını içeren kısa turlar 4 saat sürüyor ve hava durumuna göre 21.00-23.00 saatleri arasında hareket ediliyor, Kuzey ışıklarını beklerken gözlem noktasında yakılan ateş üstünde pişirilen sosis ve yanında orman meyvelerinden yapılan sıcak meyve şurubu ikram ediliyor.

Kısa süreli Aurora Borealis turlarının birkaç farklı çeşidi var örneğin; 90 Euro ödüyorsunuz ve tura katılıyorsunuz, yaklaşık 4 saat beklediniz ama Kuzey ışıkları kendini göstermedi, böyle durumlarda tur şirketi paranızın belirli miktarını tekrar size iade ediyor, para iadesi olmayan turlar genellikle 50 Euro civarı oluyor ve 3 saat sürüyor.

16- Arktik orman içinde 'kar yürüyüşleri'.

Kuzey Işıkları nedir?

Kuzey Işıkları yani adını Şafak Tanrıçası Aurora'dan alan 'Aurora Borealis' doğanın en göz kamaştırıcı ışık şovudur. Bunlar dünyanın manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu gökyüzünde ortaya çıkan doğal ışımalardır. Bu ışımalar da sadece kutup bölgelerinde görülür. Kutup ışıklarını görmek için en iyi zaman, 23 Eylül ve 21 Mart ekinoksları arasında kalan dönem. Çünkü bu dönemde dünyanın manyetik alanı, daha fazla güneş parçacığının atmosferle etkileşime girmesine izin veriyor. Kısa bir zaman dilimi için gittiğiniz için ekinoks dönemi olsa bile Kuzey ışıklarını görebilmek biraz şans işi. Her gün görülecek diye bir kaide yok. Gökyüzünün açık (bulutsuz) ve berrak olması, havanın da mümkün olduğunca karanlık olması gerekiyor. Bazı mobil uygulamaları indirerek (Aurora Forecast app gibi) hava durumu tahmini gibi Kuzey ışıklarının görülebileceği zamanları takip edebiliyorsunuz. Kuzey ışıklarında yeşil, kırmızı, mavi ve mor olmak üzere 4 renk buluyor: Yeşil renk oksijen moleküllerine, kırmızı oksijen atomuna, mavi renk nitrojen moleküllerine ve mor/mor ötesi renk ise nitrojen atomuna aitmiş.

Kuzey Işıkları’nın görülebildiği yerler:

1. Tromso ve Svalbard, Norveç

2. Kakslauttanen ve Rovaniemi, Finlandiya

3. Jukkasjärvi, İsveç

4. Reykjavik ve Hingvellir Ulusal Parkı, İzlanda (Kuzey Işıkları’nı görebileceğiniz en uygun fiyatlı ve erişilebilir yerlerden biri, Kuzey Işıkları’nı görmek dışında yıl boyunca sıcaklığını koruyan doğal kaplıca havuzu Mavi Lagün’ü ziyaret etmek ya da kar aracıyla Game of Thrones’un çekildiği mekanları gezmek de mümkün)

5. Kanada’nın Kuzey Bölgeleri

6. İskoçya Birleşik Krallık

7. Grönland Danimarka

Kuzey ışıklarını fotoğraflamak çin mutlaka bir DSLR fotoğraf makinesine ihtiyaç var, cep telefonu ile çekilecek pozlar kaliteden uzak olacaktır ve o soğukta cep telefonunuz çalışma ısısını kaybettiği için kapanacaktır. Yanınızda mutlaka bir fotoğraf makinesi olmalı. Bizim şansımıza gittiğimiz günlerde hava güneşli ve 0 ile + 3 derece arasında seyretti. O yüzden hiç üşümedik ve kayıtlarda sorun yaşamadık. Ama normalde hava burada -33’lerde geziyor. Bilginiz olsun.

İşte Kuzey ışıkları... Biz Rovaniemi’de kuzey ışıklarını yakalayamadık. Norveç Tromso’da yakalayabildik.

