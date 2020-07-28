Foça ilçesi, Antik Çağ'da bir İyon kenti olarak ortaya çıktığında civardaki denizlerde yaşayan foklardan dolayı Phokaia adını almış ve bu isim günümüze Foça olarak gelmiş. Foklar hala kentin simgesi halinde…

Foça'da gezilecek yerler

Foça'ya 7 km uzaklıktaki Pers Anıt Mezarları (Anadolu’nun en eski tiyatrosu da Foça’da bulunuyor)

Eskiden Türkler ve Yunanlar’ın tahılları öğütmek için kullanmış oldukları Yel Değirmenleri

İlk olarak kilise olarak inşa edilen ve Fatih Sultan Mehmet döneminde camiye dönüştürülmüş olan Fatih Camii'ni ziyaret edebilirsiniz. (Avlusuna bir taş minare ve medrese bulunuyor.)

Tekne turlarına katılıp Foça'nın masmavi ve bakir kalmış koylarını gezebilir, irili ufaklı pek çok adasına gidebilir ve bazılarında denize girebilirsiniz. Biz kendimize özel bir tekne tuttuk ismi Dalgacı Boat idi. Eski Foça Limanı’nda yer alıyor. Çok memnun kaldık.

Foça Adaları: Foça’nın ön tarafında yer alan, altı ıssız adadan oluşan ada grubu. Silüeti fok balığını andıran Foça Adaları'nın en büyüğü Orak Adası. Adalar ve çevresinde bulunan koylar, Türkiye'nin son Akdeniz foku kolonilerine ev sahipliği yapıyor.

Fatih Sultan Mehmet döneminden kalan ve bugün de kullanılmaya devam eden Osmanlı Mezarlığı'na gidebilirsiniz. (Aralarında 1059 yılına ait mezarlara rastlamak bile mümkün)

Gün batımını izlemek için Frigya Tepesi'ne gidebilirsiniz. Denizin ufuk çizgisiyle oluşturduğu şahane ışık oyunlarını izleyebilir ve fotoğraflayabilirsiniz.

Dalgaların ve rüzgârların aşındırması sonucu oluşan ve Homeros'un ünlü Odeyssea'sına konu olan Siren Kayalıkları da görülmesi gereken yerlerden. Doğal yaşamın dengesini bozmamak için bu küçük adalardan denize girmek yasak. Yerleşim de yok çünkü burası Foça’ya adını veren Türkiye’deki Akdeniz Foku kolonilerinin bir kısmının da yaşam alanı. Aynı zamanda mitolojide adına sıkça rastlanan bir adalar kümesi. Fokları rahatsız etmemek için, adaların kuzey batısından geçen teknelerle bölgeyi gezebiliyorsunuz.

Ortaçağ'da Foça'nın su ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilen Foça Su Kemeri ve Foça Antik Tiyatrosu da görülecek yerler arasında.

Foça'da denize nerede girilir?

Foça otellerine yakın konumda bulunan Karakum Plajı, Foça Halk Plajı, Eski Foça ve Yeni Foça arasındaki yolda kalan, aynı koy üzerinde bir kaç tesisin bulunduğu sessiz ve sakin Sazlıca Plajı (burada suyun rengi şahane), lokallerin tercih ettiği ve Foça’nın en iyi denizine sahip olan ’’Hanedan Beach’’ ve gençlerin tercih ettiği ‘’Q Beach’’, ‘’Voodoo Beach’’, ‘’Şamata Beach’’ en güzel plajlar.

Foça'da nerede kalınır?

Foça otelleri daha çok Eski Foça denilen yerde yoğunlaşmışlar. Deniz kenarında da doğanın içinde de ya da sokak aralarında da şirin otelleri rastlayabilirsiniz. Hangi otelde konaklarsanız konaklayın merkeze oldukça yakın olacaksınız. Ben Navalia Hotel’de konakladım.

Otelin bulunduğu koy eski tersane bölgesiymiş. O yüzden ismini Latince ‘’Tersane’’ anlamına gelen Navalia koymuşlar. Denize sıfır konumda bulunan Navalia Otel’in toplam 8 odası var. Odaların hepsi de deniz manzaralı ve balkonlu.

Bu otelde en beğendiğim özellikler:

Denize sıfır olmasını, kendine ait bir plaja sahip olmasını, yemyeşil bir bahçe içinde bulunmasını, tüm odaların deniz manzaralı ve balkonlu oluşunu ve otelin genel mimarisini çok beğendim: Rustik dizaynı olan taş bir binada konfor ve şıklığı bir arada sunuyor.

Ayrıca bulunduğu konumu da çok iyi: Foça 'nın kalabalıklığından uzak ama sahilden 20 dk yürüme mesafesi ile Foça merkeze ulaşabiliyorsunuz.

Oda kahvaltı olarak hizmet veriyor; zengin ve lezzetli bir serpe kahvaltısı var.

Foça’ya gelirseniz burada rahatça konaklayabilirsiniz. Aklınızda bulunsun.

Çocuklu aileler için de gayet uygun.

Foça önerileri:

1- Eski Foça’da meşhur sakız dondurmacısı: Giritli Nazmi Usta

2- Ege yemekleri ve mezeleri yapan: Kuzina

3- Nefis gün batımı manzarasıyla Eski Foça’da sahilin sonunda yer alan: Kavala Cafe & Wine House

4- Kalabalıktan uzak sakin ve izole bir balık restoranı: Fokai Restaurant

5- Deniz kenarında güzel bir balık restoranı: Deniz Restaurant

6- İyi bir İtalyan restoranı: Rosole

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