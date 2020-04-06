Evde Online Olarak Yararlanabileceğimiz Kültürel Etkinlikler

''Shakespeare’s Globe'' youtube adresinde dünyaca ünlü İngiliz şair ve oyun yazarı Shakespeare'in klasiklerlerinden seçmeler izleyebilirsiniz.

Berlin Flarmoni Orkestrası’nın internet sitesine kayıt olarak geçmiş konserlerini izleyebilir, canlı programla takvimini takip ederek izleyeme şansına sahip olabilirsiniz.

Viyana Devlet Operası'nın internet sitesine yüklemiş olduğu çeşitli performansları izleyebilirsiniz.

''Royal Opera House'' youtube kanalında bazı opera ve balelerin provalarını, fragmanlarını ve performanslarından bölümleri izleyebilirsiniz. Dünyanın en önemli opera binalarından ve performans sanatları merkezlerinden biri olan Royal Opera House, Londra'nın merkezinde, Covent Garden'da bulunuyor.

Newyork'ta bulunan dünyaca ünlü Metropolitan Operası’nın internet sayfasında bazı opera ve bale gösterilerini izleyebilirsiniz.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan dünyaca ünlü Bolşoy Tiyatrosu'nun ''Bolshoi Theatre'' adlı youtube kanalında bazı opera ve baleleri izleyebilirsiniz.

Ünlü piyanist devlet sanatçısı UNICEF iyi niyet elçisi Gülsin Onay’ın canlı yayınladığı konserlerini instagram hesabından takip edebilirsiniz.

Ünlü violinist Cihat Aşkın’ı instagram hesabında canlı konserlerini izleyebilirsiniz.

48. İstabul Müzik Festivali şarkı listesini Spotify üzerinden dinleyebilirsiniz.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın youtube kanalında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yeni Yıl Konseri (2017)’ni ve kanala yüklenen bazı Devlet Tiyatroları Oyunlarını izleyebilirsiniz.

Trt 2’de 1 Mayıs’a kadar opera, tiyatro, konser ve müzikaller de canlı ve banttan yayınlanıyor.

Paris Louvre Müzesi, Vatikan Müzesi, Newyork Guggenheim Müzesi, Amsterdam Van Gogh müzesi, Londra Ulusal Galerisi, İzmir Efes Müzesi gibi dünyanın önemli müzeleri internet adreslerinde ücretsiz ve online olarak gezebilirsiniz.

Bursa Nilüfer Kent Tiyatrosu on güzel tiyatro oyunu ile erişime açılmış. İnternet sitesinden oyunları izleyebilirsiniz.

Salt’ın internet sitesinde sergi ve kamu programlarından çevrimiçi içerik ve arşiv koleksiyonlarına erişebilirsiniz. ‘’Google ve Dünya’nın Beyni’’ adlı yayını izleyin derim.

Pop müzik şarkıcısı Berkay Şahin’in instagram hesabında yaptığı canlı yayınlarını ve çeşitli şarkıcılarla düetlerini dinleyebileceğiniz Youtube kanalını da izlemeye alabilirsiniz.

Yalın ve Soner Sarıkabadayı da sık sık canlı yayın yapan isimlerden.

Sadece Türkiye’den değil dünyaca ünlü DJ ve şarkıcılar dan yine instagram hesaplarından canlı yayınlar yapıyorlar.

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