Corona - Covid 19

Herkesi istisnasız bir şekilde evlerine soktu. Dünya insanını sosyal çevresinden, kavgasından, mücadelesinden, işinden gücünden, suni ilişkilerinden, lansmanlarından eventlerinden, telefonun içine düşüp oksitlenmiş beyinlerinden izole edip yalın haline, özüne, ailesine ve kendine döndürdü.

Bu virüs dünyanın her noktasında insan beynine tek bir düşünce soktu; aniden gelebilecek olan ölüm korkusu. Yani ölüm varsa geri kalan her şeyin boşluğu...

Dünyanın istisnasız her noktası ve her türlü insanı tehdit altında. Bu sizi de düşündürmüyor mu?

Son yıllarda inanılmaz haberler okuyoruz, olmaz artık dediğimiz her olaya alışıyoruz, ayıpladığımız her şey giderek meşrulaşıyor, kadına şiddet, hayvana zulüm, doğanın katli, insanların birbirini her türlü yoldan dolandırması, sevgisizlik, haksız rekabet, para hırsıyla herkesin birbirinin üzerine basması, terör olayları, savaşlar, bombalar, haince politikalar, kendi içinde kutuplaşan, kutuplaştırılan toplumlar, kin, öfke, nefret dolu kafalar, ötekileştiren ve öteki olana tahammülsüzleşen insanlar...

Aynı derdi paylaşınca insanlar ortak bilince ulaştı, birbirini dinlemeye, anlamaya, destek olmaya, motive etmeye başladı. Birbirinden uzaklaşıp bencilleşen insanoğlu tekrar yakınlık kurmaya başladı.

Robotlaşmış vücutlarına sanki yeniden et kemik giydi, uzaklaşmış ve fitneleşmiş zihinlere iyilik ve sinerji bilinci soktu. Tüm dünya insanı tek bir konuya odaklı farklı dillerde aynı cümleleri konuşuyor ve duyuyor. Hatta birbirlerini kolluyor..

Bu inşallah bir uyanış olur

Ne dersiniz? Mesajı alıyor muyuzdur?

