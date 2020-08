2020 Bodrum Dosyası

Antik çağlarda tarihin babası sayılan Heredot’un, Osmanlı dönemindeyse Kaptan-ı Derya Turgut Reis’in şehriymiş Bodrum. Bir dönem cezalandırılmak istenenler için sürgün yeri bile olmuş. Geçmişin bu küçük balıkçı ve süngerci kasabasını Halikarnas Balıkçısı, Neyzen Tevfik ve Zeki Müren isimleriyle özdeşleştirmişizdir.

Bodrum’dan en son gelişmeler:

Bodrum Türkbükü’nün dinamiğini tutan gece kulübü Sess Türkbükü sekiz senedir Bodrum’un en çok tutulan ve en eğlenceli mekanı olmaya devam ediyor.

Anadolu Mutfağı’nın İstanbul’daki en iyi temsilcilerinden biri olan Kaşıbeyaz bu yaz sezonunda Bodrum Bitez’de yeni bir şube açtı. Kaşıbeyaz Bodrum'un doğayla bütünleşen harika bir konsepti var. Rengarenk çiçeklerle, bin yıllık anıt ağaçlar, uzak doğudan getirilen muz ağaçları ve türlü türlü özel bitki, yeşillik ve ağaçlarla bezenmiş bahçesinde keyifle yemek yiyorsunuz.. Eskiden Bağ Bahçe olan mekan bu yıl Kaşıbeyaz’a ev sahipliği yapıyor. Botanik bir restoran desem yeridir… Lezzetler şahane her zaman olduğu gibi.. Fiyatlar da İstanbul ile aynı. Ayrıca hafta içi her gün serpme, hafta sonu açık büfe kahvaltı sunuyorlar.

Yalıkavak Marina’da yer alan Japon restoranı Zuma, etçi Nusret, kebapçı Köşebaşı, bu sezon açılan dünyaca meşhur Pan Asian mutfağı Novikov Restaurant ve Bodrum’un simgesi haline gelen Balıkçı Sait en havalı, en pahalı ve en sevilen restoranlar arasında yerini alıyor. Hepsinin ortak özelliği nefis gün batımı manzarası…

Türkiye’ye bu sene giriş yapan Novikov Restaurant hakkında biraz detay vermek istiyorum: Daha önce Londra’da tanıştığım ve çok sevdiğim dünyaca ünlü Novikov Restoranları'nın ortak özelliği, dünyanın her yerinden gelen taze balık ve kabuklu deniz ürünlerinin sergilendiği dolaptan seçeceğiniz ürünün, restoranın açık mutfağında istediğiniz şekilde pişirilmesi... İtalyan mutfağı kısmı da var yurt dışı şubelerinde. Yakında Bodrum şubesine de gelecek. Bodrum’un en yeni mekanı. Yemekler çok başarılı.

Yalıkavak Marina’nın değerine değer katan mekanlardan biri de Fenix'tir bana göre. Dekorasyonu, ambiyansı, konumu, yemekleri, eğlencesi, herşeyiyle süper. Artık bir klasik oldu.

Fenix mekanında bu yaz eğlence mekanı Angie Popup’a yer verdi. Ben gittiğimde sahnede Bengü Beker vardı. Tam anlamıyla fırtına estirdi. Çok eğlendik. Her türden şarkıyı çok güzel söylüyor, sesi harika, sahnesi çok iyiydi. Bodrum önerileri arasına alalım. Özellikle de Bengü Beker’i nerede yakalarsanız dinleyin derim.

Bodrum Marina ve Yalıkavak şubeleriyle Memedof'da uzun yıllardır tahtını koruyan yegane balık restoranlarından olma özelliğini bu sene de koruyor.

Bodrum’un en yeni otellerinden Susona Bodrum’un içine açılan Malva Ege mutfağından esintiler sunan hoş bir restoran. Torba’da yer alan mekanda akşamları canlı müzik performansları da oluyor. Örneğin geçtiğimiz akşam Nükhet Duru sahne aldı.

Türkbükü’nün klasikleşmiş ve müdavimlerini oluşturmuş mekanı Miam bu yaz da rağbet gören restoranlar arasında. Balık ve deniz ürünleri ağırlıklı Akdeniz menüsüne sahip olan mekan ilerleyen saatlerde müziğin sesini yükselterek bayağı eğlenceli hale geliyor.

Dünyaca ünlü Buddha Bar’bu sezon Caresse Hotel Bodrum’un içinde açıldı. Asya ve Akdeniz mutfaklarından yemekler sunuyor. Yemeğe eşlik edenlerin yanında Buddha Bar’ın imza kokteylleri ve Buddha-Bar playlist’lerinden seçilen özgün müzikler var.

Miami’de ağırladığı Beyonce ve Leonardo di Caprio gibi yıldız isimler ile çok konuşulan Villa Azur Restaurant & Beach Club bu sezon Bodrum Yalıkavak, Tilkicik Koyu’nda açıldı. Boheme mimarisi ve harikulade plajıyla D Plaj evlerinin içerisinde yer alıyor.

Tam anlamıyla bir gastronomi deneyimi arıyorsanız Genç Şef Cihan Beyit’in modern sunumlarıyla birleştirdiği özel lezzetlerini Amanruya'da tadabilirsiniz.

Reşitpaşa’dan tanıdığımız modern esnaf lokantası kıvamındaki Aman da Bravo’Bodrum şubesini bu sezon Yalıkavak Boho Hotel’de açtı. Manzara, ortam ve yemekler çok güzel.

Bodrum Bitez’deki Bağarası Restaurant en lezzetli yemeklerini bulabileceğiniz, günlük olarak değişen zeytinyağlıları, çıtır mantısı, çöp şişi, kireçte kabak tatlısı ile çok sevilen ve turunç - mandalin bahçeleri arasında yer alan tatlı ve salaş bir mekan.

Gündüzleri güneşlenme akşamları eğlence sunan meşhur İtalyan restoranı Serafina; Serafina Mare ismiyle Küçükbük’te beach club olarak hizmet veriyor. Oldukça popüler.

İstanbul’da çok beğendiğim Frankie de bu sezon Susona Hotel içinde Frankie Beach Club’olarak açıldı. Günlük canlı müzik performansları da var; Ayhan Sicimoğlu, Alya gibi isimler sahne alıyor.

Lüks ocakbaşı Fiko Ocakbaşı, Yalıkavak’ın popüler mekanları arasında yer alıyor. Ocakbaşı konseptine ilerleyen saatlerde eğlence de ekliyor. 90’lar Türkçe parçalar çalıyor.

The Edition Hotel ise bu sene Bodrum’un gözdesi. Geçtiğimiz yaz adını duyuran, bu sezon da yemekleri ile öne çıkan otelin, Morena ve Brava adında iki restoranı var. Plajı ve spa’sı otele dışarıdan gelenler tarafından da çok rağbet görüyor.

Bodrum’un yıllardır en klasik ve en sevilen otel ve plajlarından Maça Kızı hala en popüler…

Bodrum merkezde yer alan Sünger Pizza yirmi seneyi aşkın süredir var olan bir mekan ve hala en iyi pizzacılardan…

Günü batırmak için Limon Gümüşlük harika bir adres. Hem yemekleri, hem bahçesi, hem kahvaltısı hem de manzarasıyla gerçekten farklı ve özel bir mekan.

Bodrum Marina’da yer alan ve Bodrum’un klasiği haline gelen kaliteli bir mekan olan Marina Yacht Club’ın içinde üç farklı restoran var (İtalyan, Türk ve Dünya mutfağı, Akdeniz mutfağı). Etkinlik programını takip ederek canlı performansları izleyip Bodrum kalesi manzarasına nazır eğlenebilirsiniz.

Bodrum’un en havalı, en lüks ve en güzel otellerinin başında gelen Mandarin Oriental, Cennet koyunda yer alıyor. Bünyesinde Peru lezzetlerinden ilham alan modern ve yenilikçi bir suşi menüsü sunan Kurochan by IOKI ve Bodrum Balıkçısı hizmet veriyor.

Yalıkavak’ın tepelerinde konumlanan ve enfes bir gün batımı manzarasına sahip olan Kavanoz Arnavutköy’ün sevilen mekanlarındandır aynı zamanda… Kokteyl bar ve bistro olarak hizmet veriyor. Bohem bir tarza sahip. Hoş bir mekan.

Bodrum merkezden sizi alıp bir anda İspanya’ya uçuran süper bir tapasçı La Pasion. Ultra romantik bir ortamı, harika tasarlanmış bir ambiyansı, muhteşem tapasları, deniz mahsüllü paellaları, sangriaları ve bununla beraber çok zengin bir şarap kavı var. La Pasion’un şefi ve sahibi ‘’Neco’’ her daim mekanın açık mutfağında yemekleri kendi elleriyle yapıyor. Tapas çeşitlemesi gayet tatmin edici. Paella’ları enfes ve Sangria’lar da tam olması gerektiği gibi.. Ortam gerçekten çok güzel ve kaliteli… Keyifli ve farklı bir akşam geçirebileceğiniz bir restoran.

Bodrum’a her geldiğimde mutlaka uğradığım Redpan Pizzeria: Bodrum merkezinde denize sıfır konumda, kumların üzerine atılan masalarda, harika bir manzara eşliğinde ve denizin kokusunu içinize çekerek keyifli bir yemek yiyebileceğiniz keyifli ve kaliteli bir restoran. Odun fırınında pişen pizzaları ve makarnaları şahane. Kokteylleri de nefis.

Bodrum’un her bölgesi kendine has güzelliktedir. Yalıkavak ayrı, Gündoğan, Türkbükü ayrı, merkez kısmı ayrı, Torba, Ortakent, Yahşi, Bitez vs ayrı güzeldir ama Gümüşlük bir başka keyiflidir. Sıra sıra balıkçılar, takıcılar, kahvaltıcılar ve dükkanlarla dizili o tatlı sahilinde bir akşam balık keyfi yapmak lazımdır. Mimoza ve hemen yanında yer alan Melengeç artık klasikleşmiş mekanlardır. Bu mekanlara muadil ve çok daha uygun fiyatlara sahip olan iki Gümüşlük balıkçısından bahsedeceğim size.

Bodrum Gümüşlük koyunda, sahil kıyısında yer alan Myndos Restaurant’Bodrum’da balık yiyebileceğiniz en iyi yerlerden biri. 50 senelik bir mekan. Deniz kenarında, harika bir gün batımı manzarası eşliğinde yemek yiyebildiğiniz şirin mi şirin bir restoran olmakla beraber lezzetleri de inanılmaz iyi. Karşınızda gördüğünüz Tavşan Adası’na da denizden yürüyerek geçebiliyorsunuz. Myndos Restaurant (Eski ismiyle Cumhur’ın Yeri) hem sakin ve huzurlu bir ortama sahip, hem menü çeşitlemesi açıdından oldukça zengin, hem de abartılı fiyatlardan çok uzak bir yer. Bodrum’da, Ege’de olduğunuzu sonuna kadar hissettiren, ailenizle ve sevdiklerinizle rahatça gelebileceğiniz bir balıkçı. Dalgaların sesi bir yandan, oksijeni bol tertemiz havası bir yandan, gün batımının gökyüzünü boyadığı tüm renkler ve denizin mavisi bir yandan, lezzetli yemekler bir yandan beş duyuyu da aynı anda harekete geçiren yerleri ayrı seviyorum.

Gümüşlük koyunda 1979’dan bu yana hizmet veren Fenerci Restaurant’ da önereceğim bir diğer mekan. Tavşan adasına geçiş noktasında bulunuyor. Yani burdan denizde yürüyerek adaya gidebiliyorsunuz. Her taraftan ayrı güzel manzarası var. Tam cennet. Ayrıca Bodrum yarımadasındaki ilk balık restaurantlarından birisi olma özelliğini taşıyor. Taze balıkları, bol çeşitli deniz ürünü ve mezeleriyle çeşitleri ile sıkı bir menüsü var. Hem lezzetli hem keyifli bir yer. Listeye almanızda fayda var.

Bodrum Marina’da, yüzyılların tarihi dokusunu koruyan bir binada hizmet veren Şahane Bodrum yemek ve eğlence mekanı olarak bu sene hizmet vermeye başladı. Ortamı ve ambiyansı çok güzel, yemekler de oldukça başarılı. Hatta o kadar başarılı ki beklentimin çok çok üzerinde bir yer çıktı...Samimi ve eğlenceli bir mekan. Şef Ramazan Çığlı mutfakta şahane lezzetler yaratıyor. Yemeklerde kullanılan tüm ürünler yörelerinden getiriliyor. Akşam yemeklerinde 21:00 ile 24:00 saatleri arasında canlı müzik oluyor. Sanatçılar sürekli değişiyor. Fiks menü seçebiliyor yada alakart seçim yapabiliyorsunuz. Herhangi bir dayatma yok. Çok keyifli bir yer.

Bodrum’un yenilerinden biri de Yalıkavak Marina’da açılan Dior mağazası oldu. Dior; Ibiza, Capri, Saint Tropez, Cannes ve Portofino gibi dünyanın en özel tatil destinasyonlarında açtığı yazlık mağazaları arasına Bodrum’u da ekledi bu yaz. Bitmeyen bir yazı temsil eden zamansız parçalar içeren Dioriviera kapsül koleksiyonu Dior’un en yeni moda şovlarından esintiler de taşıyor...

Dünyanın en ünlü tatil beldelerine değer katan yegane unsurlardan biri de en iyi dünya markaların o bölgelerde mağazalarının bulunmasıdır. Bu hızla yakında diğer markalar da Bodrum’a taşınacağa benzer. Restoran, bar, klüp ve oteller de giderek daha da gelişiyor. Dünya markalarına ev sahipliği yapıyor. Hizmet ve servis açısından çok daha üstün olduğumuzu da düşünürsek Bodrum ilerleyen zamanda Türkiye’yi kaliteli yabancı turist çekme konusunda daha yukarı çekeceğe benzer. Sadetle markalar mekanlara değer katıyor. Bizim de Türkiye olarak markalaşma konusunda daha ileriye gidebilmemiz en büyük umudum…

Bodrum Yalıkavak’ta yer alan Eskiyer Restaurant bu yaz da çok popüler. Taze günlük balıkları, çok çeşitli ve lezzetli ara sıcak ve mezeleriyle yıllardır kalitesini bozmayan bir mekan. Ayrıca gün batımı manzarası da inanılmaz güzel..

Bodrum Gündoğan koyunda yer alan Akbalık Restaurant'ı bu sene keşfettim. Deniz kenarında sakin ve rahat bir balıkçı. Tam da Bodrum’a yani bir sahil kasabasına yakışan bir yer.. Mezeleri, ara sıcakları çok çeşitli ve seçmekte zorlayan cinsten. Her biri birbirinden güzel. Mekan sahibi aynı zamanda da bu restoranın baş şefi Ali Akbalık mutfakta harikalar yaratıyor. Yemeklerin kalitesine, lezzetine, servis kalitesine ve Bodrum’a göre fiyatlar çok makul.

Bodrum Yakaköy’de yer alan Homemade by Pınar Sirke Evi tatilde yeterli vaktiniz varsa muhakkak ziyaret etmeniz gereken yerlerden birisi… Hiçbir koruyucu ve katkı maddesi eklemeden meyvelerin ve sebzelerin doğal fermantasyonu sonucu elde ettikleri 45 çeşide yakın doğal meyve ve sebze sirkeleri var Pınar Hanım’ın. 10 senedir büyük bir keyifle ve zevkle bu işi yapıyor. Sirkelerde kullanılan meyve ve sebzeler özenle seçilip yerel üreticiden temin ediliyor. Kaliteli malzeme çok önemli ve şansa bırakılmıyor belli ki... Kurulan sirkelerin fermantasyon süreci yani bekleme süreci en az 4-5 ay. Doğal sirke üretimi sabır isteyen ve sadece sevgiyle yapılabilecek bir iş. Bir adanış gibi.. Sirke evini ziyaret edip tadım yapabilir ve beğendiğiniz ürünleri satın alabilirsiniz.

Bodrum Gündoğan’da enfes bir kahvaltı için Quzine Kahvaltı Evi’ni öneriyorum. Bodrum’a her gelişimde mutlaka geliyorum buraya. Bu sefer de ailemle geldim. Onlar da çok sevdiler. Yemyeşil bir bahçenin içinde sakin ve doğal bir ortam. İçiniz açılıyor. Ege’de olduğunuzu sanki daha bir hissediyorsunuz. Kahvaltıda kullanılan tüm ürünler arkadaki bahçelerinde yetişiyor. Hepsi doğal. Yumurtalar da kendi tavuklarından. Güzel bir aile işletmesi, tüm yiyecekleri anne yapıyor, eli de o kadar lezzetli ki o börekleri, pişileri, menemeni, çökelekli yumurtayı yemeye doyamıyorsunuz.

Bodrum’un köy kahvaltılarıyla meşhur Çamlık köyünde yer alan Cez Bodrum doğa ile iç içe, ağaçların gölgesinde, cıvıl cıvıl kuş sesleri eşliğinde ailenizle veya sevdiklerinizle zengin bir köy kahvaltısı yapmak için harika bir mekan. Lezzetler çok iyi. Doğal meyvelerden yapılan serinletici içecekler, ev yapımı sucuklar, reçeller, harika pişiler, kabak çiçeği dolmaları ve neler neler…Muhakkak keşfedilmeli. Anlatılmaz yaşanır denecek yerlerden biri…

Bodrum Bitez’de yer alan Kuytu Bahçe çok sevdiğim kahvaltıcılar arasında yerini aldı. Dört dönümlük mandalin bahçesi içerisinde sosyal mesafeye uygun düzende masalar, ev yapımı börekler, reçeller, bahçeden zeytinler yumurtalar, rengarenk sofralar, doğanın içinde sessiz sakin ve yemyeşil dakikalar.. Fonda doğal kuş sesleri ve çalan harika müzikler var. Tabi böyle bir yerde kahvaltının lezzeti başka oluyor.

Bodrum Yalıkavak’ta yer alan ve doğa içinde kendine ait bir bahçesi olan Galiptos Mutfak bu sene keşfettiğim yerler arasında. Bodrum halk dilinde Okaliptus anlamına gelen Galiptos’un hemen yanında yüz yıllara meydan okumuş Okaliptus ağaçları bulunuyor. Mekan ismini de buradan alıyor. Bahçeli, şirin, güzel, butik ve içinden lezzet akan bir mekan. Kahvaltıda sunulan reçeller, ekmekler özellikle o lezzetli focaccia’lar da kendi üretimleri. Ayrıca Vegan ve Vejeteryan menüleride mevcut. Kahvaltının yanı sıra paket meze de yapıyorlar.

Yalıkavak’ta eski bir balıkçı köyü olan ‘’Tilkicik’’ koyunda yer alan Highlight Hotel deniz manzaralı geniş odaları, kocaman plajı, sakin durgun ve tertemiz denizi ile rahat ve güzel bir Bodrum oteli. İskele üzerindeki beyaz minderler, denizin içindeki bungalow kabanalar, çim alandaki şezlonglar güzel bir görüntü sağlıyor. Bünyesindeki Miya Beach de hoş bir beach club. Yaz boyu pek çok ünlü ismin de beach kısmında canlı performansı olacak. Demet Akalın ile başladılar. Çocuklu aileler için de çok elverişli.

Le Meridien Hotel, The Edition Hotel, Caresse Resort, Susona Hotel, Mandarin Oriental, Maça Kızı, Boho Hotel, Lujo Hotel ve Mivara Hotel de sezonun en şık, lüks, güzel ve trend otelleri…

Çok değil daha bir buçuk ay önce önümüzü göremiyorduk. Bu yaz tatil yapabilecek miyiz, otellerin ve restoranların hijyenine güvenebilecek miyiz, sahillerde mesafe kuralına uyabilecek miyiz, tatil külfet mi olacak en iyisi bu yaz evde oturmak mı vs. derken yani kafamız çok karışıkken şimdi özellikle de bayramla beraber tatil yerlerinin, özellikle Bodrum’un full dolduğunu görüyoruz. Keza Çeşme, Fethiye, Marmaris ve Antalya tarafları da öyle...

Tatil yapmak isteyenler ve tereddütte olanlardan aldığım sayısız mesaj istinaden şunu söyleyebilirim: Temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyduğunuz müddetçe, tedbirli ve bilinçli davranarak rahatça tatilinizi yapabilirsiniz. Tabi güvendiğiniz bildiğiniz düzgün yerler tercihiniz olabilirse harika olur. Tatil eziyete dönüşmüyor korkmayın. Bir şekilde hallediyorsunuz. Farklı bir rotada görüşmek üzere…

