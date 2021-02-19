Vitamın U ve Faydaları

Önceki çalışmalar, vitamin U'nun ülserleri, inflamasyonu ve karaciğer hasarını önlediğini ve ciltte yara iyileşmesini hızlandırdığını göstermiştir. Çeşitli doğal vit U kaynakları arasında lahana en yüksek vit U içeriğine sahiptir. Bunun dışında brokoli, Brüksel lahanası ve lahana gibi turpgillerden sebzelerde de doğal olarak bulunur.

Ayrıca graviola yaprakları da çok fazla U vitamini içerir, ancak biyoyararlılıkları besin bileşeni olarak geliştirilmeleri için yeterince iyi değildir. Aktif bileşenler olarak vitamin U ile birlikte bazı doğal bileşenlerin eklenmesi biyoyararlanımını da artırabilir. Graviola tropikal ülkelerde yetişen geleneksel bir bitkidir ve kansere, diyabete, karaciğer hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları ve inflamasyona karşı faydalı etkileri olduğu bilinmektedir.

Vitamin U kozmetik alanda da kullanılmaktadır. Genelde kremlere, serumlara, yüz maskelerine ve diğer ürünlere eklenebilir.

Faydaları ve kullanım alanları

U vitamini genelde mide ülserlerinin tedavisinde kullanılır, ancak aynı zamanda sindirimi düzenlemek, bağışıklığı güçlendirmek, gıda alerjilerine karşı korumak, kolesterolü düşürmek ve yara iyileşmesini hızlandırmak için de kullanılabilmektedir. Çalışmalardan birinde, peptik ülseri olan 100 hastaya bir litre çiğ lahana suyu verildi ve 2-5 gün arasında, ülser ağrısına son veren vakaların sayısının arttığına dair önemli gelişmeler görüldü.

U vitamini ciğerleri, karaciğeri ve böbrekleri de hasardan koruyabilir. Bazı hayvan araştırmaları, U vitamininin epileptik nöbetlerden kaynaklanan akciğer hasarını azaltmaya yardımcı olabileceğini öne sürmüştür.

Bazı çalışmalarda, U vitamini takviyelerinin kolesterol ve trigliserit seviyelerini de düşürebileceği öne sürülmüştür.

Yan etkileri

Doğrudan gıdalardan tüketildiğinde U vitamini güvenli kabul edilmektedir. Bununla birlikte, potansiyel yan etkileri hakkında çok az şey bilinmektedir. Bu sebeple, bu bileşiğin vücuda alınmasını artırmak için lahana, brokoli, Brüksel lahanası ve lahana gibi U vitamininden zengin besinlere yönelmek en idealidir.

Avrupa Kimyasallar Ajansı U vitamininin göz, cilt veya akciğer ile doğrudan temas edilmesi halinde tahrişe neden olabileceğini öne sürdü. Bu nedenle, bu bileşiği içeren cilt bakım ürünlerinin dikkatli kullanılması önerilmektedir.

Lahana, brokoli , Brüksel lahanası ve lahana gibi U vitamininden zengin yiyecekler, hamilelik ve emzirme döneminde tüketilmesi açısından güvenli kabul edilir.

Fakat, takviye formundaki U vitamininin güvenliği hakkında çok az şey bilinmektedir. Bu sebeple, hamileyseniz veya emziriyorsanız bu takviyelerden kaçınmayı düşünebilirsiniz. Bunun dışında, turpgillerden sebzeler gibi doğal olarak U vitamini yönünden zengin yiyecekler, çoğu insan için genellikle güvenli kabul edilmektedir.

KAYNAKÇA

Choi, E. H., Lee, S. B., Lee, D. Y., Kim, G. T., Shim, S. M., & Park, T. S. (2019). Increased Intestinal Absorption of Vitamin U in Steamed Graviola Leaf Extract Activates Nicotine Detoxification. Nutrients, 11(6), 1334.

https://doi.org/10.3390/nu11061334

“Vitamin U: Benefits, Side Effects, Foods, and More” , Alina Petre, October 30, 2020

“Vitamin U” , www.starkelnutrition.com