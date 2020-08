Tatilde Kilomuzu Nasıl Koruruz?

SU TÜKETİMİ HER ŞEYDEN ÖNEMLİ!



Evimizin dışında farklı bir yer de bağırsak sistemimizin hızlı adapte olması, bizi mutsuz etmemesi için kilomuz başına en az 40 ml gelecek şekilde suyumuzu günlük tüketimimizin üzerine çıkarmalıyız.



TATİLDE 2 ANA + 1 ARA ÖĞÜN YAPIN!



Kahvaltı ve akşam yemeği olmak üzere toplam 2 ana öğün yapıyor olmak öğünlerde daha serbest davranabilmeyi sağlayacak. 1 ara öğün de ise keyif alabileceğiniz bir içeceği veya dondurmayı gönül rahatlığı ile tercih edebilirsiniz.



MEYVE + TATLI (dondurma) + PİLAV\MAKARNA\PİZZA GİBİ KARBONHİDRAT İÇERİĞİ YÜKSEK BESİNLERİ AYNI GÜN İÇİNDE TÜKETMEYİN!



Örneğin; akşam yemeğinde pizzasını merak ettiğiniz bir yere gideceksiniz, o zaman sabah kahvaltısını protein içeriği yüksek yumurta-peynir gibi seçeneklerden tercih edip ara öğünü soğuk sütlü bir kahve ile tamamlayıp akşama pizzanızı gönül rahatlığı ile yiyebilirsiniz VEYA yine protein içeriği yüksek bir kahvaltıdan sonra sevdiğiniz bir dondurmayı yiyip akşama et-salata şeklinde güzel bir öğün planlayabilirsiniz. Bu sayede karşımıza sürekli çıkan karbonhidratlı seçenekleri dengede tutarak yani insülin hormonumuzu da olağandışı bir çalışma temposuna sokmadan tatilde daha enerjik hissedebileceğiz.



HER ŞEY DAHİL OTELLERİ TERCİH ETMEYİN!



Eğer kendinize hakim olamayacağınızı düşünüyorsanız her saat başı ikramların bulunduğu bir tatili tercih etmeyin. Yeme imkanlarınız kısıtlı ve kendi tercihlerinize bağlı olunca anlattığım plan ve düzen içerisinde ilerlemek mümkün ve keyifli olacaktır.



MERAK ETTİĞİNİZ HER ŞEYİ DENEYİN AMA PAYLAŞIN!



Gittiğiniz yerin meşhur bir yemeği veya tatlısı varsa diyetteyim ben diyip kendinizi kısıtlamayın. Canınız ne çektiyse sipariş verip tatil partnerlerinizle paylaşmayı teklif edin.



İÇECEKLERE DİKKAT EDİN!



Kalorileri içmek yemekten daha kolaydır. İki üç yudumda farkında olmadan 500 kaloriyi alabilirsiniz. Meyve sulu kokteyller , şekerli ve şuruplu içecekler yerine sıkma limonlu maden suyu, şekersiz sütlü soğuk kahveler , yaseminli soğuk yeşil çay , fesleğenli soğuk ayran gibi tercihlerde bulunabilirsiniz.



FİZİKSEL AKTİVİTENİZİ ARTTIRIN!



Ekstra yediklerimizi de spor faaliyetlerimiz ile dengeleyerek kilomuzu koruyabiliriz. Yaz tatillerinde yüzme kalori yakınının yanı sıra kas ağrıları İçin mükemmel bir fizik tedavi olacaktır.