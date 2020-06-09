Tarihinden Çeşitlerine; Tüm Özellikleriyle Kahve

Kahvenin anavatanı Etiyopya'nın Kaffa bölgesidir. Kaffa'daki ormanlarda yetişen Arabika kahve ağaçları, çekirdekleri işlenen ilk kahveler olarak bilinir. Fırınlanma yöntemiyle elde edilen ve kahvenin Türkiye'ye gelmesine aracı olan bölge ise Yemen'dir.

Kahve, kelime olarak arapça “kahwa” dan geliyor. Vatanı Habeşistan (Etiyopya) olduğuna göre, akla yakın, oradaki kahve yetişen bir bölgenin eski adı Kaffa’dan alınmış olmasıdır. Kahve, rayiha yani koku anlamına da gelmektedir.

İçeriğine bakacak olursak; Kahve kafein (güçlü bir merkezi sinir sistemi uyarıcısı ve bronkodilatatör), diterpen alkoller ve klorojenik asidin de içinde bulunduğu oldukça fazla biyolojik olarak aktif bileşiğin (karbonhidratlar, lipitler, azotlu bileşikler, vitaminler, mineraller, alkoloidler ve fenolik bileşikler) de dahil olduğu kompleks bir içecektir. Fakat büyük çoğunluğunu kafein oluşturuyor; ortalama bir çikolata barında 30 mg kafein varken, bir fincan kahve 100 ile 150 mg civarında kafein içerir. Kahvenin kavrulma süresi de önemlidir; süre uzadıkça daha fazla kafein yanar ve oranı azalır.

Peki günlük kahve tüketimi ne kadar olmalı?

İnsan biyolojisindeki çalışmalar, vücudun verilen süre içerisinde 300 mg kafein emebileceğini ortaya koymuştur, yani yaklaşık 3 normal fincan. Bunun üzerindeki miktar sadece atılır, uyarılmaya sebep olmaz. Hamilelik döneminde ise günlük olarak tüketilen 300 mg kafeinin olumsuz etkisi olmadığı ancak fazla miktarda tüketilmemesi gerektiği vurgulanmaktadır. Orta düzeyde kafein tüketen hamile kadınlarda ne erken doğum ne de düşük doğum ağırlığında bebek gibi durumlara rastlanmamıştır.

Faydaları ve dikkat etmemiz gereken yan etkiler nelerdir?

Kahvenin faydalarına bakacak olursak;

Kadınlarda depresyon riskini azaltır.

Beyni korur.

Prostat kanseri, Tip 2 diyabet, Parkinson ve en yaygın cilt kanseri türü olan Karsinom riskini azaltır.

Bağışıklık sistemini ve hafızayı güçlendirir, bol antioksidan içerir.

Kilo kaybına yardımcı olur.

Laktasif ve diüretik özelliğinden dolayı kabızlığı önler, bağırsakları çalıştırır ve sık tuvalete çıkmayı sağlar.

Fakat fazla kahve tüketimi sonucu oluşabilecek bağımlılık, uykusuzluk, kan basıncı artması sonucu yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, dehidrasyon, selülit, osteoporoz, panik atak gibi yan etkilere de dikkat etmemiz gerekir.

Peki bir fincan kahve kaç kalori? Bu sorunun cevabı da çeşitlerin su, süt, krema gibi içeriklerine göre değişiyor. En çok tercih edilen kahve çeşitlerine baktığımızda;

Filtre kahve ve espresso: 5 kcal

Türk kahvesi: 7 kcal

Americano: 17 kcal

Flat White: 130 kcal

Latte: 223 kcal

Cappuccıno: 136 kcal

Mocha: 353 kcal içeriyor.

Sonuç olarak kahvemize aroma, şurup, şeker, süt gibi katkılarımız kalorisini de doğru oranda artırıyor. Bu yüzden ara öğün olarak da tercih ettiğimiz kahvelerimizin içeriğine de dikkat etmemiz gerekiyor.