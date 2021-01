Mide Sorunları Olanlara: BRAT Diyeti Nedir?

BRAT diyeti nedir?

BRAT diyeti, Banana (muz), rice (pirinç), applesauce (elma püresi), toast (tost) İngilizce kelimelerinin baş harflerinden gelen bir kısaltmadır. Geçmişte çocuk doktorları, çocuklarda mide problemlerini hafifletmek için BRAT diyetini öneriyorlardı.

Bu yiyeceklerin ortak yönü nedir?

BRAT diyeti kısa süreler için faydalı olabilir fakat uzun bir süre boyunca diyet lifi, protein ve yağ oranı çok düşük olan bir diyet ile devam edilmesi potansiyel risk oluşturabilir.

BRAT diyetinde ne yiyebilirsiniz?

Burada en önemli kriter mideye rahatsızlık vermeyen yiyecekleri tüketmektir. BRAT diyetinde yenmesi kabul edilir yiyecekler bağlayıcı yiyecekler olarak kabul edilir yani lifleri düşük ve ishale iyi gelen yiyecekler olarak söyleyebiliriz.

Muz, pirinç, elma püresi ve tost (beyaz ekmek) dışında:

- Az yağlı krakerler

- Yulaf ezmesi, buğday ezmesi gibi pişmiş tahıllar

- Açık çay

- Elma suyu veya şekersiz maden suyu

- Et suyu

- Haşlanmış veya fırında patates

BRAT diyetinde uzak durmanız gereken yiyecekler

- Süt ve süt ürünleri

- Kızarmış, yağlı, yağlı veya baharatlı besinler

- Yağlı balıklar ve etler

- Salata yeşillikleri, havuç, brokoli ve karnabahar dahil çiğ sebzeler

- Meyveler, üzümler, turunçgiller ve limon gibi asidik meyveler

- Çok sıcak veya soğuk içecekler

- Alkol, kahve veya kafein içeren diğer içecekler

BRAT diyeti nasıl uygulanmalıdır?

BRAT diyeti yiyecekleri lif, protein ve yağ bakımından düşük olduğundan örneğin uygulanacak diyet bir çocuğun gastrointestinal sisteminin iyileşmesine yardımcı olacak yeterli beslenmeden yoksundur.

Belirtildiği gibi protein, sağlıklı yağ ve lif bakımından düşük bir diyet olduğu için ishal ve sindirim problemlerini kesene kadar uygulanması tavsiye ediliyor. Hastalığın belirtileri düzeldikten 24 saat içinde bireye uygun, normal ve dengeli bir diyet yenmesi gerekiyor.

Ayrıca ishal gibi hastalıkların yarattığı dehidrasyonu önlemek için, hem çocukların hem de yetişkinlerin bol miktarda sıvı tüketmeleri gerekmektedir. Su dışında ayrıca et suyu, elektrolit içeren içecekler, maden suyu kaybolan elektrolitlerin yerine konulmasına yardımcı olabilir.

Örnek BRAT diyeti listesi

İlk altı saat:

Kusma durduktan hemen altı saat sonra midenizi dinlendirmek en iyisidir.

İlk 24 saat (Birinci gün):

Kusma geçtiyse yavaş yavaş berrak sıvılar ekleyin. Her on dakikada bir veya iki yudumla başlamak, başlamak için iyi bir yoldur. Öneriler arasında su, elma suyu, elektrolitli içecek, açık çay, et suyu içeren yağı az çorbalar içebilirsiniz. Mide bulantısı veya kusma semptomları geri gelirse, işleme yeniden başlayın ve bir saat kadar ağızdan hiçbir şey almayın.

İkinci gün:

Yukarıda listelenen muz, yağsız lapa pilav, elma püresi, kraker, pişmiş tahıllar (Yulaf ezmesi, buğday ezmesi,) kızarmış beyaz ekmek, pişmiş havuç ve tavuk veya hindi gibi hafif, az yağlı yiyecekler eklemeye başlayın. Birkaç saatte bir küçük öğünler yiyin.

Üçüncü gün:

Semptomlar düzeldiyse "düzenli" bir diyete geçin. Birkaç saatte bir küçük öğünler yemeye devam edin. Hala semptomlarınız varsa, yukarıda listelenen hafif yiyeceklere odaklanmaya devam edin.

