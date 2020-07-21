Besleyici Bir Alternatif: Kinoalı Salata

Kinoa;



Vücudunuzun ihtiyacı olan dokuz temel amino asidin tamamını içeriyor, güvenilir bir kalsiyum, lizin, demir ve B vitamini kaynağı.



Kolaylıkla sindirilebilmesi bir yana boşaltımı kolaylaştırması açısından, kabızlıkta da tavsiye edilmekte. Aynı zamanda, glüten alerjisi nedeniyle tahıllardan uzak durmak zorunda kalanlar, kinoayı gönül rahatlığıyla tüketebiliyor.



Bir su bardağı haşlanmış kinoa 222 kcal’dir.



Kinoalı salatamıza sultani bezelye, doğranmış badem, maden suyu, ince kıyılmış yeşil soğan, zeytinyağı, kırmızı lahana, rendelenmiş havuç, biber, tuz ve karabiber ekleyebilir, besleyiciliğini ve lezzetini artırabiliriz. Dikkat etmemiz gereken tek nokta; kinoayı tariflerde kullanırken yaklaşık 15 dakika pişirmeli, çiğ tüketmemeliyiz.