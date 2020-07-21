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GeriBaşak İnsel Besleyici Bir Alternatif: Kinoalı Salata
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Haberler>Mahmure>Yazarlar>Başak İnsel>Besleyici Bir Alternatif: Kinoalı Salata
Mahmure
21.07.2020 - 15:05, Son Güncelleme:

Besleyici Bir Alternatif: Kinoalı Salata

Başak İnsel
Başak İnsel
Diyetisyen
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Başak İnsel
Başak İnsel
Besleyici Bir Alternatif: Kinoalı Salata
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"Lezzetli, renkli, besleyici, sağlıklı, hem ara hem ana öğünde tüketebileceğimiz en güzel seçenek: salatalar. Salatalarımızı zevkimize göre hazırlıyor istediğimiz besini katabiliyoruz, peki hiç kinoalı salata denedik mi? "

Kinoa;

Vücudunuzun ihtiyacı olan dokuz temel amino asidin tamamını içeriyor, güvenilir bir kalsiyum, lizin, demir ve B vitamini kaynağı.

Kolaylıkla sindirilebilmesi bir yana boşaltımı kolaylaştırması açısından, kabızlıkta da tavsiye edilmekte. Aynı zamanda, glüten alerjisi nedeniyle tahıllardan uzak durmak zorunda kalanlar, kinoayı gönül rahatlığıyla tüketebiliyor.

Bir su bardağı haşlanmış kinoa 222 kcal’dir.

Kinoalı salatamıza sultani bezelye, doğranmış badem, maden suyu, ince kıyılmış yeşil soğan, zeytinyağı, kırmızı lahana, rendelenmiş havuç, biber, tuz ve karabiber ekleyebilir, besleyiciliğini ve lezzetini artırabiliriz. Dikkat etmemiz gereken tek nokta; kinoayı tariflerde kullanırken yaklaşık 15 dakika pişirmeli, çiğ tüketmemeliyiz.

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Başak İnsel
Başak İnsel
Diyetisyen
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