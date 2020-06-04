Yay Burcunda Ay Tutulması! Bir Kapı Kapanıyor, Yeni Bir Kapı Açılıyor!

Bu tutulmanın hedefi bir final vermektedir. Tabi sizin öykünüz ya da sizin gerçekliğiniz nedir? Bu tutulmanın bir dönemi kapattığını ve yepyeni bir dönem açtığını söyleyebiliriz.

Önümüzdeki iki yıla etkisini yayacak önemli bir tutulma yaşanacaktır. Burada en ilgi çekici durum Venüs ve Mars’ın çok etkin oluyor olmasıdır. İlişkilerde tutkuyu ve hırsı arttırabilir. Birden atılan nişanlar, birden açılan boşanma davaları şaşırtıcı olabilir. Aynı zamanda ayrılmak istemeyen kişilerin şiddetli davranışları ön planda olabilir. Tutulmada Mars, Venüs ve Neptün’ün bizleri yerinden oynatacağı aşikâr. Bu gezegenlerin usullerini iyi bilip buna göre kendimizi yönetmeliyiz.

Bir yola girdiniz artık oradan dönmeyin olur mu?

Kendinize güven duyun.

Korkmayın…

Korkunun nasıl bir bahtsızlık verdiğini bilseniz…

Vazgeçmeyin, vazgeçmenin nasıl bir huzursuzluk verdiğini bilseniz…

Yaşıyorsanız, vazgeçmeyin…

Kendinizi seviyorsanız, korkmayın.

Korkak insanlar kendini sevmeyen insanlardır…

Yolun bundan sonrasını aklı başında insanlarla devam edin. Merhametli, vicdanlı insanlarla ilerleyin. Size sürekli seni seviyorum demesi ya da her gün sizi aramasına ihtiyacınız yok.

Sadece dostluğu, samimiyeti ile hayatınızın içinde gerçek bir şekilde olsun. İnsan insana muhtaçtır. İnsanlardan uzak durmayın. Sadece insanlara yük olmayın. Kimsenin yükünü de taşımayın. Taşıyamazsınız zaten, olmaz.

Yorulursunuz….

Tükenirsiniz…

Tükendiyseniz birilerinin yükünü boş yere taşımızsınızdır. Karşınızdaki insanda taşımasaydın demiştir. Sizde yıkılmışsınızdır…

Yürüyün şöyle her şeyi devire devire…

Aslında her şey olmadığını bir görün dünya gözüyle…

Hepimizin yalnızlığı aslında bir şehir kadar kalabalıktır…

Korkmayın yalnızlıktan…

İlla bir şeyden korkacaksanız sevgisizlikten korkun, insanlıktan çıkmaktan korkun…

İçinizdeki sızı, acıya mı benziyor yoksa umuda mı benziyor? Kim bilecek?

Neye benzediğini çözemiyorsunuz…

Umuda tutunun…

Üşümeyin arkadaşlar, sizi üşüten şeylere müsaade etmeyin. Gidin balkonun kapısını kapatın ve devam edin. Önemli olan devam edebilmek…Çünkü siz kendinizi korumazsanız kimse sizi korumayacaktır.

Bu birkaç gün ilişkilerde zorlanacağız gibi görünüyor.

Bu yüzden ricam insanları kulağınızla değil, kalbinizle dinleyin…

Burçlara göre etkisine göz atalım :)