Merkür Koç Burcunda! Bilim, Merkür Gezegeni İçin Ne Diyor?

Güneşe en yakın gezegen olmasına karşın, güneş ışığını yansıtamaz. Merkür güneşin yörüngesinde ortalama 47,9 milyon km hızla, seksen sekiz günde döner. Merkür, astrolojide tarafsız bir gezegendir. Merkür bir gezegenle belirgin bir açıya geldiğinde bu gezegenin size özel meziyetlerini daha doğru ve anlaşılır hale getirir. Haritasında Merkür’ü asaletli olanların yaşama karşı daha uyumlu, iletişimi güçlü ve hızlı oldukları aşikardır.

Merkür’ün güçlü olması ne demek?

Haritanızda Merkür’ünüz eğer İkizler veya Başak burcunda ise oldukça asaletlidir. Yani zekâ ve aklın işleyişi kişinin bilinci oldukça güçlü demektir. Merkür’ü bu pozisyonda olan birine çok fazla bir şey anlatmanıza gerek yoktur. Kadın ya da adam zaten zekidir. İki hareketten bir bakıştan olayı çözer ve hemen yeni planlar kurgular. Zekası beynin işleyişi, muhakeme yeteneği çok kuvvetlidir. Araştırması, raporlaması bir şeyi öğrenmesi ya da öğretmesi hazır cevap olabilmesi çok kolaydır ve bu da yaşama karşı onu bir sıfır önde kılar.

İyi bir ithalat-ihracat zekası da verir kişiye. Eğer sert açılar alıyorsa kişiyi duyarsız biri haline de getirebiliyor. Ne yapayım olursa olur olmazsa olmaz gibi gayretten yoksun bir tavır içine de alabiliyor. Bir diğer detay ise mesela Merkür el ve parmakları yönetir. Merkür'ü asaletli ve iyi açılar alan birinin yazısı çok güzel olabilir. Piyano, dikiş, nakış, tasarım, çizim, resim, fotoğrafçılık vb. elle yapabilecekleri her şeyde yüksek başarı vaat eder. Çünkü onların zaten güçlü bir mekanik becerileri vardır.

Merkür Balık ve Yay burcunda oldukça düşüktür. Yani buradaki sorun kişi gerçekleri pek fazla göremeyebilir. Yanlış anlaşılmalar ve iletişimde sorunlar yaşayabilir. İlişkisinde aldatılıyordur farkında olmaz yok yapmaz deme potansiyeli yüksektir. Yanılgıya daha fazla açık duygusal bir yaklaşım sergileyebilir. Mantıklı olanı seçme konusunda tereddütleri vardır. Biz astrologlar arasında genelde bu pozisyondaki etkileşimi ‘’Merkürsüz’’ diye nükte ederiz.

Mesela haritanızda bu yerleşimlere sahipseniz ticaret yapmamanızı önerebiliriz. Çünkü aklınız kurnazlıklara pek yatma. Sezgi gücünüz yüksek olur. Mantıklı bir şeye bile zaman zaman tahammül edemeyebilirsiniz. Yazarlık veya yaratıcılık geliştiren konularda çok başarılı olabilirsiniz. Haritanızda bu yerleşimde bir de sert açılar var ise gerçekte olmayan konuları kurgulayıp kendinize göre inanarak yaşantınızı çıkmaza sokma eğilimi yaratabilir.

Merkür Koç burcuna geçiş yaptı. Şartlar nasıl gelişebilir ve biz nasıl bir bilinç taşıyacağız?

28 Nisan tarihine kadar bu pozisyonu deneyimleyeceğiz. Yukarıda yazdıklarımı dikkatli okuyanlar kurgulamayı çoktan yapmaya başlamışlardır. Bir kere sorunlarla başa çıkma konusunda Allah vergisi bir yetenek oluşacak içinizde. Onu da hallederim bunu da çözerim duygusu içerisinde bugüne kadar aklım neredeydi hissiyatıyla her şeye bam bam cevap verip sonuçlandıracak bir güce sahip olacaksınız. Hatta kendinize bulduğunuz çözümler bitecek birde etrafınızdaki dertleri tasaları çözümleyeceksiniz. Tek bir engel var, o da fazla düşünmeden çabuk karar verme ve bunun sonucunda katlanılması güç olaylara direnmek mümkün olabilir.

Bu dönemdeki en önemli ipucu sizlere bizden gelsin.

Kurduğunuz iletişimlerde, ya da projelerinizde ısrarcı görünmek yerine ne kadar inandığınızı ya da kararlı olduğunuzu gösterdiğinizde bu dönemi hem aşk hem iş anlamında çok verimli geçirebilirsiniz. Göğsünüzün içindeki gerçek kahramanı bu dönemde çıkartıp keyfini sürebilirsiniz. Nede olsa Merkür Balıktan geldik bugünlere J anlaşılmamak ya da anlayamamak hiçbirimizin sucu değil, imtihanıydı. Haydi, o zaman zihninizde, düşüncenizde, sevginizde korkusuzca evrene öncülük ederek kalıcı bir iz bırakmak adına bu fırsatı değerlendirin. Bunun dışında kırıcı sözlerden aman sakının. Düşünmeden konuşma eylemi sizleri yorabilir. Tavrınızı ve kararlılığınızı her şartta koruyun.

Sevgilerimi sunuyorum :)

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