Merkür İleri Hareketine Döndü! İyi mi Kötü mü Etkileyecek?

Merkür gezegenin ileri harekete gitmesi durumunu azıcık daha açalım.

Bir gezegen geri gitmez sadece olduğundan daha da yavaşlar. Dünyadan bakıldığında geri gidiyor gibi algılarız.

Yani şimdi şöyle düşünün:

Bir arabanın içindesiniz ya da otobüs ya da tren diyelim. Yan pencereden bakarken araba kayıyor gibi görüyorsunuz. Halbuki kaymıyor. Eğer bir şoförseniz frene abanırsınız ya da yolcuysanız araba kayıyor diye bağırırsınız. Halbuki kayan bir şey yoktur. İşte şu an dünyadaki durumumuz budur. Sizler kişisel bazda bakıldığında bu hafta Merkür’ün hızlanmaya başlamasını bilerek yeryüzünde uygun ritimlerle ilerlemeyi seçmelisiniz. Bunun iyi mi kötü mü olacağına siz karar vereceksiniz. Benim burada size Merkür ilerliyor süper olacak ya da geriliyor kötü olacak gibi bir yargıda bulunmam sadece benim yorumlamam olarak kalır. Belki siz kötüye kullanıyorsunuz belki iyiye kullanıyorsunuz. Bunu bilmiyorum…

Sizin gerçekliğiniz nedir?

Şu an tekrar hızlanmaya çalışan Merkür sizlerin de hayatında sanki bir şeyler gidiyor mu ya da tamamlanacak mı hissi veriyor olabilir.

Evliliğinizde şiddetli bir kavga etmişsinizdir ve ağzınızdan boşanalım diye bir kelime çıkmıştır. Geri dönüşü yok gibi duruyordur. İşte burada belki frene fazla abanmış olabilirsiniz. Bu durum eylemsiz insanlar için vardır. Hayatı boyunca eylem almadan ilerleyen insanların en fazla deneyimledikleri konulardır.

Bu konu ikiye ayrılır. Ya geriye gidiyorsundur ya da gidiyor gibi sanıyorsundur.

İşte astroloji bilgin burada işe yarayacak.

Ya da çarpma sesiyle birlikte gerçekten irkileceksin geriye gittiğini anlayacaksın.

Otogar da siz otobüsteyken yanınızdaki otobüs hareket ettiğinde, içinde bulunduğunuz otobüsün hareket ettiğini sanmanıza fizikte, optik akış deniyor. Gidip gitmediğini anlamanız için pencereden bakmanız gerekmektedir. Ya da bizim bu köşe yazısını okuyarak da çözebilirsiniz. Eğer sizin otobüsünüz gerçekten hareket ediyorsa, o zaman iyi yolculuklar :)

Kısaca; her gerilemenin başında ve sonunda her şey daha fazla dürtüsel olur. Önümüzdeki birkaç gün içinde söylediklerinize ve başkalarının size söylediklerine dikkat edin. Tüm herkes sahte olan ve uzun süredir kandırıldıkları konuları öğrenebilir. Birçok insan eteğindeki taşları bu hafta döker. Dökmeli midir ya da değil midir bilmiyorum ama yaralı olduğunuzu biliyorum. İlişkinizde ya da içinde sevgi barındıran her şeyi konuşmak açısından güzel bir hafta. Sevginizi söyleyin. Kendinizi iyi ve ait hissettiğiniz insanlarla olun. Daha sakin kalabileceğiniz konular üzerine yorumlar yapmayı deneyin.

Unutma; bir kez uyandın mı sonsuza kadar uyanık kalacaksın.