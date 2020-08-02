Kova Dolunayı! Sessizlik En Asil İsyandır

Hayattan nasıl zevk alacağını bilen insanların doğduğu bu ay yılın en iyi yükseliş yakalayacağınız ayı denilebilir.

Son iki aydır üç tutulma yaşadığımıza göre, derin bir nefes alma ve mevcut konumumuzu değerlendirme zamanı. Haziran ve Temmuz bir çoğumuz için çılgınca geçti.



Aslında bakacak olursak 2020 yılı oldukça çılgınca geçiyor ve birçok belirsizliği de yanında götürüyor. Kova burcu dolunayı ile başlayacağımız bu ay önemli gelişmeleri önümüze getirecek. Asi ve yenilikçi Uranüs gezegenin ışınları bizleri bambaşka bir yolculuğa taşıyor. Kova genel anlamda astrolojik açıklamalarda “İnsanı” temsil eder. Genelde hümanist olmak kavramı kovaların taşımaktan mutlu oldukları en önemli kavramdır. Farkındaysanız Satürn kova burcuna geçtiğinden bu yana yani mart ayından beri insan hakları ve sosyal adalet arenalarında bazı değişiklikler ortaya çıkmaya başladı. İstanbul sözleşmesi, LGBT, George Floyd’un öldürülmesi gibi örnekler verilebilir. Bu tür konularda bu ay daha fazla ileriye doğru ivme yakalayacak ve yeniden gruplanmalara şahit olacağımız konularla karşılaşılabilir.

Bununla birlikte, Mars gerilemesinin gölgesinde olacağız, bu yüzden bu ayı trafikteki bir “sarı ışık” olarak görmek önemli olacak. Çok dikkatle ilerleyin ama ne yapın ne edin ilerleyin, çünkü önümüzdeki aylarda işler yavaşlamadan önce hedeflerimizi biraz ilerletmek için harika bir fırsatımız var.

Ağustos 2020 birçok gezegenin geriye doğru hareket ettiği bir ay. Bununla birlikte, Jüpiter, Satürn, Neptün, Uranüs ve Plüton 15 Ağustos ayında sonra hepsi geriye dönük olacak. Bu gezegenlerin çoğu birkaç aydır geriliyordu şimdi buna 15'inde Uranüs'ün gerilemesi katılacak. Uranüs devrimi ve özgürlüğü yönettiği için bu tarihten sonra bazı şaşırtıcı tetiklenmeler hayatımıza dahil olabilir. Kova Burcu’nun yöneticisi olan Uranüs bu ayın en önemli dinamiği olacaktır.

Bununla birlikte, Merkür, Mars ve Venüs doğrudan hareket ederken, bir şeyleri başlatma yeteneğini kendimizde hissedip nasıl ilerleyeceğimizi ya da nasıl bir iletişim içinde olmamız gerekli bunu bilemiyor olabiliriz.

Eylül ayından kasım ayına kadar ağır bir aşamaya girmeden önce anlaşmalar yapmak ve birkaç yeni fikir edinmek için bu aydan en iyi şekilde yararlanın.

15 Ağustos'ta, Uranüs Boğa'da gerilemeye başlayacak. Bu durum oldukça önemli olacak. 14 Ocak 2021'e kadar sürecek bir döngü başlatacak. Uranüs devrim, buluş ve geleneksel olmayan düşünce gezegenidir.

Boğa burcunda ilerledikçe, Boğa tarafından yönetilen alanlarda değişiklikler ve yeni gelişmeler görmeye meyilliyiz.

Boğa temaları arasında Dünya, yemek, tarım, para, bankacılık, değerler, sevgi ve ilişkiler, finans sayılabilir.

Uranüs, 2020'nin ilk bölümünde Boğa'da ilerlerken, koronavirüs pandemisi nedeniyle küresel ekonomimizde dramatik değişikliklere ve insanların kendi yiyeceklerini organik bir şekilde yetiştirme noktasında artışa sebep oldu. Minneapolis'te bir polis memuru tarafından George Floyd'un öldürülmesinin ardından insan hakları merkez bir konu haline geldi. Bu olay, tüm dünyadaki insanların temel insan hakları değerlerine ayak uydurmaları ve polisin vahşeti ve ırkçılığını durdurma talepleri için bir dönüm noktası oldu. Bu sürecin en güçlü vurgusunu asıl Jüpiter kova burcuna geçince yaşamaya başlayacağız. Aralık 2020’de 00’’ derece kova burcunda başlayacak olan Jüpiter-Satürn döngüsü ile birlikte Plüton-Satürn döngüsünün yaşanması yeni bir sosyal düzen geldiğini bizlere ispat edecek. Jüpiter-Satürn kova burcundaki kavuşumu insanlığımızı kurtarma arzumuzu tetikleyecek. Kötülüklerden, yanlış yönetim biçimlerinden, haksızlıklardan kendimizi kurtarmak isteyeceğiz. Çok büyük bir özgürlük uyanışı geliyor. Dünya bu denli hızlı bir değişime sürüklenirken bu kova tutulması size kişisel hayatlarınıza çeki düzen vermenizi yeni dünya düzenine uygun bir kişisel hayat kurmanızdır.

Bazı sınırlar yeniden çizilecek…



Bazı şeylerin düşündüğünüz gibi olmadığını dolunay geçtikten sonra fark edeceksiniz. İçinizdeki huzursuzluk ve patlamaya hazır olan duygularınız artık konuşulması gerekenler. Uzun zamandır beklediniz ve artık bu sizi yoruyor. Yaşantınızda gerçekleşecek her şey birdenbire olmaya aday. Elde etmek için çok çalıştığınız şeylerin şu an karşılığını görmek için ısrar etmeyin. Fikrinizi değiştirmek, hata yapmak, bir zamanlar çok sevdiğiniz birinden uzaklaşmak belki de bir zamanlar sizin dünyanız olan şeylerden gitmek gerekiyor.

Çünkü bu sizin yaşamınız, sizin amacınız, bedeniniz, inançlarınız, zihniniz, kalbiniz ve özgürlüğünüz. Kendinizden başka hiç kimse tarafından onaylanmaya ihtiyacınız yok ve umarım bunu anlamanız sizin bir ömrünüzü almaz.