Koç Burcunda Yeni Ay! Gücünüz Kendinizde!

Chiron asteroit nedir ve ne işe yarar? İyi mi, kötü mü?

Chiron iyileşmek için panzehiri bulmak demektir. Neyin iyi geldiğini keşfetmek ve neyden beslendiğimizi anlamaktır. Şu anki durumumuza bakacak olursak dünya olarak yaralıyız ve iyileşmeye çalışıyoruz.

Kendimizi, birbirimizi ve gezegeni iyileştirmenin yollarını düşünmek için bir köşeye çekildik.

Zaten son yaşanılan olaylar içinde bir değerlendirme yapacak olursak sevdiklerimizle ve dünya ile ilgilenmek zorunda kaldık. Bakın maalesef bu durum çok doğru. Gerçekten zorunda kaldık. Kendi zihnimize, bedenimize ve ruhumuzu beslememiz ve onlara bakmamız gerektiğini gördük. Yaralı şifacı bu asteroit aslında bizlere hem yaralandığımız hem de şifa bulduğumu alanları gösteriyor. Yani evimizin içindeki düzenlemelere giderek yeni bir yaşam biçimi belirlemeye doğru yöneldik. Aslında refahımız için ihmal ve görmezden geldiğimiz her şeyi ne olursa olsun şifalandırmak durumunda kaldık. Bu durum aslında bir bakıma bizleri de yeni bir yaşam modeli belirlemeye doğru itiyor.

Birçoğumuz bu son birkaç haftadaki yöntemlerimizi değiştirmek zorunda kaldık ve belki de yeni bir rutin veya içine girdik. Bu yönteme geçerken Satürn gezegenin kova burcuna geçmesiyle daha farklı bir biçim belirledik. Bu inanılmaz bir durum. Bunu tarihin tozlu sayfalarına not olarak aldım. Satürn Kova burcuna geçer geçmez, Türkiye online eğitime başladı. İnanılmaz bir deney olduğunu ve astrolojinin muhteşem çalıştığını söyleyebilirim. Bu geçişten geçerken, yeni rutinimizi üretken ve sağlıklı hale getirmenin yollarını bulmak gerçekten önemlidir.

Bu yeni ay bizlere kendimize iyi bakmamıza, ilham veren rutinleri belirlememize ve yeni güçlü yönler bulmak için hayatımızdaki zayıflıkları veya aksilikleri nasıl kullanabileceğimizi düşünmemize yol gösterecektir.

Chiron kavuşumlu bu yeni ay, ancak yaralarımızı bularak buradan güç aldığımızda kazanabileceğimizi söyler. Bu yüzden buna yaralı şifacı adı verilmiştir.

Bu yeni ayda kendinize en çok yeniden başlayabilir miyim diye soracaksınız.

Bu noktaya kadar iyi taraflarından bahsettik ama bu enerjiyi iyi anlamazsanız ve neler yapmanız gerektiğini iyi idrak edemezsiniz sorunları büyütebilirsiniz. Pişman olacağınız dönüşler içine girebilirsiniz. Güney-düğümün chirona kare yapacak. Bu durum kendimizi ifade etmek için sağlıklı bir çıkış noktası bulmazsak daha fazla yaralanmış veya ekstra duygusal travmalar yaratabileceğimizi işaret ediyor. Bu yüzden tekrar altını çiziyorum. Kendimizi doğru anlatacak bir çıkış noktası bulmalıyız. Acele hareket etmemeliyiz. Her şeyi çok yönlü düşünüp, dürtüsel olmamalıyız.

Şubat ayında Balık burcunda gerçekleşen yeni ay 4 derecede oldu.

Ocak ayında Kova burcunda gerçekleşen yeni ay 4 derecede oldu.

2019 yılının son Oğlak tutulması 4 derecede oldu.

Kendi araştırma ve hesaplarıma göre önümüzdeki 4 ayın çok önemli olduğunu ve uyum sağlayanların kazanacağını düşünüyorum. Her şeye yeniden başlamak gibi düşünün. Önümüzdeki 4 ayın sanki ömür boyu böyle yaşayacak şekilde düzenleyip 4 ay sonra her şey düzene girince aldığımız derslerle hayatımıza bakmayı başarmalıyız. Bu durum bizlerin daha fazla kısıtlanmaya gitmesi ve evde olmanın mecburiyetlerine itebilir.

Bu 4 ay boyunca kendi benliğimize dönmeye ve içeriden güvenlik, konfor ve amaç yaratmanın yollarını bulmayı denemeliyiz. Buradan yola çıkarak astrolojide 4.burç yengeçtir ve bizim kendimizi ait olduğumuz yeri bulmamıza yardımcı olan alandır. Farkındaysak hepimiz evlerdeyiz ve bunun manevi bir anlamı var. Şu an her şeyi içinize çekin ve tüm benliğinizle içinizi yaşama sevinci ile doldurun. Evde kendinizi daha iyi hissetmek için neler yapabileceğimizle bağlantı kurmak için bu 4 ay çok önemli olabilir. Bu yeni ayı önümüzdeki 4 ay sonra neler yapmak istediğinize dair hedefler koyun. Kaybettiğiniz ruhunuzu bulun, kaybettiğiniz çocukluğunuzu bulun…

Yaşam size mükemmel yeni başlangıçlara doğru ilerlemeniz için yol gösterecek. Buna sadece izin verin…Heveslerinizi kaybetmeyin. Benliğimizin en derin korkularıyla yüzleşmek, Şartlara uyum sağlamak,

Yeniden başlamaktan hiç korkmamak ve ne kadar adil savaştığınız bu 4 ayınızın özeti. Gücünüzü kendi yaralarınızdan alabilirsiniz. Bunun ne demek olduğunu anlamaya çalışın.

Güzel günler dilerim…