İkizler Burcunda Yeni Ay! Ön Yargılardan ve Eleştirenlerden Uzak Durun

23 Şubat Balık yeni ayını geçirdik.

24 Mart Koç yeni ayı yaşadık.

22 Nisan Boğa yeni ayı tamamladık.

Şimdi sıradaki yeni ayımız 22 Mayıs’ta gerçekleşecek olan İkizler yeni ayı. Bundan sonra sırada hangi maçlar vardır?

Daha sonra 21 Haziran Yengeç yeni ayı,

20 Temmuz Yengeç yeni ayı,

18 Ağustos Aslan burcunda yeni ay,

17 Eylül Başak burcunda yeni ay,

16 Ekim Terazi burcunda yeni ay,

15 Kasım Akrep burcunda yeni ay,

14 Aralık Yay burcunda yeni ay gerçekleşecek.

Bunları bir köşeye not edin. Bizler şimdi 22 Mayıs’ta gerçekleşecek olan yeni ayımıza bakalım.

Bu yeni ayın İkizler burcunda olması demek sizlerin daha fazla yakın çevreniz, kardeşleriniz, kardeş gibi bildiğiniz dostlarınızla olan iletişim biçiminizi öncelik olarak alacak gibi görülmektedir.

Yaşamla nasıl bağlantı kuruyorsunuz?

Hiç tanımadığınız bir yabancıdan destek alırken çok iyi tanıdığınız insanların aslında size köstek olabildiğini görmeniz gibi düşünebilirsiniz.

Bu yeni ay sizlere çevrenizi dinlemeniz gerektiğini söylemektedir. Dinlemekten daha fazla konuşuyor musunuz? Düşünceleriniz her zaman doğru olmaya bilir. Diğer bakış açılarını da bu yeni ay ile kabul etmelisiniz. Başkalarının fikirlerine değer verdiğiniz iki yönlü görüşmeler içinde olmalısınız. Mesela bir yöneticiyseniz çalışanlarınıza siz olsanız nasıl bu süreci yönetirdiniz diye sormanızın faydasını alabileceğini söylemektedir. Yakınlık ilişkisi geliştirebilen herkesin şanslarını dönüştürebileceğini söyleyebiliriz.

Bu yeni ay ile birlikte kendinizi herhangi bir konuda doğru izah edemeyecekmişsiniz ya da yanlış cevap verecekmişsiniz gibi bir duygu içinde hissedebilirsiniz. Bu garip bir iç kaygıdır. Doğru sorular sormalısınız ve cevabını bildiğiniz soruları sormaktan korkmamalısınız. Bu yaşamda tüm cevaplara sahip olmak mümkün değildir. Zaten bunun sorumluluğu da çok ağırdır. Bunun yerine, insanları merak etmek ve onları yeniden tanımak, kişiliklerini öğrenmek ve başkalarını derinlemesine anlamanın zihinsel uyumunu yaşamayı seçmektir.

Bulunduğunuz ilişki içinde de kendinizi daha derinden anlamanızı sağlayacak doğru soruları sorarken bulun. İnsanların kusurlarını aramak yerine ya da ifşa etmek yerine aksine sağduyunuzu yükselterek hayatınızda bir benzer durum sırasında ne yaşardınız bunu düşünmeyi seçin. Bu alanda fazla dedikodu ve yakın çevrenizin size sinir bozucu gelmesi muhtemeldir. Bu alanda daha mantıklı ve sakin kalmayı seçin. Ön yargılardan uzak durun. Zihniniz çok dolu olduğu için kaygılarınız ve endişeleriniz sizi esir alabilir. Bunu doğru yönetin.

Öz saygınızı kaybetmeyin

Emek vermek insanın öz saygısını güçlü kılar. Emeğin karşılığını aldığını görmek ise insanın kendini değerli bulmasına izin verir. Bir müddet sonra bu noktada insan tutkulu olursa egosal dürtüsünün onu daha ileri sürmesini isterse çevresine karşı kabalaşmasına neden olur.

Aslında bakıldığında bazı gerçekler vardır. Herkes bir gün emeğinin karşılığını alır ama kendi istediği zaman karşılığı almayabilir. Yani evrenin bir planı ve zamanlaması vardır. Biz buna eğer saygı duymazsak kendi öz saygımızı yitirebiliriz. Bu yeni ay ile gerçekleri ne kadar sakin ve sessizce kabul edersek içsel bir dinginlik hissedeceğiz.

İletişimsel aksaklıkları düzeltin

İçinizden demesi kolay, peki nasıl olacak bu durum diye geçiriyor olabilirsiniz. Bunun en iyi çözümü sabırlı olmaktır. Bu yeni ayda sürekli konuşmayın. Sürekli dinlemeyi seçin. Yani siz şu an konuşsanız bile farklı bir dil konuşuyor gibi birçok insan sizi anlamayabilir. Bu, çevresindeki insanlar Türkçe konuşurken sizin İngilizce konuşmanız gibi olabilir. Bu yüzden yavaşlamanız, sözlerinizi karşınızdaki kişinin konuştuğu dile çevirmeniz ve o kişinin söylediği şeyi gerçekten ön yargısız dinlemeniz daha anlam kazanacaktır.

Hayatınızda yapmak istediğiniz her şeyin olumsuz yanlarını da düşünün

Bu yeni ay ile birlikte yapmak istediklerinizin olumlu ve olumsuz yanlarını da düşünün. Bunları düşünmeniz bir sonraki süreç için çok önemli olacaktır. Yani olumsuz yanlar fazlaysa bunu yapmaktan kaçının.Dürtüsel olarak olumsuz olursa olsun iyi yanları da var ama diye bir kıyaslama ile dümdüz bir duygusallıkla giderseniz sıradaki Yengeç yeni ayında tökezleyebilirsiniz.

Bu yeni ayın en önemli durumu Ay-Neptün karesidir? Peki nasıl kontrol edilmelidir?

Bu açı insanı ayakta uyutabilir. Sevgi veya aşk ilişkilerinde sorunlar çıkartır. Kişiye sürekli kuruntu yükler ve ruhsal anlam da yorgunluk verebilir. Yabancı insanlardan kolayca etkilenir ve bunlara kapılır. Mantık ve duygular arasında bocalar ve kendini duygulara teslim eder. Eğer haritanızda sert etkiler varsa bu görünüm insana çabucak zengin olma, çabucak evlenmek ya da bir işin çabucak olması konusunda istek uyandırır.

Bu istek emek verilmeyen ve gerçekleri görülmeyen bir durumsa sizi bazı tehlikeler içine çekebilir. Bunu böyle yazdığım için böyle olacak anlamı taşımaz. Siz bu durumu artık fark ettiğiniz için daha kolay algılayabilirsiniz ve durumu daha pozitif yöne dönüştürme şansınız olabilir. Yani içinizdeki yüksek kaygı ve endişenin ya da ilişkinizdeki 3.bir kişinin sizi etkileme fikrini düşünerek bu tuzağa çekilmeyebilirsiniz. Güzel başlangıçlar dilerim…

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