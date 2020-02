Güneş Balık Burcuna Geçti, 21 Mart 2019’da Başlayan Döngü Kapanıyor!

21 Mart 2019’da başlayan astrolojik döngüyü sonlandırıyoruz. Astrolojik yıl başlamadan önceki yolculuğunda son durak olan Balık burcuna ulaştık. Zamana bakarsanız inanılır gibi geçmiyor. Ancak tüm yeni başlangıçlarda olduğu gibi, gelecek olanlara yer açmak için önce eski olanları geride bırakmalıyız.

Koskoca bir yıl neler yaşandı ve neler geçti öyle değil mi?

Balık sezonu bir iç gözlem zamanıdır. Geçmişi düşünmek ve yaşadıklarınızı kabul etmek için içeri girme zamanıdır. 2019 Mart’tan beri verdiğiniz mücadeleler veya aksaklıkları artık gelenleri ile kabul etmek ve her gün yeni ve daha iyi seçimler yapma fırsatları getirdiğinizi bilmekle ilgilidir.

Dünyanın geçmişte bize sunduklarından mutsuz olabiliriz ama aslında bize yeni şeyler getireceğine inancımızı kaybetmemeliyiz. Size sunulanları ve hayatınızın koşullarını kabul etmek ve bundan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğinizi düşünmek için 21 Mart’a kadar zamanınız var.

Buradaki zamanımız sınırlıdır ve Güneş'in zodyaktaki yolculuğunun son bölümüne ulaştıkça, artık bu yeni döngüye sizinle birlikte getirmek istemediğimiz her şeye değişiklik yapma veya en azından farkındalık getirme konusunda destekleniyoruz.

Döngüyü kapatma ve yenisini başlatma fikri heyecan verici olacaktır. 21 Mart 2020’ye kadar hazırlıklı olun. İnişe geçiyoruz, önünüzdeki masaları kapatın, güneşlikleri açın ve kemerlerinizi bağlayın. İnince elinizdeki kalanlarla yeni bir yolculuk başlayacak. İşte buna siz karar vereceksiniz…

Evrenin sizinle meselesinin ne olduğunu hızlıca kavrarsanız işler kolay yoluna girer…

İşte bu dönem bir fırsattır.

21 Mart 2020’de yepyeni bir döngü başlatıyorsunuz?

Satürn katı ve ağır bir gezegen olabilir, ancak işimiz bittiğinde her zaman ödüller getirir.

Bu ödüller yolda, bu yüzden özellikle Şubat ayının sonuna ulaştığımızda ve 23 Şubatta balık burcundaki yeni ayı deneyimlediğimizde her şeyin daha fazla farkında olacağız. Bu dönemlere daha farkındalıklı yaklaşmalısınız. Yeni ay her zaman yeni başlangıçların ve yeni fırsatların zamanları olsa da, kendimizi henüz hedeflerimizi gerçekleştirememişiz ve boşa zaman geçirmişiz gibi bir his verdirtebilir. Yeni ay zamanlarında yeni bir şey yapmaktan ilham alın, ancak henüz bir karar vermek için tüm cevaplara sahip olmadığınızı hatırlatmak isterim. Bu cevapların hepsine 21 Mart sonrası karar vereceksiniz.

Özellikle doğum haritasında Balık burcu olanlar, güneş Balık, yükselen Balık veya ay Balık olanlar kararsızlık veya karışıklık hissine sahip olabilirler.

Buradaki en iyi strateji sabırlı kalmak ve bu enerjinin bir kısmını yaratıcı arayışlara yönlendirmektir.

Merkür zihni yönetir ve Balık soyut olan her şeyi yönetir. Bu yüzden bu sadece not almak, plan yapmak veya hayallerinizi güçlendirmek için harika bir zamandır, çünkü daha sonraki bir tarihte bu alanda yazdıklarınız ve düşündükleriniz sizlere rehberlik edebilirler.

Balık sezonu bir sona erme zamanı olsa da, manevi büyümemizi ve gelişmemizi destekleyen güçlü bir yönlendirme verir. Etrafımızdaki şeyler yavaşlarken, içimizde olanlara odaklanmak bize daha fazla enerji verir.Siz eğer yavaşlamanız gereken yerde hız yaparsanız patinaj çekersiniz.Bu yüzden lütfen evrenle uyumlu ilerleyin.

Yapabileceğiniz en güçlü egzersiz, elinizi kalbinizin üzerine koymak ve kendinize sormaktır: Şu anda kendim için yapabileceğim en mutlu olduğum şey nedir?

Devam edin ve cevabınızı bilincinize kadar yüzerek kendinizce bulun. Allah'tan başka kimseye ihtiyacınız yok. Kimseden medet ummayın. Kendinizle alakalı olun. Gizli bir bahçenizin olmasından korkmayın. Herkesin gizli bir bahçeye ihtiyacı vardır. Bazen kimsenin sizi bulmasını istemezsiniz. İstedikleriniz ise zaten sizi bulur.

Umut dolu günler dilerim...