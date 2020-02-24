Gökyüzü Ne Der: Mart Ayı Kapıdan Koronavirüs’üne Baktırır

Satürn gezegeni 22 Mart’ta Kova burcuna Mars gezegeni ile birlikte giriş yapacak. Bundan 1-2 yıl önce bu durumu öngörmek için çalışmalar yaptığımda Türkiye’nin özgürlüğünün kısıtlanacağını düşünüyordum. O zamanlarda tarihe baktığımda veba salgını vardı. Kendimce şöyle yorumladım:

-Yok ya, teknoloji çok gelişti. Bu böyle bir şey olamaz. Osmanlı'da veba salgını varken insanlar neyden öldüklerini bilmiyorlarmış. Korunma yöntemleri ve tıp çok gerideymiş diye kendimce de yorumlarda bulunup bu ihtimali daha geriye attım. Sonra bu o dönemlerdeki gökyüzü konumları ile benzerliklerini araştırırken Rutgers Üniversitesi'nde görev yapan tarihçi Doç. Dr. Nükhet Varlık’ın yaptığı araştırmaları okudum. Avrupa ve Osmanlı İmparatorluğu'nu etkileyerek milyonlarca insanın ölümüne neden olan vebanın Osmanlı'daki tarihini yazmış. Yıllarca bunu araştırmış.

'Kara ölüm' olarak da adlandırılan veba hastalığı, 14. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar dönem dönem Batı Avrupa'dan Uzak Doğu'ya kadar geniş bir coğrafyayı etkisi altına almış ve milyonlarca kişinin ölümüne neden olmuş. Nükhet Varlık, “Akdeniz Dünyası'nda ve Osmanlılarda Veba” adlı ödüllü kitabında vebanın İmparatorluğa olan siyasi ve sosyal etkileriyle salgınların ortaya çıkardığı toplumsal pratikleri ortaya koymuş. Araştırıp sizlerde bilgi sahibi olun.

Ben 2020 Mart ayındaki Satürn, Mars Kova dizilimlerini araştırırken şöyle bir bilgi okumuştum:

Fransa kralı Philippe’nin Paris Üniversitesi'ne bu salgının nedenlerini sorduğunda doktorların, Fransız akademisyenlerden aldıkları günler ve geceler boyunca yaptıkları yan araştırmaları gökyüzündeki gezegen dizilimlerine bağlayarak Satürn, Jüpiter, Mars’ın Kova (Saka) takım yıldızında kavuşması ve 40-45 derecelik ters açılara sahip olmasını raporlayarak bu ihtimali sunmuş. (20 Mart 1345)

Fransız akademisyenler yıldızlardan sonra, rüzgârlarla dünyanın dört bir yanına dağılan pis ve kötü kokuyu, depremler yüzünden evrenin merkezinden kurtulup dünyayı istila eden çürümüş havayı, Hristiyanlıktan sapmış yaşam tarzlarını, seksle ve banyo yapmakla fazlaca meşgul olmayı suçluyorlarmış.

Halk ise Azrail’i şifalı bitkiler, okunmuş taşlar ve mucizevî şarkılar ile yenmeye çalışıyordu. Şehirler kilise çanları ve top atışlarıyla uyarılıyordu. Kendilerini zincirle döven meczuplardan oluşan gruplar, şehir şehir dolaşarak halkı salgının müsebbibi olarak gördükleri Yahudilere karşı uyarıyorlardı.

Bazı şehirler bu vesileyle tarihin ilk karantina uygulamalarını başlattılar ancak 1352 yılına gelindiğinde o sıralar 75 milyon olduğu tahmin edilen Avrupa nüfusunun üçte biri, yani 25 milyon kişi hayatını kaybetmişti bile. Hastalık 1352 yılında bugün bile hala sırrını koruyan şekilde, kendiliğinden söndü ve yerini tifo, tifüs, kolera gibi hastalıklara bıraktı.

Evet konudan dağılmadan gökyüzü ne diyor ona bakalım?

31 Mart 2020 tarihinde Satürn Kova ve Mars ilk kavuşumlarını sergileyecek ve bize bu hususta ilk sinyalleri verecektir. Türkiye’ye bu zaman aralıklarında girmesi ya da beklenilmedik bir macera bizi bekliyor olabilir. Ama ben şahsen geçmişteki olaylardan ilham alarak bu senaryoyu yazıyorsam, bir yetkili de lütfen bunu referans alarak daha kurgulu olsun.

Belki arka planda önlemler alınıyor ya da süper planlarımız var. Bunu bilmiyorum. Koskoca devlete akıl verecek değiliz. Ama toplum olarak ve bu toplumun bir parçası olarak inanın bunları bilmek istiyoruz. Virüs ’ün ülkeye girmemesi asıl mesele değil. Bu virüs şu an belki ülkede. Henüz tespit edilmemiş olabilir. Bunlar için ne önlemler geliştiriliyor. Konu tamamen bu.

Sadece bizim sağduyulu insanlara ihtiyacımız var. Lütfen bunu bize yaşatmayın.

Tarihte milyonlarca örneği var. Aynı şeyleri yaşamayalım.

Asıl mesele Jüpiter Kova'ya geçince başlayacaktır. Ekim 2020 ve 2021 yılları asıl özgürlüğümüzün kısıtlandığı bir süreci başlatabilir. Bu bir umutsuzluk olsun diye yazmıyorum. Bakın şunu da fark edin. Yüzyıllar öncesiyle aynı imkanlarımız yok. Her şey çok gelişti. Yani Mart ayında alınacak önlemler ve çabalar hepimizi kurtarabilir. Ama bizler ülke olarak maalesef başımıza bir şey gelmeden olayı idrak edemiyoruz. Bu konu ile ilgili araştırmaları yeni açacağım Youtube kanalımda da bahsedeceğim. Instagram hesabımda takipte kalın. Buradan haberiniz olacak.

78744 kişide bu vaka onaylanmış 4789 kişi ölmüş. Bunu yabancı kaynaklardan bilgi olarak aldım.

Sınır komşusuna eğer bu gelmemiş olsaydı bu yorumda acele etmeyecektim ama görüyorum ki astroloji ve gökyüzü yanılmıyor.

İran'da milli eğitim bakanlığı koronavirüs nedeniyle 12 eyalette eğitime ara verdiğini açıklıyor.

Soruyorum?

Virüs için belirli yalıtım merkezlerimiz var mı?

Büyükşehirler de virüsle mücadele edilecek ve yayılmasını önleyecek belli ölçüde alanlar hazır mı?

Van’dan alınan bir kan örneği neden Ankara’ya gönderiliyor ve sonuçlar bu kadar geç çıkıyor?

Vatandaş olarak kafam başka türlü çalışmıyor. Üzgünüm…

ABD‘ye cruise gemisinden 14 tane Japon getirdiler. Virüs kapanların sayısı 45’e çıkmış. Düşünün ABD gibi bu işleri kontrollü ve son teknoloji yapan bir yerde oluyor bunlar. Bence Sağlık Bakanlığı'nın acil halkı yatıştıracak açıklamalar yapması ve planları açıklaması gerekiyor. Sosyal medya oldukça kötü bilgilere sahip. Hele ki Whatsapp'tan gelen iletmeli mesajlar tarif edilemez.

Dememiz o ki; panik, bilgi eksikliğinden ve bilgi kirliliğinden oluyor.

Bir laf vardır bizim Adana'da, “Yaramdan değil, sorandan öldüm” diye…

Allah hepimizi korusun ve yardımcısı olsun.

Tedbir bizden, takdir Allah’tan…

Mutlu ve umut dolu günler dilerim…