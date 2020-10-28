Boğa Burcunda Mavi Ay: Karanlıkta Bir Süslü Yılbaşı Ağacının Altındaki Hediyeler…

Neden mavi ay diyoruz?

Bir ay içinde iki tane dolunay yaşanırsa buna mavi ay diyoruz. Bu iki hafta hayatınıza dahil olan konular 19 Ekim 2021 yılına kadar sürecek.

Karanlıklar içinde bir kapı açıyorsunuz ve süslenmiş bir ağaç görüyorsunuz.

Ne hissedersiniz?

Işıl ışıl ve üzerinde bir sürü süslü şey var.

Gözleriniz büyüyor ve ışıltısına hayran kalıyorsunuz.

Doğal bir ağacın nazar boncukları ile süslü olmasına hayranlık duyarım. Ya da bir evde gördüğüm yılbaşı ağacı beni kısa süreli mutlu eder. Altında hediyeler vardır muhtemelen derim. Gözüm hemen süslü ağacın altındakilere bakar.

Ağaç sanki kendi haline bakıp kahkahalar atıyor gibi gelir.

Beni ne hale getirdiniz yahu diye…

O kahkaha altında kendinden eminlik vardır.

Ne süse ne püse ihtiyacı vardır ama buna ihtiyacı olmadığını duruşundan anlarsın.

Ağaç, süslü olduğunu bilir ama buna kanmaz. Birinin onu süslemesinin bir önemi yoktur. Gelen geçeni uzaktan izler. Gücünün ve kudretinin farkındadır ama ona takılan hiçbir şeyin değeri yoktur. Onun kendine taktığı şeylerin anlamı vardır. Derinliklerindeki güzellikleri gören onla konuşan insanlara bir serinlik hissi verir. Şayet kendinizi bir ağaçla konuşurken bulursanız çok özel hissedersiniz. Onun gibi olmak için sizde susup köklerine, yapraklarına ve görkemine bakarsınız. Bir de çok güzel sır tutar ağaçlar…

Döktükleri yapraklar ile toprağa karışıp tekrar yaprak açıyorlar…

İçi boş dışı süslü hiçbir şeyin değeri yoktur…

Buraya kadar size neden edebiyat yaptım?

Çünkü mavi dolunay sizin karanlıklarınızın içinden çıkan süslü bir ağaç gibi olabilir.

Hevesiniz var mı?

Umudunuz var mı?

Bana sakın hiçbiri kaldı demeyin, ne olur demeyin…

Ben bu bitmek bilmeyen umudu nerden buluyorum bilmiyorum. Bilmekte istemiyorum. İnsan sürekli bir şeyin iyi olacağına nasıl inanır…

Mevla’nın dediği gibi: “dem” durup beklemek demek değildir sadece…

Hiçbir şey yapmıyor gibi görünürken bile çok şey yapabiliyor olmak demektir ki bu da başka bir ustalık sanatıdır işte…

Dem, sessizliğin içindeki sesi duymaktır, dem bilgiyi sınamaktır, sorgulamaktır, yargılamamaktır, üzerine düşünmek ve ölçülü olmaktır. Dem demek bir kitabı okuyup sonra uykuya geçmek demek değildir der Mevlâna…Hikâyeyi yaşamaya devam etmektir. Sonsuz olasılıklar üzerinde düşünmektir. Yaşadığınız hikâyeyi gerçekten anlıyor musunuz?

Hikayenizin parçalarının peşine hiç düştünüz mü?

Haftada 5 kitap okumanın, kaç saat ders çalıştığının, kaç para kazandığının bir önemi yoktur. Ya da 30 yıllık evli kalmış olmanızın…

Bunlar yaptıklarınız listesine gün gelir girmez ve bunu çok sonra anlarsınız.

Bu kadar hızlı geçen bir çağ da siz neyi demliyorsunuz?

Neyin maddeselliği ile savaş veriyorsunuz?

Kiminle evleneceksiniz, ya da zengin bir adam hayatınızda olacak mı?

Hayat çok tuhaftır. Her şeyin bir yedeğini bulurken kendinin yedeğini bulamazsın. Çünkü sen yoksan başkası da yoktur.

Sonuç odaklı yaşayan insanoğlu, ne yazık ki sürece verilen emeğin sonucu değiştireceğini ya unutmuş ya hatırlamak bile istemiyor.

Ustalık yolundasınız acele etmeyin.

Ay’ın bulunduğu burç insanın duygusal tepkilerini, alışkanlıklarını, hassasiyetlerini gösterir. Boğa burcu demek huzur ve aşk demektir. Parasal anlamda güvenli olmayı istemektir. Para, aşk, entrika, haksızlık ne ararsanız işin içinde olabilir.

Birine ya da bir şeye güvenmek istiyorsunuz. Belki de bir ağaca yaslanmak istiyorsunuz.

Bu dolunayın içinde hem Venüs hem Uranüs çok güçlü konumdalar. İhtiyaçlarımızı fark edeceğiz ve bu durum bizi oldukça tedirgin edecek. Bu mavi ay ilişkinizde bir yerlerde bir çözülme getirmeye doğru sizi götürecek. Bir şey olacak ve siz sevgiye, aşka ne kadar ihtiyaç duyduğunuzu göreceksiniz. Aynı zamanda bu parasal konularda duyduğunuz ihtiyacında arttığını gösterebilir. Venüs gezegeni maddesel güzelliklerin peşinde koşar. Size bunu dikte eder. Anlık bir şey olur ve parayla saadet olmadığını görürsünüz.

Sevmenin bir insanın yanınızda olmasına yetmediğini görürsünüz.

Paranız olsa da birinin sizi sevmesine gücünüzün yetmediğini fark edersiniz.

Güven ihtiyacınızı bulmanız gerekiyor. Bunu asla bir mülk ya da zengin bir ilişkiye bağlıyor olmamalısınız. Entelektüel becerilerinizden faydalanın ve iletişimi, sevgiyi ve bilgiyi tercih edin. Güven ihtiyacınızı maddesel konularda aramaktan vazgeçmeniz gerekiyor.

Tekrar ediyorum, süslü bir ağaç altındaki hediyeleri görmek ve kalbimizin yeniden çarpması heyecan verici olmaz mı?

Manevi açıdan beslenmenize, kendinizi bütün hissetmenize ve hayatı her yönüyle yaşamanıza olanak tanıyacak bir fırsat çıkacak. Bunu kaçırmayın. Farkına varın. Kendi haritanızda 2. ve 8.evlerinize bakarak güvenlik ve istikrar arayışınızı nasıl tatmin edeceğinizi öğrenebilir ve finansal geleceğinizi şekillendirebilirsiniz.

İç kaynaklarınızın, yeteneklerinizin ve güçlü noktalarınızın farkında olun. İsterseniz bunları listeleyin ve bu mavi ay ile bunu geliştirmenin yollarını arayın. İnsan yol arayınca bir şekilde buluyor. Yol bozuk olsa da sonunda manzara güzel.

Öğrenci ustasına sormuş: Aydınlanmak istiyorum. Bunun için kaç yıl çalışmam gerek?

Usta: 20 yıl.

Öğrenci: Ya çok fazla gayretle gece gündüz uyumadan çalışırsam?

Usta: 30 yıl.

Yürümediğiniz yolun seyyahı olamazsınız. Issızlığında kaybolmadığınız çölü kimseye anlatamazsınız. Hem zaten anlattığınıza da kimse inanmaz….

Haydi yürüyelim o zaman!

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