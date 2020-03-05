Başak Burcundaki Dolunay

Hayatınıza karşı bazı sorumluluklarınız olduğunu daha yakından keşfedeceksiniz. Bunları bir plana dökmek ve pratik çözümler bulmanız gereken bir süreç başlıyor.

Sürekli şikâyet ederek veya sürekli bir şeyleri ve birilerini eleştirerek iyileşmek de başkalarına iyi gelmek de mümkün değildir.

Neyse ki bu dolunay Oğlak'taki gezegenlerle uyumlu bir yön oluşturuyor.

Ay-Jüpiter üçgeni: İnancımızı korumak ve ideallerimize yeniden inanacak sebepler görmek

Ay-Mars üçgeni: Pratik bir şekilde hareket etmek

Ay-Satürn üçgeni: Disiplini tutmak ve aynı zamanda günlük bölümlerimizi dönüştürmeye hazır olmak

Ay-Plüton üçgeni: Bozulan ve çalışmayan şeylerin yerine yenilerini alma cesareti içinde olmak.

Çevremizde çok fazla eski konuların ortaya döküldüğünüz insanları çok fazla eleştirdiğimiz ve suçladığımız bir süreci de önümüze serebilir. Eğer bu tür planlarınız varsa ve bu yazıyı okumak size nasip olduysa onlardan biri olmayın.

Yukarıda saydığım açılar sizlerin kullanabileceğiniz ve kullanırken kendinize güvenebileceğiniz kolay yönlerdir. Bu yukarıdaki tavırda kolayca davranmalısınız. Birçok şeye eriştiğinizi görebilirsiniz. Sadece yaşamımızdaki somut şeyleri yeniden düşünmek ve iyileştirmek için pratik, uygulamalı olmalı ve tipik bir Başak/Oğlak tavrına ulaşmanız gerekmektedir.

İşlerin ne kadar iyi ya da ne kadar kötü olabileceği konusunda kendinizi manipüle etmeyin; şu an ki halinize şükredin ve daha iyi ne yapabilirim bunu kendinize sorun.

Bazen de hiçbir yola sapmadan köşeye sıkışmalar vardır.

Sistemle uyuşamayanlar,

Gerçek hayattaki egolarını yenemeyenler,

Sürekli canı sıkılanlar,

Sürekli yalan söylemek zorunda kalanlar,

Yetenekleri sınırlı olanlar,

Bu hayatı kendine yakıştıramadığı için o hayatı da kaybedenler,

Yaşlılığın sürprizlerini yaşayanlar,

Kendine acıyanlar,

Kavuşulmayan aşklar, hayatın sonsuz olduğunu sananlar,

Fırsatları değerlendiremeyenler ve genel olarak hayatlarını yeterince yoluna koyamayanların yaşadıkları köşeye sıkışmalardır.

Köşeye sıkıştıktan sonra yorgunluk nedeniyle boş vermek ile sonlanan durumlar içine girmemek ise en büyük başarıdır.

Burçlarınıza göre etkisini yazıyorum 😊

Takipte kalın!