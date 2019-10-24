Akrep Yeniayı: Her şey; öylesine sessiz, öylesine hızlı ve gerektiği gibi ki…

Fırtına öncesi bir sessizlik hâkim sanki…

Ya da uzaklarda bir fırtına esiyor ve siz ne zaman o fırtınanın içine karışacaksınız bir bilinmez içindeymişsiniz gibi…

İçinizdeki o tarifsiz boşluğun yerine ne koysanız dolmayacak gibi…

Bir yandan diyorum ki, Amannn içim içime sığmıyor zaten her gün bir derdin peşinde eziliyorum…

Güneş Akrep burcunda!

Gezegenlerin bu pervasız hareketleri yok mu…

Bu akrep yeniayı görünüşe göre ne olursa olsun, hepimizi uyandırmaya ve dünyayı yeni bir bakış açısıyla görmeye davet ediyor.

Hayatımızda şok edici veya beklenmedik bir olay yaşandığında olaya hemen başka bir dünyadan bakmayı deneriz. Yoksa, bizler kendimizi durduğumuz yerde hiçbir zaman zorlamayız.

Bizi yeni bir mercekten bakmaya zorlayan hayattır.

Bu akrep yeniayı sanki bir zamanlar göremediğiniz şeyleri görmenize yardımcı olacak gibi duruyor.

Zaman zaman olaylar bizi şok etmiş ve dünyamızı sarsmış gibi olsa da, bazen geriye bakabilir ve o zaman bize anlam ifade etmeyen ipuçlarını görebiliriz. Bu ipuçları ve bu farkındalık, nasıl geliştireceğimizi öğreniyor olmamızdır.

Bu Yeni Ay, hayatımıza ne getirirse getirsin, büyük resme bakmayı ve aynı şeyleri daha büyük bir perspektiften görmeyi denememizi söyler. Bunu çok az insan yapacaktır. Bunu yapabilmek kolay değildir, ancak kendimizi durumdan ayırıp yukarıdan baktığımızda, ortaya çıkmakta olan şeyde yeni bir güzellik görmemizi sağlar. Büyümemiz için bazı olayların olması gerekmektedir. Yoksa nasıl büyüyebiliriz ki…

Ne demiş Ethem Aydın:

“Hayat derim inlerim, aşk derim inlerim. Dost derdi dinlerim en sonunda dertli olur, inim inim inlerim.

İniltiler derinden derine köpürdükçe mermerlerin kalbi açılır. Bende öyle hayıflanıyorum, neyim ne oluyorum her gün ben…

Ayın on dördü,

Dün imtihan oldum, evvelkisi gün sevdiğim kızdan mektup aldım.

İkisi de kıymetini mazide bıraktı.

Yine bomboşum bugün,

Yarında öyle olacağım ne çıkar inledikçe için açılsın ruhun şen olsun Ethem.

Ne inlersin ne derdini ararsın. Sabahın volesinde gafil çocuk uyu, gece gündüz sen uyusan kalbin ferah gözün biraz kör olur. Bugün bir vazife yaptım fakat belki biraz gençliğin zihniyetine uymaz, her ne olursa olsun ben memnunum çünkü insan gibi düşündüm ve yangını dikkatlice söndürdüm…”

E. Aydın, 14 Eylül 1945

Dememiz o ki; Beş gün sonra gerçekleşecek olan yeniay etkileri içine girmiş bulunmaktayız. Eski kalan konular, itiraflar hatta içinizde kalan neler varsa konuşulmaya aday. Gafil avlanmayın, Mars-Satürn arasında meydan okuma açısı biraz olsun yavaşlamanız gerektiğini ve neye ihtiyacınız varsa onunla olmayı seçmenizi tavsiye ediyor.

Akrep dönüşüm zamanı demektir! Sizi geride tutan eski katmanları dökmenin yeni başlangıçlarının zamanı geldiğini kulağınıza fısıldar.

Akrep yeni ayı, içindeki karanlığı kucaklamayı öğrenebileceğimiz, böylece ışığımızla dengeye getirebileceğimiz bir dönem.

Akrep samimiyet, cinsiyet, kırılganlık ve zihinsel ilişkilerden ve komplekslerden kaynaklanan sorunlarımızı dönüştürmek için mükemmel bir dönem.

Akrep yeni ayı, aynı zamanda yatırımlarımızı paraya çevirebileceğimiz ve kurtuluş için kaçtığımız şeylerin derinliklerine kazabileceğimiz zamandır. Yaklaşan Akrep'teki Yeni Ay'ın yenilenen, temizleyici ve hatta güçlendirici bir potansiyeli var. Ancak bu potansiyelden en iyi şekilde yararlanmak için, ellerimizi kirletmeyi kabul etmek zorundayız.

İçimizde ve yaşamımızda bir yerlerde leke var bırakmamayı veya bırakmayı reddettiğimiz şeyin enkazıyla tıkanmış bir sulak alan. Eski durumda, daha işlevsel ve daha uygun bir şeye yer açma fırsatını veriyoruz.

Ruhun kayıp parçalarını geri almak ve kendimizi tamamlamak mümkün müdür.

Hayatımıza çok almak istediğiniz o kişiyle enerjiniz ve ruhunuz uyumlu değilse ve Onu kör karanlıklarından çekip alamıyorsanız bu bir dönüşüm değil midir? Rahatsız edici bir gerçeği kabul etmek ya da modası geçmiş bir şeyin kaybını kabul etmek dünyamızı çökertmez. Aksine, daha derine inmek, duygusal yüklerden kurtulmak ve perdeyi kapatmak bizi güçlü yapar. Kapatın perdeleri gitsin…

Yeni perde açacağız…

Mutlu günler dilerim…