9 Şubat Aslan Dolunayı: Asil Olun ve Kendinizle Yüzleşin

Hayatınızda şuan her şeyin size karşı olduğunu düşünüyor ve faturayı kendinize kesmenin zorluğunu yaşıyor olabilirsiniz. Hayat içinde şunu artık çok net gördüm.

İnsan ne yaparsa kendine yapıyormuş…

Haksızlık yapıyorsa ilk önce kendine haksızlık yapıyormuş…

Karşısındaki insanı sevgisiz bırakıyorsa kendi sevgisiz kalıyormuş…

Yani yine tekrar ediyorum. Herkes ne yapıyorsa kendine yapıyormuş…

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Şuan hayatınızda olanlardan kopamıyor olabilirsiniz ama daha kötüsü devamda etmiyorsunuzdur. Bunun daha acı verici bir şey olduğunu çevrenizdekiler hiçbir zaman anlayamazlar. Siz devam etmediğinizi bilirsiniz ama onlar devam ettiğinizi zannederler… Çünkü tek başınıza yüzleşmek yeterli değildir.

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Sizlerde bugünlerde geliştirdiğiniz düşünceler ve tecrübelerinizle geleceğinizi hazırlamaya başlayın.

Gökyüzünün ışıklarını güçlü vurduğu zamanları güzel değerlendirin. Hayatınızdaki gücü bu zamanlarda keşfedebilirsiniz.09 Şubatta gerçekleşecek olan Aslan dolunayı tamamıyla bunu anlatıyor. Yaptığınız işleri güç savaşlarına ve büyük kaoslara dönüştürmekten vazgeçin.

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Kendimce kararlar aldım diyin kendinize,

Ne kadar yaşayacağınızı bilmediğiniz bu dünyada; bugünü yaşayın,

Geleceğe güvenin,

Geçmişten hiçbir pişmanlık duymayın.

Birde üzerine tüm hayatınızın sizin iyiliğiniz için el ele verdiğine tüm gücünüzle inanın.

Bunları gerçekten yapmayı başarabilir misiniz?

Ya da ben yapıyor muyum?

İnanın ki Astroloji olmasaydı ve ben gökyüzünün inceliklerini anlamasaydım kaskatı biri olarak göçüp gidecektim bu dünyadan…

Korkunç bir senaryo içinde kaybolacaktım.

Gönül rahatlığı ile astroloji bana bunları yaptırıyor.

Size de yaptırması için savaş veriyorummm…

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Biliyorum şu sıralar canınız yanıyor ve sevgisizlik içinde kavruluyorsunuz. Seçmediğiniz bir hikâyede en üst düzey rol yeteneklerinizle devam etmeye çalışıyorsunuz. Annenize, babanıza, patronunuza, iş arkadaşınıza, marketçiye, köşedeki bakkala ya da ne bileyim kim varsa…

Ve en önemlisi bu rolü yapmaktan bıktınız…

Siz neden bu esaretin içinde kayboldunuz…

Geçenlerde bir arkadaşımla konuşurken sohbet esnasında geçen bir konu üzerine kitabımda bundan da bahsediyorum dedim.

Kısaca insanlarda nasıl hisler bıraktırdığınız önemlidir. Şimdi ben bu olayın üzerine acaba hiç kimsede bu şekilde bir his yarattı mı diye düşünüyorum? Eleştiriler insanları geliştirir. Satürn burcunuza geldiğinde hayat sizi her yönüyle eleştirir. Satürn şuan oğlak burcunda bu demek oluyor ki doğum haritanızda Satürn geçtiği yer, yaşam tarafından eleştirilere sizleri maruz bırakır.

Dememiz o ki; 9 Şubat 2020 de gerçekleşecek olan aslan dolunayı ile bazı ağır sonuçları olacağını düşündüğümüz konularda sınırları zorlamaya ve bir şeyler yapmaya istekli tarafımızın tetikleneceğinin mesajını veriyor.

Başka bir deyişle boşluk yaşadığımız olaylarla, gelgitlerimizi ve içimizdeki okyanusları etkileyen konuları öfkeyle ortaya sunmak isteyeceğiz. Öfkemizi harekete geçirmek yerine kendimizi motive eden şeyleri bulup onları harekete geçirmeyi denemeliyiz. Yani siz iyi ve merhametli biri olabilirsiniz ya da karşınızdaki insan böyle biri olabilir ama sizi kötü, öfkeli ve acımasız yapan biri sizi asla mutlu etmeyecektir.

Bazı insanlar sadece sizi “kötü” biri yapmak için değil, içimizde normlara meydan okumak isteyen, sınırları zorlamak isteyen, ne kadar ileri gidebileceğimizi görmek isteyen biride yapabilir.

Bu dolunay yıkılabilir, kendini sabote eden, heyecan arayan, orta yaş krizi gibidir. Biz ayağa kalkıp yüzleşmedikçe bizi içeride tüketebilecek şeyleri önümüzde getirir.

Mücadele etmek demek öfkenin ötesine ve gerçek güce geçmektir. İstenmeyen, savunulamaz ve aşağılayıcı bir durumu başarılı bir şekilde ortadan hemen kaldırmalısınız.

Bu dolunayı böyle güçlü yapan şeylerden biri Venüs ve Chiron'un koç burcunda kavuşuyor olmasıdır. Bu etkileşim sizi yaralanmış veya bir şekilde aciz bırakmış hissettiren geçmiş konularınızdan kalan yara izlerini kapatan bir bant verecektir. Patronunuz haklarınızı yemiş olabilir, herkes çok güzel maaşlar alırken siz yerinizde sayıyor gibi gelebilirsiniz. Kendinize biraz dönün ve sevgisiz olduğunuz yerlerdeki acıyan yerlerinizi şifalandırın. Venüs, yaşamımıza zevk ve memnuniyet getirmeyi amaçlarken buna sizinde izin vermeniz gerekmektedir. Yani birinden hoşlanmıyor olabilirsiniz ama şans verebilirsiniz. Ya da bir iş size çok kazandırmayabilir gibi görünebilir ama bir yara bandı olabilir. Kalıpları ve egonuzu kırın.

Baktınız işler karışık size iyi gelen bir dostunuzla bir araya gelin. Baktınız dost filan yok yazıyı birkaç kere daha okuyun… :)

Karşınızdaki insanı çıldırtacak kadar sabırlı olan duruşunuz aslında sizin içinizde ömrünüz boyunca kapanmayacak bir boşluk haline gelmesine izin vermeyin. Yine de, kiminle olduğunuz, neleri tercih ettiğiniz, kendinizden kaçmanın bedelini her zaman ödetir…

Mutlu günler dilerim…