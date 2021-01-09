30 Ocak Yılın İlk Merkür Gerilemesi Kova Burcunda! Planlı Olun

Aslında astroloji ile ilgilenmeseniz bundan da haberiniz olmayacak ama süreç içinde yaşarken başınıza gelen bir aksilik ya da bir problem size hayatın neden böyle aktığını sorgulatacak. Astroloji bulmacasına bir kere giriyorsanız çok zevkli bir şekilde bol düşünerek olayları çözebiliyorsunuz.

2021'de Merkür gerileme tarihleri nedir?

Merkür gerileme dönemleri genellikle iki işareti kapsar. Bu tarihleri ​​takviminize işaretleyin!

30 Ocak-20 Şubat (Kova)

19 Haziran- 12 Temmuz (İkizler)

16 Ekim- 3 Kasım (Terazi) olarak geçiş yapacaktır.

Tüm yıl yaşanacak olan gerilemelerin hepsinin hava elementinde olduğunun farkındasınız değil mi?

Merkür gerilemesi hayatınızı alt üst eden bir astroloji olayı değildir!

Bir gezegenin 'retrograd' olduğundan bahsettiğimizde aslında bir optik illüzyondan bahsediyoruz. Gerçekte, daha hızlı bir gezegenin daha yavaş hareket eden bir gezegenden geçmeye başladığı zamandır. Dünya üzerindeki bakış açımızdan, Merkür yavaşlıyor ve yörüngesinde geriye doğru hareket ediyor gibi görünüyor. Güneş’in bakış açısına göre böyle değildir ama dünya bakış açısına göre böyledir. Yani dünya üzerinde yaşadığımız bu süreçteki olaylar gerçeklik arz etmeyebilir.

Astrolojide, Merkür iletişim, bilgileri işleme şeklimiz, iş programınızı planlama veya rutininiz gibi şeyleri yönetir. Merkür geriye doğru hareket ettiğinde kafa karışıklığı ve aksilikler meydana gelebilir, ancak öncesinde bu gökyüzü olayını anlarsanız günlük hayatınızda daha az stresle ilerleyebilir ve akış içinde daha doğru bir farkındalık ile ilerleyebilirsiniz.

Merkür gezegeni İkizler ve Başak burcu belirtileri ve kuralları taşır. Doğum haritanızda Merkür burcunuz ve bulunduğu ev sizin hayat görüşünüzü ve olayları nasıl anladığınızı açıklar. Yaşadığımız bu dünyada iletişim kurmak her şeydir. Doğru bir şekilde doğru bir zamanda bir şeyi istemek ya da doğru sözü söyleyebilmek belki de doğru projeyi sunmak hayatımızı değiştirebilir. Bunların hepsi Merkür’den anlaşılır.

Merkür Kova gerilemesi beni nasıl etkiler?

Merkür gezegeni 30 Ocak ile 19 Şubat arasında kova burcunda gerileyecek. Bu süreç sizlere 13-25 Ocak arasında ne yaşadıysanız bunların aslında tamamen bitmediğini ve önünüze yine geleceğini gösteriyor. Diyelim mi 10-25 Ocak arasında sevgilinizden ayrıldınız ya da işinizi bıraktınız. Bu konu tekrar 30 ocaktan sonra gündeme gelmeye hatta 11 Şubat kova yeniayı ile yeniden başlamaya aday olabilir. Astroloji bulmacasını bu şekilde çözmeye ve notları almaya özen gösterin.

Merkür gerilemesi günlük yaşamınızda yanlış iletişimlere, geç kalmaya ve kafa karışıklığına neden olabilir. Geçmişteki kişiler veya sorunlar, bunları çözmeniz için geri dönebilir. Çünkü bu dönem genelde herkesin kafası karışık ve doğruyu arayan bir yönde olabilir. Bu yüzden mümkün oldukça bu süreç önemli olacaktır. Özellikle 13 ve 25 Ocak arasında yaşadığınız olaylar yaklaşık mart sonuna kadar konuşulacak ve çözüm arayışı içinde olacaksınız. Doğum haritanızda Merkür gezegeni hangi evinizden geçiyorsa o zaman daha fazla hangi konuların hayatınızı meşgul edeceğini anlayabilirsiniz. Örneğin; Yükseleniniz kova ya da aslan burcu ise ilişkiler konuları oldukça önemli olacaktır.

Pandemiden dolayı kariyerinizde engel gördüğünüz şeyleri yeniden düşünme zamanı!

Merkür Kova burcunda doğası gereği olmayı sever çünkü bize konuları açık fikirli ve derinlemesine düşünen bir perspektiften görme şansı verir. Bu geçişten en iyi şekilde fayda sağlamanın tek yolu kendiniz üzerinde eksiklerinizi düşünmeniz olacaktır. Başka bir deyişle, dün sevgilinizle ya da eşinizle yaptığınız bir kavgayı düşünme zamanı değil aksine sürecin neden böyle oluştuğunu ve bir daha olmaması için kendinizdeki eksikliği fark edip özgürleşme zamanı diyebiliriz. Bunun yerine, ilişkiniz, temel değerleriniz veya yaşam hedefleriniz gibi alanlardaki daha büyük temaları veya sorunları düşünün. Şimdi geriye dönüp bu yıl hayatınızı nasıl yaşamak istediğinize dair bir plan yapma zamanı olduğunu hatırlatmak isterim.

Merkür gerilemesi sırasında nelere dikkat etmeliyiz?

Bir söz söylemeden önce ya da bir mail göndermeden önce bir ara verin veya bir sözleşme imzalamadan önce iki kez kontrol edin. Ayrıca bir iş için karar vermekten daha çok eksiklikleri tamamlamak olarak olayları değerlendirin. İş görüşmeleri gibi önemli toplantıları yeniden planlayabiliyorsanız, bunu yapmak iyi bir fikirdir ancak değilse, erken geldiğinizden emin olun veya son dakika yeniden planlama yapmak için size mail atılmış mı mesaj gelmiş mi diye spam kutusuna bakın. Mutlaka birileri yerine düşünerek değil sorarak hareket edin. Araç arızaları, telefon arızaları ya da aslında uzun süredir arıza veren ama sizin farkında olmadığınız şeylere zaman ayırıp bu eksiklikleri giderin.

Merkür gerilemesi ile ilgili iyi bir şey var mı?

Merkür gerilemesini önceden bilmeniz önemlidir. Son dakika öğrenmek size bir anlam kazandırmaz. Geçmişi yeniden gözden geçirmek için iyi bir zamandır, bu nedenle eski arkadaşlarınızı görerek veya sevdiğiniz yerleri yeniden ziyaret ederek biraz nostaljinin tadını çıkarın. Hatta bir zamanlar kaybettiğiniz bir şeyi bulabilir veya eski bir projeyi gözden geçirmek ve mükemmelleştirmek için biraz zaman ayırabilirsiniz. Yavaşlama zamanı olarak bu durumu kullanmayı seçmelisiniz.

Özetle gökyüzü ve yeryüzü arasında ahenkle dans edebilirsiniz. Gökyüzü çok güzel bir yer 😊

Şimdi Merkür gerilemesi düşünsün. Burçlarınıza etkisi için takip etmeye devam edin.

INSTAGRAM