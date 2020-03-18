21 Mart'ta Başlıyor…Satürn 2023 Yılına Kadar KOVA Burcunda!

21 Mart günü Kova burcuna geçiş yapıyor. Gezegenlerin en etkili olanlarından biri olan Satürn, bizlere kişisel ve küresel bir cephede yeni yönlü vardiyalara hazır olmamız gerektiğini söyler. Satürn'ün sadece 2.5-3 yılda bir burç değiştirdiği göz önüne alındığında, bu durumun göz alıcı ve heyecan verici olayları hayatımıza dahil ettiğini söyleyebilir.

21 Mart-1Temmuz döneminden itibaren Satürn bize hayatımızın yeniden yapılanması üzerinde yeni imkanlar sunacak. İşte bu durum şimdiye kadar bildiklerimizin dışında olacak. Satürn gezegeni 2 Temmuz da yine yeniden oğlak burcuna geçiş yapacak ve 17 Aralık 2020'de bir daha geri dönmeksizin Kova'ya tekrar geçecektir. Bu dönemden sonra 2023'e kadar burada kalacaktır.

Satürn Oğlak zor şartlardı ama Satürn Kova süreci bize yardım edecek

Kova etkisinin bir sonucu olarak, kişisel temalarımızda olduğu kadar toplumda da yeni temaların öne çıkmasını bekleyebiliriz. Yeni icatlar, düşünme biçimleri, astronomi, astroloji ve grup dinamikleri içinde çalışmak, ortaya çıkan “Kova” tipi temalardan sadece birkaçı olacaktır. Şahsen uzay yolculuğuna daha fazla keşif yapacağımız ve diğer “uzay / galaksi” temalarının hâkim olacağımıza inancım tamdır. Farklı ve olağandışı her şey sahneye çıkacak ve muhtemelen yeni dikkat çekecek.

Aramızdan bazıları Satürn döngüsü yaşayacak. Peki bu döngü nedir?

Satürn gezegeni sizin deniz fenerinizdir. Eğer onu yolunuzu bulmak için kullanırsanız tüm karanlıklarınızı aydınlığa çıkartabilirsiniz. Yaşam içinde nerede olduğunuzu siz anlatırken bir yandan varış noktanıza gitmeniz için sizlere yeterli cesaretinizi verir. Tabii ki insanoğlu kendini geliştirme evresinde asla kendini zorlamaz. Hayatın onu zorlamasını bekler ama beklediğinin ise asla farkında değildir. Satürn zorlukların ve kişisel anlamda sizi geliştirecek konuların ipucudur. Eninde ya da sonunda kavramı Satürn gezegeni için söylenmiş olabilir. İşte bu duruma biz Satürn döngüsü diyoruz. Askerlik gibi bir süreçtir. Her canlı bu döngüyü tadar. 26 Yaşlarında başlar 30’lu yaşlarda tamamen bitmiş olabilir. Bizlere sabretmeyi, kararlı ve dayanıklı olmayı öğretir. Kişiler haritalarında Satürn'ün bulunduğu alan zayıflıklarımızı daha fazla sergilediğimiz alan olabilir. Tabi bu durum kişinin yetiştiği aile, bulunduğu coğrafya, yaşadığı koşulları da oldukça bağlar. Genelde yüzleşmek zorunda kaldığımız alanlar hep Satürn döngüsü zamanlarında olanlardır. Herkes bu süreye 3 yıl der ama ben 4 yıl derim. Çünkü kişinin olayı idrak etmesi zaten aşağıya yukarı 2 yıl sürüyor. Aldığı hasarı toparlaması ise bir iki yıl daha sürebiliyor. Genelde bu kişinin olayları algılama ve yüksek farkındalığı ile de ilgilidir. Astroloji ile ilgili olan bir kişidir.2 yılda bu olayları hızlıca çözüme götürebilir. Bu 4 yıllık yolculuk sonuçlandığında bir olgunluk ve bilgelik çöker üstünüze. Askere gitmeyene kız vermezler ya, işte öyle. Satürn de askerlik yapmayana bir şey vermez.

Satürn döngüsüne aksilik der ve şikâyet ederseniz çok uğraşırsınız. Âmâ en başında teşhisi koyup tedaviye başlarsanız çok rahat edersiniz. Eksiklerinizi eksiklerimizi saptar ve bizleri uyarır. Her sınavdan bizler birer ders alarak çıkarız. Tıpkı okul yıllarımızdaki gibi...

Satürn doğum haritalarınızda bulunduğu yere ve burca göre hayatınızda sınavlar getirecektir. Bazıları için sorumlulukları yerine getirmek daha kolay, kimileri için ise daha karmaşık olacaktır.

Ömrü boyunca bir insan ortalama 2 Satürn döngüsünü tam anlamıyla yaşayabiliyor. Bir döngü 27 yaşlarında başlayıp 31’li yaşlarda tamamlayabiliyor.

İkinci Satürn döngüsü 57-60 yaş aralığında oluyor. Bu dönemler artık mükafat olarakta nitelendirilebilir. Tabi zamanında dersler alındıysa…Bunlar hayatların köklü değişiklikler zamanlarıdır.

1960-1963 ve 1990-1993 yıllarındakiler Satürn döngüsü deneyimleyecekler!

Satürn gezegeni en son bu tarihlerde kova burcundaydı.

Bu dönemin önemli olayları arasında şunlar yer aldı:

Hubble Telescope lansmanı,

Ilk IBM ThinkPad piyasaya sürüldü,

Bill Clinton ABD'de Başkan seçildi ve Demokrat parti tekrar göreve başladı,

Rodney King isyanları, Soğuk Savaş Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle ​​Kamboçya İç Savaşı sona erdi ve Tayvan'ın ilk serbest seçimleri yapıldı.

15 Ocak 1991 Birleşmiş Milletler ‘in Irak'a Kuveyt'ten çekilmesi için tanıdığı süre doldu.

16 Ocak 1991 Amerika Birleşik Devletleri Irak'a hava akınları ve füze saldırısı başlattı. Amerikan yetkilileri "Çöl Fırtınası" diye adlandırdıkları bu operasyonu Kuveyt'i kurtarmak için yaptıklarını söyledi.

17 Ocak 1912. Körfez Savaşı, müttefik uçaklarının Irak ve Kuveyt'teki hedefleri vurmalarıyla başladı. Irak, misilleme olarak İsrail'e 8 adet Scud füzesi yolladı.

18 Ocak 1991 Irak, İsrail'in Tel Aviv ve Hayfa şehirlerine Scud füzesi attı.

18 Ocak 1991 Hükümet, TBMM'den gerektiğinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt dışında görevlendirilmesi ve yabancı askerlerin Türkiye'de bulundurulması konusunda yetki aldı.

Buraya uzun uzadıya yazmak yerine sizlerde 1990 ve 1993 yılları arasını okumayı ihmal etmeyin.

Kişisel bir bakış açısından, 1990-1993 yılı arasında doğanlar, Kova burcu olanlar, yükseleni kova olanlar birinci dereceden etkileneceklerdir.

Bununla birlikte, tüm sabit burçlar (Boğa, Aslan, Akrep ve Kova) derin değişiklikler yapmaya yönlendirilecektir. Bu kişilerin hayatında, yeni aydınlanmalar ve sorumluluklar getiren önemli bir zaman olan Satürn Dönümlerini yaşayacaklardır. Hepimizin hayrına ve güzel gelişmeler olması temennisiyle…

Burçlarınıza göre ayrıca bahsedeceğim.Takipte kalmaya devam edin.