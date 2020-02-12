17 Şubat Sonrası Mars Oğlak Yolculuğu Hakkında Bilmeniz Gereken Kurallar!

Çünkü 31 Mart’a kadar sürecek bu Mars Oğlak yolculuğu sonrasındaki istasyonu ise Mars Kova'dır. Ama onu bu durakta bekleyen kişi aslında daha önce orada olması gereken kişiydi. Yani Mars Kova istasyonunda yolculuğa başladığımızda içeride Satürn gezegeni de olacak. Ve bu yolculuk içinde giderken Satürn-Mars gezegenleri bir vagonda yaşamaya çalışacaklar. Ama Mars "Ben her şeyi bilirim ve hallederim" derken Satürn gezegenini görünce şaşkınlıkla onun kurallarına göre gitmeyi seçmek zorunda kalacak. Bakın durumun altını çizerek söylüyorum. Bir Kova’nın 'zorunda kalması' büyük bir öfke patlaması halinde olabilir. Satürn ondan daha önce olacağı için Satürn kuralları geçecektir.

Yani bu bilgiyi hayatınıza nasıl uyarlayabilirsiniz?

Şöyle düşünün, çok heyecanlı bir geziye çıkıyorsunuz. Özgürsünüz ve her şeyin sizin istediğiniz özgürlükte gideceğinizden, bilginizden ve yeteneklerinizden şüpheniz yok. Ama bindiğiniz otobüste sizden çok yaşlı ve sizi kısıtlayan üst komşunuz var. Hatta üst komşunuz sizin yüksek müzikle onu rahatsız ettiğinizden sürekli şikayetçiydi. Bunlar yetmezmiş gibi heveslendiğiniz bir gezide kendiyle yan yana koltuklara düştünüz gibi…

Bu kötü bir şey mi?

Hayır değil, Kötü bir şey değil. Bu konu size ne yönde hizmet ediyor buna bakmalısınız. Yani hayat planlarınız içinde ilerlerken karşınıza çıkabilecek bazı engel veya istenilmediğinizi düşündüğünüz durumlar ile nasıl başa çıkabileceksiniz? Bunu nisan başlarında konuşacağız. Şimdi bu döneme kadarki hazırlık sürecini konuşalım.

Büyük hırs dönemine hazır mısınız?

17 Şubat'ta başlayacak olan Oğlak burcundaki Mars yolculuğu, maddi dünyaya hakim olmaktan başka bir şey istemez. Duygular bu etki altında daha az önemlidir ve başarı dağına tırmanmanıza yardımcı olacak becerileri geliştirmek için disiplinli olacağınız özelliklerinizi tetikler.

Bu, hedefler belirlemek ve eylemler planlamak için harika bir zamandır. Oğlak burcundaki Mars vizyon sahibi olmak değil sadece reel başarılar ile ilgilenir. Yani bu dönemin hırsına kapılarak elde ettiğiniz şeylerin 31 Mart sonrası Mars Kova'ya geçtiğinde çok vizyonsuz başarılar olduğunu düşündürtebilir. Bir şeyler yapmak isterken o 'bir şeyler' kısmının içini doldurabilecek misiniz bu önemlidir. Sahip olduğunuz her hedef için, bunu gerçekleştirmek üzere bir 'sonraki eylem' içeren bir strateji geliştirin.

Oğlak burcundaki Mars, her şeyin düzenli olmasını sever. Mars oğlak aynı zamanda, düzeni koruduğu için düzeni sever. Yapılacaklar listenizdeki şeyleri yapabilmeniz için tüm ekipman ve yazılımlarınızın çalıştığınızdan emin olun.

Mars Oğlak burcundayken öfke yüzeyin altında kalır. Ama bu kimsenin kızmadığı anlamına gelmez. Öfke yüzeyin altında kaynamaya neden olabilir ve sorun çıkması durumunda çözümlenmesi gerekir. Mars Kova’ya geçtiğinde yüzeyin altında çürüttüğünüz şeyleri koparmak için yeterli deliliğe sahip olabilirsiniz. Bu yüzden doğru sabır ve gerekli olduğu müdahaleler içinde olmanız doğru olacaktır. Dişiniz ağrıyorsa çektirilecek noktaya gelmeden, tedavi aşamasında bir şeyler yapabilirsiniz.

Bu etki altında daha fazla dikkat var ve Mars'ın Yay'daki baş döndürücü iyimserliği yatırım ve diğer iş kararlarına daha gerçekçi bir yaklaşım sunuyor. Neden mars yay dedim. Çünkü bir önceki yolculuğu Mars Yay’dı.

Mars Oğlak burcunda olduğunda sorumluluklarımız daha önemli hale gelir. Belki de halledebileceğinden biraz daha fazlasını almayı bekleriz. Oğlak biraz zor işten korkmaz.

Mars Oğlak burcundayken empati arka koltuğa yerleşir. Hedeflere ulaşmak için kritik faktörlere rağmen oldukça şartları zorlar. Hırs ve ihtiras kurbanı olabilir.

Mars Oğlak sürecinde mart aylarının sonunda Plüton ve Satürn ile ciddi kavuşumlar gerçekleştirecek. İşte bu oldukça sıkıştırılmış bir dönem ve karar zamanı noktası olabilir. Zamanı geldiğinde bunun hakkında daha fazla yazacağım.

Mars Oğlak burcundayken rahatlamak için çok az zamanımız olacaktır. Başarı ve sorumluluğa bu kadar güçlü bir vurgu yapan mars çalışanları ve üretenleri sever. Tembeller ve üretmekten mutsuz insanlar için gerçekten zor bir dönemdir.

Herkes kazanmayı sever ve Oğlak burcundaki Mars'ın kazanması gerekir. Rekabeti fethetmenize yardımcı olacak yeni bir beceri seti ile kendinize meydan okumak için bir yol bulun. Kendi yarışınızı kendinizle yaparsanız daha mutlu olursunuz. Kimseyle yarışınız olmasın. Hırslarınız sizi köle yapmamalıdır. Özgür bir düşüncenin altında gerçek bir başarı için vereceğiniz mücadeleler içinde olun. Güçlü olmak önemli bir meziyet değildir. Asıl önemli olan sağduyulu bir insan olmaktır. Gelip geçici hırsların içinde kendi benliğiniz kaybedip sağduyunu harcama…

Güzel bir mars oğlak yolculuğu dilerim…