17 Eylül Başak Burcunda Yeni Ay: İhtiyacın Olan Tüm Desteğe Artık Sahipsin

Astrolojik terimlerle ifade edersek yeni ay, ayın birçok evresinden biridir. Özellikle, ay ve güneşin hizalandığı evredir. Güneş, ayın arkasında parlayarak bizi onun görüşünden alıkoyar. Yeni ay, yeni bir ay döngüsünün başlangıcını işaret eder ve genellikle beraberinde bir dizi yeni başlangıç ​​getirir. Bu, yeni ayların kendini yansıtma, rota düzeltme ve hedef belirleme için özellikle ideal bir zaman olduğunu gösterir.

Yeterince ilginç bir şekilde, çoğu insan bilinçsizce bu enerjiye uyum sağlıyor, yeni alışkanlıklar yaratma, yeni projeler başlatma ve yeni ayla aynı zamanda yaşam değişikliklerini başlatma eğiliminde oluyorlar. Daha da güzeli, yeni ayın taze enerjisini bilinçli olarak kucaklamanın, bu geçişleri daha da ileriye taşımanıza izin vermesidir. Yani bilmek sizi büyütür. Evrende hiçbir şeyin tesadüf olmadığını görmek başka bir boyuttur.

Duygularınızdan kurtulmaya hazır mısınız?

Tam da ihtiyacınız olan desteğe sahip olduğunuzu duymaktan göreceğiniz bir yeni ay gerçekleşiyor. 17 Eylül saat: 14:05’te gerçekleşecek olan yeni ay yılın en iyi dönemlerinden biri. Bir şey başlatmak için daha iyi bir zaman olamaz. Bu yeni ay, geleceğinizin temelini oluşturmak için planlar yaparken geçmişinizle bağlantı kurmanız ve eksikleri tamamlamanız için size ilham verecek.

Son zamanlarda astrolojik hava oldukça çalkantılıydı.

Mars, 9 Eylül'de geriye doğru gitti, bizi 14 Kasım'a kadar yavaşlatacak ve aynı zamanda Satürn ile sert bir yüzleşmeye başlattı. Kimin size yar olacağını ya da yar olmayacağını göreceğiniz bir süreç başlıyor. Bu tür bir duygular en sakin kişiyi bile ortaya fırlatabilir!

Bir çekişme içindeki Mars ve Satürn, egoların çatışmasına dönüşmesidir.

Yeni projelere, işlere veya alışkanlıklara başlamak, genellikle yeni bir ay sırasında harika bir harekettir, ancak bu sefer, Mars ve Satürn arasındaki açı sizleri yavaşlatıyor ya da nasıl başa çıkacağım duygusunu verebilir. Kendinize yeni bir düzen kurmak zorundasınız ve bunun bedelini göğüslemeniz gerekmektedir.

Bununla birlikte, bu zamanı unutulmuş projeleri, koşulları veya bağlantıları tekrar ziyaret etmek ve onlara bir şans daha vermek için kullanırsanız kesinlikle gelişebilirsiniz. Mars geri hareketi, ilerlemek için daha stratejik bir plan oluşturmak ve geçmişi yeniden ziyaret etmekle ilgilidir. Bu sefer kartlarınızı doğru oynayın. Şu an ki öfkeniz korkularınızın esiri olduğunuz içindir. Sigarayı bırakın, sağlıklı yaşam belirleyin. Kimseye bağlı kalmayın. Yeniden insanlara güvenmek zorundasınız. Bundan korkmayın.

Şimdi, bu yeni ayın kimi ve nasıl etkilediğine bakalım.

Toprak elementi olanlar;

Yükselen Başak, Oğlak veya Boğa iseniz; bu yeni ay size aradığınız rahatlığı ve aşinalığı getirecektir. Bir önceki dolunayın yol açtığı yaraların iyileşmesi veya bitiremediğiniz ya da başlatamadığınız şeyleri yeniden hayata geçirmenize yardımcı olacak. Geçmişten aldığınız derslere odaklandıkça kendinize harika planlar yapacaksınız.

Ateş Elementi olanlar;

Yükselen Koç, Aslan ve Yay iseniz; bu yeni sizi biraz huzursuz edebilir. Özellikle sağlığınız ve üzerinize yüklenen aşırı sorumluluklara bir düzen getirme çabası içinde olacaksınız. Bunun için her zamankinden daha fazla para harcamanız gerekebilir. Ama sağlığınız için bazı konularda kendinize destek olacak yardımcılar almalısınız. Bu rahatsızlığın sizi amacınızla daha derin bir bağlantıya yönlendirmesine izin verin. Rahatsızlık, yalnızca değişim için bir fırsat olduğunun bir işaretidir.

Su elementi olanlar;

Yükselen Yengeç, Akrep ve Balık; bu yeni ayın tadını çıkarmalısınız, ancak yalnızca duygularınızın ötesine geçmeye ve pratik olmaya hazırsanız. Arada sırada şüpheleriniz olacak ama bitmesi gereken ve sizi artık tüketen her şeyi son bulacağı bir dönem başlıyor. Bir şey bitiyorsa üzülmeyin. Tükenmişsinizdir ve bitmiştir. Kimse için kendinizi tüketmeyin.

Hava elementi olanlar;

Yükselen İkizler, Terazi ve Kova, bu yeni ay sizin için biraz fazla gerçekleri görmeniz konusunda işleri yüzeye getirebilir. Gerilim yükselirse, bazı durumları netleştirmenin asla size zarar veremeyeceğini unutmayın. Belki bir şey istediğinizi ya da sandığınız gibi değildi ya da değerli bir eşyanızı çok güvenip de koyduğunuz yerde bulamadınız. Bu ayıp değil. Eski hatalardan ders alın ve yolunuza bakın.

Bu Başak dolunayında ortak olarak hatırlamamız gereken en önemli şey çok eleştirel olmaktan kaçınmamız gerektiğidir. Fark etmenin, değerlendirmenin ve değiştirmenin zamanıdır, ancak Başak enerjisini en üst düzeye çıkarmanın püf noktası, ilerlerken kendimize ve başkalarına karşı nazik olmakta yatar. Şimdi oraya çıkın, hayallerinizle, özlemlerinizle ve umutlarınızla yeniden bağlantı kurun ve kendi sihrinizi yaratmaya başlayın. Yeni ayınız kutlu olsun!

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