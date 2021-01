13 Ocak Oğlak Burcunda Yeni Ay: İyi Günlerin Cesur Kararlara İhtiyacı Vardır

13 Ocak Çarşamba günü Oğlak burcunun 23. Derecesinde Plüton’un yakın teması ile kibir, ün, gösteriş, şekilcilik temalarına sahip Peacock sabit yıldızı üzerinde bir yeni ay gerçekleşiyor. Gösterişe merak salan ve yaptığı işin altını sağlam temellere dayandırmayan kişileri, dürüst bir şekilde düzenli bir emeği olanlar kişilerden ayıracak.



Oğlak disiplininin hayatımıza tezahür ettiği sorumluluk alanlarımızda Plüton etkisiyle birlikte derin dönüşümlerin temellerini atmaya hazırlanacağımız günlerin başlangıcını yapıyoruz. Plüton yer altının sahibidir, en derinlerde kalanı ortaya çıkarmak ve herkesi derinden sarsmak onun asli görevleri arasında yer alır. Onun derinlik ustalığı üzerinizdeki baskıyı kırarak gerçek sorumluluklarınızın farkına varmanızı sağlayacak. Zihin kütüphanenizde kalmış, sakladığınız, kimse görmesin diye dolaba kilitlediğiniz her şeyi ortaya çıkarmak için gerekeni yapacaktır.

Hayatınızda yer alan konuların değerinde yeni başlangıçlar yapmaya doğru gidiyorsunuz. İş değişikliği, sorunlu aile hayatı, öğrencilik değerlendirmeleriniz, geleneksel bakış açılarınız Plüton ile yıkılmaya zorunlu tutuluyor. Yeni çağa uyarlanmak üzere her biri yeniden inşa edilecek. Oğlak burcu için geleneklerinden, kendisine ait doğrulardan ayrılmak çok zordur fakat bunu başarabilirse işte o zaman gerçekten disiplinli yapısını bütün alanlarına taşıyacaktır. Bunu kırmak için gerekli cesarete sahipsiniz aslında. Korkularınız ya da direnciniz yerine cesaretinize tutunmalısınız.



Hayat hikayenizde nasıl bir etkiyle karşılaşacağınızı öğrenmek için, doğum haritanızda Oğlak burcunun bulunduğu eve bakın ve bu evin konularını okuyun. Çünkü yeni ve köklü olanı başlatacak olan bu yeni ay, söz konusu ev üzerinde Oğlak burcunun düzeni, kuralları, sistemin parçası olarak hareket etmemiz gerektiği şeklindeki mesajlarını hatırlatmaya geliyor. Yeni ay 23. derece ile 3. dekanda yer almaktadır. Merkür dekanı yani Başak ve İkizler temaları yeni ay düzene koyulması gereken konular hakkında size ipuçları verecektir. (bu bilgiyi buraya ekledim, tek takıldığım nokta burası) Kısıtlandığınızı düşünebilirsiniz fakat kısıtlanmanın nedeninin sorumluluklarınızla baş başa kalmak, görevlerinizi yerine getirmekte saklı olduğunu anlamalısınız. Tam da burada nasıl bir başlangıç yapmanız gerektiğini çok iyi anlamanız bu süreçten karlı bir şekilde çıkmanızın önünü açacaktır. Cesaret en büyük destekçiniz olacak.



“Peki içinde bulunduğumuz bu durum toplumsal düzeyde nasıl bir etki bırakacak?'' diye soruyorsunuz. Oğlak siyaset, kamu ve devlet erkanının özel temsilcisi konumundadır. Yeni ay ile birlikte liderlerin ülke sorunlarına çözüm getirmek için yapılması zorunlu hale gelen reformların ilk adımını attığına şahitlik edebiliriz. Ülkemizin doğum haritasına göre yedinci evinde gerçekleşecek olan Oğlak yeni ayı, dünya sahnesindeki rolümüz ve uluslararası çalışmalar ile ilgili konuları ön plana getirebilir. Kurumların işleyişiyle ilgili yeni süreçler belirlenebilir. Pandemiden kaynaklı kısıtlamalar konusu da yeni açıklamaları da duymamız mümkün.



Gerek bireysel olarak gerekse toplumsal olarak ne yaşarsak yaşayalım, bilin ki olan her şey hayrımıza gelişiyor. Bunu aklınızın bir yerinde; nasıl karşılarsanız öyle karşılık bulacağınız detayını ise gözünüzün önünde tutun.



Burçlarınıza göre etkisini yükselen ve öz burcunuza göre okuyabilirsiniz.



Koç



Kariyer alanınızda yeni bir yapılanmaya doğru yol almaya hazırlanıyorsunuz. Var olan işinizle ilgili ya da yeni bir fırsatla ilgili süreçlerinizi çok iyi gözlemleyin. Bugünden sonra bazı şeylerin eskisi gibi olmadığını, olmayacağını fark edeceksiniz. Alacağınız kararlar, başlatacağınız yeni organizasyonlarla toplumda güneş misali fark edilip aydınlık ve ilham vereceğiniz günlerin kapısı aralanıyor.



Boğa



Yaşam felsefenizde değişime uğraması gereken düşüncelerinizi artık yıkmanız gerektiğini net bir şekilde görüyorsunuz. İlişkileriniz ve maddi kaynaklarınızla ilgili beklediğiniz haberler kulağınıza gelebilir. Yaşayacağınız tüm gelişmeler kendinizi yeniden keşfedeceğiniz ipuçlarını da beraberinde getirecektir. Kapınızı ve ufkunuzu açık tutun. Bu hali fazlasıyla seveceksiniz.



İkizler



Ekonomik koşullarınız ve kendi içinizde halletmeye çalıştığınız konularla ilgili alacağınız kararlar için gereken gücü kendinizde bulacaksınız. İsteseniz de istemeseniz de bir adım atmak ve bunun devamını getirmek süreci sizin adınıza iyileştirecektir. Bu sayede şansınızın dönmeye başladığını görebilirsiniz.



Yengeç



Uzun süren ve engellerle dolu koşunun sonuna geldiniz ve artık gururla bitiş çizgisindesiniz. Bu çizginin diğer tarafında dış görünüşünden ilişkilerinize kadar hayatınızı büyük ölçüde etkileyen her konuda ödüllerinizi almaya başlayacaksınız. Kalbinizin bir başka atacağı günler size göz kırpıyor.



Aslan



İçinde “yeni” mesajı bulunduran her şeye açık olacağınız bu dönemde, güzel olduğunuza inandığınız her şeyi başlatabilirsiniz. Yeni ayla birlikte sağlığınız ve günlük telaşınızla ilgili alıştığınız düzenin dışına çıkıyorsunuz. Bu sayede var olan problemleri de kavuşturuyorsunuz. Zaten hayatınızın bundan sonraki dönemi alışkanlıklarınızı büyük ölçüde değiştirecekti. Siz bu konuda ilk adımı atan olduğunuzda kazanan olacaksınız.



Başak



Yapabildiklerinizden güç alarak kendinizle ilgili yepyeni keşiflere yol alabilirsiniz. Fark ettiklerinizi unutmamalısınız. Yeteneklerinizi konuşturacağınız yeni alanlara yönelin. Devamlılığını getireceğiniz her güzel şey, aşk hayatınızda da bazı sorunları çözmeniz için size ipucu verecektir.



Terazi



Aile meclisinde var olan sorunları çözüme kavuşturuyorsunuz. Daha sıkı tutunacağınız, yaşam alanlarınızda da bu yönde değişikliklere gideceğiniz bir dönemdesiniz. Çünkü artık yıpranmış olan hiçbir şeye yer kalmıyor hayatınızda. Evdeki bu rahatlık hissi, iş hayatınıza da pozitif şekilde yansıyacak ve eskiye oranla daha ılımlı bir tutum sergileyebileceksiniz.



Akrep



Sevdiğiniz ve seveceğiniz bir üslup belirleyerek hayatınızın geri kalanını bu şekilde devam ettirmeye hazırlanıyorsunuz. İletişim temelli değişikleriniz vazgeçemeyeceğinizi düşündüğünüz her şeyle sizi karşı karşıya getiriyor. Neyi bırakıp neyi tutacağınız, nasıl tutacağınız sorularına alacağınız cevaplar size rahat bir nefes, geniş bir ufuk sağlayabilir.



Yay



Yeni insanlar, yeni koşullar, yeni çevreler temaları sizi daha önce olmadığınız kadar mutlu olacağınız günlere hazırlıyor. Bu yeni isteğiyle, hayatınızı yeniden yapılandırıyorsunuz. Buna yaşam alanınız da dahil. Tek başınıza vereceğiniz kararlarla çevrili bir yaşam stili belirliyorsunuz.



Oğlak



Hayata bakış açınızı değiştirmeniz için karşılaştığınız birçok zorlu anın ardından, yılın ilk yeni ayına ev sahipliği yaparak adınızı tarihe yazdırıyorsunuz. Korkularınızın üzerine gidin. Yolunuz yeni “size” sonuna kadar açık. Giyim tarzınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. İlişkilerinizle ilgili üzerinde düşüneceğiniz konular gündeminiz olabilir.



Kova



kendinizle ilgili sizin bile bilmediğiniz bazı yönlerinizi keşfedebilirsiniz. Gizli kalan her şey açığa çıkıyor ve siz bunu kabul ederek hayatınıza devam ediyorsunuz. Önünüze çıkan fırsatlar sizi ileriye taşımak için geliyor. Size yakışır şekilde özgür ve özgün bir fark yaratacağınız bu zamanı iyi değerlendirmelisiniz.



Balık



Kendiniz ve çevrenizle ilgili yüzleşmeniz gereken bazı konular söz konusu olabilir. Objektif bir şekilde tamamlayacağınız bu süreç, omuzlarınızdan bazı yükleri atmanızı sağlayacaktır. Omuzlarınızda taşımak için yeni sorumluluklarınıza sahip olmak isteyebilirsiniz. Bu konuda bir düşünceniz varsa güvendiğiniz insanlarla iş ve fikir birliği yapmalısınız.