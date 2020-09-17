Sonbahara Girerken Cildimize Nasıl Bakalım?

Aynı zamanda genel olarak daha genç görünmek yaşımızın çok daha iyisi olmak; kendimizin çok daha iyi olanını ortaya çıkarabilmek için neler yapabiliriz küçük ipuçları ve güzellik sırları vereceğim..

Umarım zevkle okursunuz ve size verdiğim önerileri severek uygulayabilirsiniz..

Bu hafta yazdan bahara girerken cildimize nasıl bakmalıyız ve cildimize iyi gelebilecek uygulamalar nelerdir onlardan bahsedeceğim.

YAZDAN SONBAHARA GİRERKEN CİLDİMİZE NASIL BAKALIM?

Yazın çoğumuz güneş deniz derken cildimiz biraz yıpranır, kurur ve lekelenebilir..

Ayrıca tüm dünyanın ve bizim de yaşadığımız pandeminin getirdiği stres ve maskeler ve kullandığımız kolonya ve antiseptikler nedeniyle de çok sayıda deri hastalığında artış oldu.. Şimdi bunlarla başa çıkabilmek ve daha iyi ve sağlıklı bir cilt için neler yapabiliriz ona bakalım..

Baharı yeniden yapılanmak için bir fırsat olarak görebiliriz..

CİLDİNİZİ NEMLENDİRİN!



Öncelikle iyi bir duş gelir ve şampuan önemlidir.. Çünkü esas temizlenme vücudumuza kullandığımız ürünlerle başlar.. Güneşten ve kullandığımız ürünlerden kurumuş cildimiz için içeriğinde kimyasallar ve paraben içermeyen organik daha doğal; eczane ürünü sabunsuz bir duş jeli ve şampuan her zaman tercihimiz olursa temizlik aşamasında cildimize iyi bakmaya başlamanın ilk adımını atmış oluruz..



Banyo sonrası vücudumuzu nemlendirmek çok önemlidir.. Nemlendirici seçerken de hep yine doğal yağlar ve kokusuz, parfümsüz, eczane ürünleri seçmek en doğru olanıdır.

GÜNEŞ KORUYUCUNUZU İHMAL ETMEYİN!



Yüzümüz güneş, deniz sebebiyle eğer lekelendi ise bu da güzelliğimize gölge düşürebilen durumdur. Ve leke tedavisi aslında çok kolay değildir. Özellikle şakak, alın ve bıyık bölgesindeki lekeler can sıkıcı olabilir. Leke tedavisinde en önemli konu güneş koruyucu kullanmaktır. Güneş koruyucular SPF 50 olduğunda bir anlamı vardır. Daha düşük düzeydeki SPF değerleri yeterince koruma sağlayamadıkları için leke tedavisinde yetersiz kalırlar. Öncelikle lekenin giderek koyulaşmamasını sağlamak için her sabah ve öğlen SPF 50 güneş koruyucu tüm yüze lekelerin olduğu yerlere ise daha kalın bir tabaka halinde sürülmelidir ve doğru yapılabilecek bir leke tedavisi için de bir dermatologa başvurmakta çok sağlıklı olacaktır.

MASKELER SEBEBİYLE OLUŞAN SİVİLCELER



Pandemi sebebi ile kullanmak zorunda kaldığımız maskeler sivilceleri olan insanların sivilcelerinde artış; daha önce hiç sivilcesi olmayan çok insanda da sivilcelerin tetiklenmesine neden oldu.



Sivilce tedavisinde onlara dokunmamak, sıkmamak, fondöten ve yağlı kremler kullanmamak iyileşmenin en önemli basamağıdır. Yağlı ve sivilceli ciltler için uygun eczane ürünü bir yıkama jeli ile yüzümüzü iki kere yıkamak ve yine bir cilt doktoruna başvurmak oluşabilecek izlerinde önlenmesi açısından önemlidir.

SAĞLIKLI VE DİRİ BİR CİLDİN ANAHTARI; KİMYASAL PEELİNG VE ALTIN İĞNE RADYOFREKANS LAZER

Yüzümüzde oluşan sivilceler, lekeler, yıpranma ve yaşlanmanın etkilerinin düzeltilmesi için en etkili yöntem önce cildin komedonlardan, siyah ve beyaz noktalardan temizlendikten sonra cilde uygulanacak tamamen doğal meyve asitlerinden oluşan peeling ve altın iğne radyofrekans lazer ile tüm cildiniz tertemiz olur. Renk eşitsizlikleri düzelir, gözenekler sıkılaşır. Bu iki işlem cilt altını uyararak kolajen sentezlenmesini de uyararak yepyeni, diri ve çok daha dinamik bir cilde kavuşmamızı sağlar.

BESLENME, SPOR VE UYKU ÇOK ÖNEMLİDİR!



Yaşam tarzımız her şeyden önemlidir. Daha iyi ve sağlıklı bir yaşam istiyorsak hayatımıza bir miktar spor koymalıyız. Bol su içip daha çok sebze ile beslenmek ve en az 8 saat uyku bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Bu pandemi döneminde size çok daha güçlü ve sağlıklı kılar. Aynı zamanda çok daha genç ve dinamik kalmanızı sağlar.

Kendinize olan güveniniz, cildinizi nasıl gördüğünüz ya da nasıl hissettiğiniz ve nasıl yaşadığınız ile yakından ilişkilidir. Kendi iyiliğiniz için sağlıklı bir yaşam biçimini seçmek hem bağışıklık sisteminiz hem de güzel ve genç kalmak için en doğru karardır.

Hepinize güzellik ve iyilikler diliyorum…

Dermatoloji Uzmanı

Dr.Ayfer Aydın