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GeriAyfer Aydın Sivilcenin Sosyal Yaşantımıza ve Ruh Sağlığımıza Etkileri!
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Haberler>Mahmure>YazarlarAyfer Aydın>Sivilcenin Sosyal Yaşantımıza ve Ruh Sağlığımıza Etkileri!
Mahmure
06.10.2020 - 16:27 |  Son Güncelleme:

Sivilcenin Sosyal Yaşantımıza ve Ruh Sağlığımıza Etkileri!

Ayfer Aydın
Ayfer Aydın
Dermatoloji Uzmanı
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Ayfer Aydın
Ayfer Aydın
Sivilcenin Sosyal Yaşantımıza ve Ruh Sağlığımıza Etkileri!
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"İnsanlarla ilk karşılaştığımızda birbirimizin yüzüne bakıyoruz. Daha birbirimizi tanımadan sadece birbirimizin yüzüne bakarak çok sayıda kanıya varıyoruz. Yani yüzümüz, cildimiz hepimiz için çok önemlidir."

Sivilce kişinin yüzüne ve tüm güzelliğine gölge düşüren bir durumdur. 

Özellikle ergenlik döneminde akne problemi ciddi ruhsal problemler yaratabilir. Ergenlik çağı dışında sivilce özellikle genç kadınları yaygın olarak etkileyebilir. Genç kadınlarda karşı cins tarafından beğenilmeme, güzel görünme, kariyer, iş hayatı vs. hayat içinde kadınları bu yoğun akne ve akne izleri oldukça etkiler.   

Stres oldukça sivilceler artar ve sivilcelerin artışı da stres yaratır. Yani birbirini artıran bir kısır döngü oluşur. Sivilceli kadınlarda sosyal ilişkilerde zorluklar, sosyal fobi, keyifsizlik, depresyon görülebilir.

Yapılan çalışmalarda, sivilceli kişilerin daha sinirli oldukları saptanmıştır. Sivilceden dolayı kendine olan güvenleri azalmıştır. Dış görünümün bozulması nedeniyle depresyon çok sık görülür.

Sivilce beğenilmeme korkusu yaratabilir; bu kişiler göz temasından kaçınır, saçlarını uzatarak yüzlerini saçlarıyla kapatmaya çalışırlar. Kambur dururlar. Bazı genç kızlar ise sivilcelerin gözükmemesi için, sivilcelerini artırdığını bilmelerine rağmen, yoğun kapatıcı fondoten ve pudra kullanırlar.

Sırt ve göğsünde sivilcesi olanlar, spor aktivitelerine katılmaktan kaçınırlar. Kıyafet değiştirirken görünmek istemezler, gizlenirler.

Özellikle ergenlik döneminde yüzdeki sivilceler diğer yaşıtları tarafından alay konusu olabilir. Bazı çocuklar, genç kadın ve erkekler yeni ilişkiler ve arkadaşlıklar kurmaktan kaçınırlar. Ergenlik çağında özgüven eksikliğinden insanlarla tanışıp arkadaş olmaktan dahi kaçınabilirler.

Akneli çocuklar oldukça utangaç görünebilirler. Bu nedenle, başka insanlar tarafından değişik ve itici bulunabilirler. Hatta bazılarında sosyal fobi gelişebilir.

Bazı sivilceli hastalar okula gitmeye isteksizdirler. Bazıları ise okulu terkederek eğitimlerini ve gelecekteki iş yaşamlarını dahi riske atabilecek kadar aknelerinden rahatsız olurlar.

Sivilce, kariyer seçeneklerini dahi azaltır. Dış görünüşe dayalı işleri tercih edemezler. Görsel sanatlar, sinema, oyunculuk, mankenlik gibi işlerde sivilceli olmaları dezavantaj yaratabilir.

Sivilceli hastalar, iş başvurularında daha az başarılı olma riski taşırlar. Kendine güvensizdirler. İşe alacak kişileri etkilemeyi sivilcelerinden çok rahatsız oldukları için başaramayabilirler.

Bütün bunlar aknenin ne kadar önemli bir hastalık olduğunu anlamak için yeterlidir. 

Oysa ki aknenin/sivilcenin kesin ve kalıcı tedavisi vardır! İnsanı bu kadar üzebilen, yaşamı zorlaştıran bu durum yan etkileri yüksek ağır ilaçlar içmeden kolaylıkla tedavi edilebilir.

SİVİLCEYİ İLAÇSIZ NASIL TEDAVİ EDİYORUZ?

Tüm yüzü sivilceye neden olan tüm komedonlardan, siyah beyaz yağ butonlarından temizliyoruz. Böylece sebebi ortadan kaldırmış oluyoruz.

Ardından tüm yüze tamamen doğal meyve asitlerinden oluşan peeling uyguluyoruz. Ve Fraksiyonel Lazer ve Altın iğne Radyofrekans Lazer tedavileri ile yüzdeki tüm akne ve akne izlerini, akne lekelerini hiç ilaç kullanmadan tedavi etmiş oluyoruz.

‘’Zenginliğine güvenme bir kıvılcım yeter. Güzelliğine güvenme bir sivilce yeter.‘’ atasözünü hatırlatarak; güzelliğinizi ortaya çıkarabildiğimiz sivilcesiz, pürüzsüz bir cilde sahip olabileceğiniz gerçekten etkili işlemler yapabildiğimizi hatırlatarak hepinize sağlıklı, mutlu bir hafta diliyorum.

 

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Ayfer Aydın
Ayfer Aydın
Dermatoloji Uzmanı
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