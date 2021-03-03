Lazerle Tüm Göz Çevresini Gençleştirme

Teknolojinin bize sunduğu bu harika işlemle çok kısa sürede göz kapaklarının bu fazla kısmı lazerle taranarak düzeltilebilir. Üst ya da alt göz kapağında gözlenen; katlantı, sarkmalar ve göz çevresindeki çizgilenme, ince ve derin kırışıklıklar ve göz altlarındaki yaşlanma belirtileri torbalanmalar ve morlukları da bu işlemle tedavi edebilmekteyiz.

Ameliyatsız göz kapağı estetiği son yıllarda ameliyat gerektirmeden kesi, dikiş, iz olmadan lazerle tüm göz çevresi dokusunu gençleştirerek yapılan bir işlem olduğu için çok talep gören bir uygulama haline geldi.

Ameliyatsız lazerle göz kapağı estetiği genel anestezi olmadan lokal anestezi ile göz çevresini uyuşturarak çok kısa sürede tüm göz çevresini lazerle tarayarak yaptığımız bir işlemdir.

Ameliyatsız göz kapağı estetiği işlemi hem hastayı hem de doktoru oldukça memnun ve mutlu eden, çok başarılı sonuçlar aldığımız bir uygulamadır.

Lazerle göz kapağı estetiği işlemleri

Üst göz kapağı sarkması

Üst göz kapağı katlanmalar

Göz çevresindeki kırışıklıklar

Göz çevresindeki kaz ayakları

Alt göz kapağındaki sarkmalar

Alt göz kapağındaki göz altı torbası

Tüm göz çevresi gençleştirme

Tüm bu işlemleri ameliyat olmak istemeyen tüm hastalara lazerle uygulayabilmekteyiz.

Ameli̇yatsız lazerle göz kapağı esteti̇ği̇ nasıl yapılır?

Ameliyatsız göz kapağı estetiği işlemi son derece basit bir uygulamadır. Göz çevresine uygulanan lokal anestezik krem sonrasında sarkan kısma sarkmanın şiddeti oranında hekimin karar verdiği dozda lazer atışı yapılarak esas olarak fazla olan deri kısmı yoğunlukta olmak üzere tüm göz çevresi taranır. İşlem çok kısa sürede tamamlanmaktadır.

Ameli̇yatsız lazerle göz kapağı aldırma i̇şlemi sonrasında i̇yi̇leşme süreci̇ nasıldır?

Lazerle göz kapağı estetiği sonrası bakım çok önemlidir. Hatta, tedavinin en önemli bir parçasıdır. Lazerle göz kapağı işleminden sonra göz çevresinde şişme, ödem, morarma, sonrasında; kuruma, kabuklanma, soyulma beklediğimiz bir durumdur. Dolayısıyla bu iyileşme periyodunda hastanın kendine bakımı çok önemlidir. Bu dönemi daha hızlı atlatmak için ve işlemin verimliliğini arttırmak için doktorunuzun size önerdiği kremleri mutlaka kullanmalısınız.

Lazerle göz kapağı estetiği işlemi sonrası güneşten korunmak çok önemlidir. 50+ faktör güneş koruyucunuzu sabah akşam en az iki kere mutlaka sürmelisiniz. Sadece güneş koruyucu sürmek yetmez, güneşten uzak durmak da gerekir. Akşam da yine doktorunuzun önerdiği kremleri kullanmak ve doktorunuzun size söylediği tarihte kontrolünüze gitmek çok doğru olacaktır.

Lazerle ameliyatsız göz kapağı estetiği işlemi oldukça güvenli bir işlemdir. Ancak hasta işlem sonrası doktorun önerilerine harfiyen uymalıdır. Lazerle göz kapağı aldırma işleminin tek yan etkisi hasta güneşten korunmayı yeterince başaramazsa işlem yapılan alanda leke gelişebilme riskidir. O sebeple işlem sonrası güneşten korunmanın önemi doktor tarafından vurgulanmalıdır.

Hastanın bakım için kendine bir zaman ayırması, bu işlemi yaptırdığı sırada bir güneş tatili programının olmaması çok daha doğru olacaktır. Bu durumda hasta kremlerini ve bakımını da doğru yaptığı sürece ve güneşten korunduğunda bir sorun yaşanmaz.

İşlem sonrası hem göz kapaklarında düzelme hem de tüm göz çevresi dokusu gençleştiği için tüm yüzde çok daha genç ve dinamik bir görüntü oluşur. Eğer göz kapağı sarkması, görme problemi ve baş ağrısı sorunlarına yol açıyorsa bu durumlar da düzelir. Yine bu işlemle göz altı torbası ve göz çevresindeki morluklarda da belirgin düzelme sağlanır. Teknolojinin bize sunduğu bu güzel işlemi biz de hastalarımıza başarıyla uygulamaktayız.