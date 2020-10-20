Gıdınız Güzelliğinize Gölge Düşürmesin!

Gıdı neden olur?

Gıdı daha çok genetik olarak yani yapısal yüzümüzün şekli dolayısıyla oluşan bir durumdur. Ama son zamanlarda teknoloji kullanımıyla, daha çok bilgisayar başında çok zaman geçiren insanlarda oluştuğu düşünülmektedir. Fast food beslenmek, kilo almak, hareketsizlik de gıdı oluşumunu kolaylaştırır.

Gıdı gerçekten tüm yüzün güzelliğine gölge düşürdüğü gibi insanı daha yaşlı da gösterebilen bir durumdur.

Gıdı çene hattının (jawline) da netliğini bozan yüzün, daha yuvarlak ve şişman görünmesine de sebep olur.

Peki kafamıza taktığımız güzelliğimizi bozduğunu düşündüğümüz bizi daha yaşlı gösteren makyajla da kapatamadığımız gıdımızı nasıl tedavi edebiliriz?

Gıdı tedavisi

Sadece bir gıdı tedavisiyle gerçekten bütün yüzün ifadesi ve dinamizmi değişebiliyor. Dolayısıyla insanlar bu gıdılı görünümden özellikle ameliyatsız bir şekilde kurtulmak istiyorlar.

Lazer tedavileri

Gıdı bölgesi belirginleştiğinde deri aşağıya doğru sarkar ve yaşlanır. Bu bölgede, deri yaşlanması ile yağ birikimi birlikte olur. O yüzden öncelikle derinin gençleşmesine, sıkılaşmasına ve sarkmasına yönelik lazer tedavileri yapılmalıdır. Ardından yağ yakımına yönelik mezoterapilerle kolaylıkla gıdı problem ortadan kalkar.

Fraksiyonel lazer

Fraksiyonel Lazer ile tüm gıdı, boyun ve çene hattını tarayarak bu bölgenin sarkma ve derideki gevşeme problemini çözebiliyoruz. Fraksiyonel Lazer işlemi ile hem gıdı bölgesinde toparlanma hem deride sıkılaşma hem çene hattında belirginleşme hem de tüm boyunda daha genç ve diri bir görüntü sağlanır.

Altın iğne radyofrekans lazer

Altın İğne Radyofrekans Lazer ile de gıdı bölgesi taranarak burada bir toparlanma, gevşeklik ve sarkma düzeltilir. Burada amaç deri altına uygulanan travma uyarısı ile derinin kendini yenileme ve var olan problemi düzeltme, yeniden yapılanma mekanizmasını harekete geçirmektir.

Lazer uygulamalarıyla sıkılaşan toparlanan gıdı bölgesinde ikinci aşama ise o bölgede fazla bulunan yağın yıkılmasıdır. Bu bölgeye uygulanan yağ yakıcı maddelerin Mezoterapi yöntemi ile uygulanmasıyla tedavi tamamlanır.

Mezoterapi

Bu yöntemde gıdı bölgesine o bölgedeki yağı eritecek aynı zamanda deriyi sıkılaştıracak, gençleştirecek solüsyonlar verilir. Çok gelişmiş, hazır kokteyller biz dermatologların da işini çok kolaylaştırıyor.

Lazer işlemleri ile beraber uyguladığımız mezoterapiler ile bazı insanları çok rahatsız eden gıdı problemini çözebiliyoruz.

Uygulama sadece gıdı bölgesine değil tüm çene hattına ve boyun bölgesine de yapıldığında hastayı çok daha memnun edebilen sonuçlar alıyoruz.

Gıdı eriyip çene hattı daha belirginleştiğinde ve boyun derisi çok daha sıkı ve genç göründüğünde daha dinamik bir yüz görüntüsü elde edebiliyoruz.

Ben tüm bu tıbbi işlemlerin yanında hastalarıma, kendimin de ilgilendiği yüz ve boyun yogası da öğreterek tedaviyi çok daha kalıcı ve doğal bir şekilde tamamlıyorum.

Hepinize bol güzellik ve iyilikler diliyorum. Mutlu haftalar…