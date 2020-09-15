Yeni Skoda Scala Volkswagen Golf’e Rakip Olur mu?

Spor sürüş keyfinden ödün vermeden ister bireysel ister ailecek kullanıma uygun bir model mi arıyorsunuz? Bence Skoda Scala’ya da bir göz atmalısınız.

Skoda konforu kompakt sınıf hatchback modeline taşınıyor!

Volkswagen Golf, Seat Leon, Ford Focus, Corolla Hatchback gibi birçok oyuncunun bulunduğu kompakt HB sınıfında Skoda Scala’nın kuşkusuz en yakın rakibi yine aynı grupta bulunan Volkswagen Golf modeli olacak. Tıpkı D segmentindeki Passat ve Superb gibi…

Yeni Scala’nın tasarım dilini Skoda’nın gelecek vizyonunu sergilediği VISION RS ‘den alıyor. Reddot 2019 ödüllü Scala’nın, 12 farklı renk seçeneği ile 16” ve 17” jantları mevcut.

Modelin, (1.0 TSI, 1.5 TSI) ve dizel (1.6 TDI) iki farklı motor seçeneği 7 ileri DSG şanzıman ile kombine ediliyor.

1.0 TSI motor 115 PS güç ve 200 Nm tork sunarken azami hızı 199 km/s ve 0-100 km/h hızlanması 9.0 saniyede gerçekleşiyor. Ortalama yakıt tüketimi ise 5.1 (l/100km)

1.5 TSI motor 150 PS güç ve 250 Nm tork sunarken azami hızı 219 km/s ve 0-100 km/h hızlanması 8.3 saniyede gerçekleşiyor. Ortalama yakıt tüketimi ise 5.0 (l/100km)

1.6 TDI motor 115 PS güç ve 250 Nm tork sunarken azami hızı 200 km/s ve 0-100 km/h hızlanması 10.1 saniyede gerçekleşiyor. Ortalama yakıt tüketimi ise 4.0 (l/100km)

Kompakt sınıfta daha fazla güvenlik ve konfor sağlayan Volkswagen Grubu’nun MQB platformunu temel alan ilk model olan Scala top led aydınlatmaları, dinamik arka sinyal lambalarıyla göz dolduruyor.

Güvenlikte Euro NCap’ten Beş Yıldız

Kullanıcısına ve yolcularına üst seviyede güvenli bir sürüş sağlayan yeni Scala’nın Euro NCap’ten beş yıldızı bulunuyor. Modelde 6 hava yastığı standart olarak sunulurken opsiyonel olarak 9 hava yastığı seçeneği de sunuluyor.

Yüksek çözünürlüklü ve kullanıcı odaklı 10.25” dijital gösterge paneli, güvenlik asistanları (şerit değiştirme, geri manevra uyarı asistanı, şerit takip asistanı, sürücü yorgunluk tespit sistemi, yaya algılama özellikli ön bölge fren sistemi, uzun far asistanı), kablosuz şarj özelliği, anahtarsız çalıştırma ile Scala günümüzün ihtiyaç ve beklentilerine cevap veriyor.

Elektrikli sürücü koltuğu, geri görüş kamerası, elektrikli bagaj kapağı, ısıtmalı ön ve arka koltuklar, park asistanı ile kombine edilebilen ön ve arka park sensörleri opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Hayatı kolaylaştıran akıllı çözümler

Kuşkusuz geniş iç mekanı, bagajı ve saklama alanları ile Skoda’nın akılcı çözümleri markanın öne çıkan en belirgin özelliklerindendir. Scala modelinde de akılcı çözümlere sıkça rastlanıyor.

Ön kapı içlerinde 1.5 litrelik pet şişe saklama gözü, taşınabilir çöp kutusu, orta konsol saklama ünitesi, reflektörlü yelek, orta konsol düzenleme aparatı, elektrikli katlanabilir çekme aparatı, sürücü kapısı arasında bulunan Skoda şemsiyesi, benzin deposu kapağı içinde yer alan buz kıracağı gibi pek çok akılcı ve hayat kolaylaştıran özellikler Yeni Scala ile birlikte geliyor.

Yine 467 litre bagajı ile C HB sınıfının en iddialı hacmine sahip modelin ayarlanabilen bagaj zemini, çift taraflı bagaj paspası ve yük sabitleme aparatları ve taşıma askısı gibi çözümleri bagaj kullanımını çok daha verimli hale getiriyor.

İki donanımla geliyor: Elite ve Premium

Başlangıç donanım seviyesi olan Elite donanımda sunulanlar;

Dış tasarımda Led Ön Far Grubu, Led Arka Aydınlatma Grubu, Led Gündüz Sürüş Aydınlatmaları, Krom Çerçeveli Izgara, 16” Alaşım Jantlar sunuluyor.

İç donanımda ise Elite’te 6 Hava Yastığı, Anahtarsız Çalıştırma, Sürücü Yorgunluk Sistemi, E-Call ( Acil Durum Çağrı Sistemi), 8” Bolero Multimedya Sistemi ve Smartlink özellikleri geliyor.

Elite donanıma ek olarak Premium donanımda sunulanlar;

Dış tasarımda; TOP LED Aydınlatma Grubu, 3D Dinamik Arka Sinyal Lambaları, Otomatik Katlanan Yan Aynalar ve Uzatılmış Arka Cam

İç tasarımda; çift bölmeli klima, Beyaz Ambiyans Aydınlatması, Hız Sabitleyici, Otomatik Kararan Dikiz Aynası, Kumaş Döşemeler ve 8 Hoparlörlü Ses Sistemi sunuluyor.

Özetle, yeni Skoda Scala kompakt sınıfta sportif ve konforlu model arayanlar için güzel bir alternatif. Bildiğiniz Skoda konforunu ve akılcı çözümlerini bulabileceğiniz iddialı bir model olarak karşımıza çıkıyor. Siz de ister bireysel ister ailecek kullanacağınız bu sınıfta bir model arıyorsanız, Volkswagen Golf, Seat Leon gibi modellere baktıysanız, bir de yeni Scala’yı test etmenizi tavsiye ederim.