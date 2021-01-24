Yeni Peugeot 208 ile Karlı Bir İstanbul Günü Tanıştık!

Yepyeni bir tasarım anlayışı: Yenilikçi ve Genç

Yeni Peugeot 208, Peugeot markasının modern yüzünü yansıtan dış tasarım detayları, genç ve ilerici görünümüyle kullanıcısına heyecan veriyor. Test aracımın rengi katalogda “Vertigo Mavi” olarak geçiyor. Standart renklerinin yanı sıra Metalik Faro Sarı ve Elixir kırmızı renkleri de modelde ayrıca güzel duruyor.

Tüm PEUGEOT modelleri gibi yeni 208 de önden bakıldığında özgün ve karakteristik bir görünüm sergiliyor. Heybetli ve iyice aşağıya doğru uzanan büyük radyatör ızgarası kadar üç parçalı aslan pençesine sahip full LED ön farlar da (versiyona bağlı olarak) marka imzası olarak dikkat çekiyor. Tek parça olarak tasarlanan ön tampon, ortasında ‘Aslan’ logosu ve tek parça devasa büyüklükte radyatör ızgarası ise tasarımı tamamlıyor.

PEUGEOT SUV 2008/ SUV 3008/SUV 5008/508 modellerinde olduğu gibi yeni PEUGEOT 208’in de arka kısmında 3 parçalı aslan pençesine sahip dinamik tasarımlı stop lambalarının arasını bagaj kapağını boydan boya kaplayan parlak siyah bir bagaj bandı dolduruyor. Donanım versiyonuna bağlı olarak arka tamponun altında parlak siyah bir tampon eklentisi ve yine motor seçeneğine bağlı olarak krom çift egzoz çıkışı sunuluyor.

Model, benzinli ve dizel motor seçenekleriyle satışa sunuluyor. Test aracım; 1.3 Litre benzinli motorlu ve otomatik şanzımanlı, GT donanımdı. Yeni 208, GT donanım o kadar gelişmiş özelliklere sahip ki kullanıcısını mutlu etmemesi pek de mümkün gözükmüyor.

Tasarımının yanı sıra, kabin içindeki konforu, sürüş keyfi, performanslı motoru ve tabi ki teknolojik özellikleri üzerine epey çalışılmış. Özetle, Peugeot markası Yeni 208 modeline iyi çalışmış.

Dar sokaklarda rahatlıkla dolaşabileceğiniz, park edebileceğiniz boyutlarıyla Yeni 208 tam bir şehirli.

130 beygir gücündeki performanslı motoru ise sürüş keyfinizi arttırıyor. Modunuza göre, sportif, ekonomik ya da konfor sürüş modlarını ayarlayabiliyorsunuz.

Ergonomik ve teknolojik iç tasarım

İç kabin tasarımı da bir o kadar ergonomik ve kullanıcı dostu. Şık kumaş-deri tasarımlı kılıfları ile ön koltuklar sizi sarmalıyor. Bu saran yapı özellikle, viraj dönüşlerinde sağa sola kaymanızı önlediği için ekstra önem taşıyor. Teknolojik detayların ön planda olduğu ve kaliteli malzemelerle donatılmış ön konsol göze fazlasıyla hitap ediyor.

Ön konsolda kullanılan her detay, saklama alanlarından, tuşlara ya da multi-medya ekranının yerleşimine kadar tamamen sürücünün kolaylıkla kullanmasına elverişli olarak tasarlanmış. Bu konu üzerinde çalışıldığı o kadar belli ki. Özellikle, yatay multimedya ekranının hafif bir açı ile sürücüye dönük konumlandırılması bunun en güzel örneği sayılabilir.

PEUGEOT 3D i-Cockpit

Yeni nesil PEUGEOT i-Cockpit’te göze çarpan bir diğer özellik ise 3-Boyutlu yükseltilmiş gösterge ekranı. Tüm bilgilerin tamamen sürücünün görüş alanına yerleştirildiği sürüş göstergesi oldukça başarılı. Bu gösterge ile daha önce Peugeot 2008 modelinde tanışmıştım.

Donanım seviyesine bağlı olarak sunulan PEUGEOT 3D i-Cockpit® 3-Boyutlu gösterge paneli ile bilgileri iki farklı okuma düzeyinde gösteriyor. Dijital göstergenin üstteki yüzeyinde bilgiler hologram şeklinde gösteriliyor. Gösterilen veri dinamik olup, sürücünün görüş alanında önem veya aciliyet seviyesine bağlı olarak daha yakın veya daha uzakta gösteriliyor. Bu uygulama sürücünün reaksiyon süresini yarım saniye kadar kısaltıyor.

Yeni Nesil Güvenlik Asistanları

GT donanım seviyesinde yarı otonom sürüşe imkan tanıyan üst düzey gelişmiş güvenlik asistanları sizi bekliyor: Dur&Kalk fonksiyonlu Adaptif Hız Sabitleme Sistemi, Şerit Konumlandırma Yardımcısı, Otomatik Acil Durum Fren Yardımcısı, Sürücü Dikkat Dağınıklığı Algılama Sistemi, Akıllı Farlar, Hız Sınırı Algılama ve Önerme, Gelişmiş Trafik İşareti Tanıma Sistemi (Dur levhası, Giriş Yok levhası, hız sınırları trafik işaretleri), Kör Nokta Uyarı Sistemi.





Özetle, Peugeot 208, B segmentinde kişiselleştirilebilir, sadece tasarımı ve tarzıyla değil, sahip olduğu teknolojik özellikleriyle de kullanıcısını mutlu edecek bir model. Şehirde rahatça kullanabileceğiniz, park edebileceğiniz hem göze hem ruha hitap eden bir yol arkadaşı arıyorsanız Peugeot 208’i test etmenizi öneririm. Hem bireysel kullanımlar, hem evin ikinci aracı olarak değerlendirilebilecek ideal bir model…

Görüşmek üzere...

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